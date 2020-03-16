Загрузка... Литва проснулась с пустыми улицами и закрытыми магазинами - РЕПОРТАЖ BNS 🔊 Воспроизвести



В понедельник утром Литва проснулась с опустевшими улицами и закрытыми магазинами, в стране введен беспрецедентный карантин с целью замедлить распространение нового коронавируса COVID-19.



Этот понедельник по количеству транспорта в столице больше напоминает воскресенье.



Работники заправочной станции Orlen в Павильнюсе, что на юге столице, пока не ощутили сокращения клиентов.



"Пока людей меньше не стало. Молодежь приезжает ночью, покупают хот-доги, бутерброды, кока-колу. Возможно, сегодня будет ощутимо", – сказал BNS работавший ночью оператор заправки Владимир.



Литва замедлила темп жизни с пятницы, когда были закрыты школы, детские сады, университеты, но с понедельника жизнь еще больше приостановилась.



Круглосуточный столичный супермаркет Maxima на улице Миндауго был закрыт для покупателей и откpылся только с 9 часов. В понедельник утром Литва проснулась с опустевшими улицами и закрытыми магазинами, в стране введен беспрецедентный карантин с целью замедлить распространение нового коронавируса COVID-19.Этот понедельник по количеству транспорта в столице больше напоминает воскресенье.Работники заправочной станции Orlen в Павильнюсе, что на юге столице, пока не ощутили сокращения клиентов."Пока людей меньше не стало. Молодежь приезжает ночью, покупают хот-доги, бутерброды, кока-колу. Возможно, сегодня будет ощутимо", – сказал BNS работавший ночью оператор заправки Владимир.Литва замедлила темп жизни с пятницы, когда были закрыты школы, детские сады, университеты, но с понедельника жизнь еще больше приостановилась.Круглосуточный столичный супермаркет Maxima на улице Миндауго был закрыт для покупателей и откpылся только с 9 часов. С понедельника правительство призвало работодателей организовать работу удаленным путем, полностью запрещены культурные мероприятия, посещение мест развлечений, спорта.



Пиццерия на центральном проспекте Гедиминаса закрыта с 16 марта и работает на вынос, занимается доставкой на дом или в офис.



Находящееся рядом кафе открыто, но за столики сесть нельзя, можно лишь купить что-то на вынос. Работница кафе Агата отмечает сокращение потока клиентов.



"Было, что уже в семь утра люди уже стояли, ждали открытия, а сегодня – необычно тихо" – сказала она BNS.



Карантин пока введен на две недели, но не исключается его продление. Загрузка... BNS Категории: общество Ключевые слова: граница, карантин, контроль, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 212 раз Комментарии