Карантин в Литве в действии: Никого не впускать и не выпускать 🔊 Воспроизвести



В понедельник Литва закрыла границы для иностранцев с целью предотвращения распространения в стране нового коронавируса COVID-19.



На границе с Латвией, на пропускном пунте Салочяй-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторных масках и два военных ополченца, сообщил корреспондент BNS с места.



На узком отрезке дороги – две полосы. Одна ведет в Латвию, другая – в Литву.



Контролирующие останавливают каждый автомобиль, прибывающий из Латвии и из Литвы, и проверяют документы каждого находящегося в машине человека.



Свободно лишь передвижение грузовых автомобилей, здесь их в основном лишь приостанавливают и проверяют разрешения.



За первый час карантина на этой границе лишь трем автомобилям пришлось немного подождать. Первым был микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, в нем люди ехали в Украину. Они следуют домой через Беларусь, поэтому им разрешили въехать в Литву. В понедельник Литва закрыла границы для иностранцев с целью предотвращения распространения в стране нового коронавируса COVID-19.На границе с Латвией, на пропускном пунте Салочяй-Гренцтале, после полуночи работали четверо пограничников в респираторных масках и два военных ополченца, сообщил корреспондент BNS с места.На узком отрезке дороги – две полосы. Одна ведет в Латвию, другая – в Литву.Контролирующие останавливают каждый автомобиль, прибывающий из Латвии и из Литвы, и проверяют документы каждого находящегося в машине человека.Свободно лишь передвижение грузовых автомобилей, здесь их в основном лишь приостанавливают и проверяют разрешения.За первый час карантина на этой границе лишь трем автомобилям пришлось немного подождать. Первым был микроавтобус Mercedes с украинскими номерами, в нем люди ехали в Украину. Они следуют домой через Беларусь, поэтому им разрешили въехать в Литву. Затем был остановлен минивен с латвийскими номерами такси, в нем ехали пять мужчин, возвращавшихся из Норвегии из-за коронавируса. Пограничники отказались впускать автомобиль в Литву.



"Нас не впускают, поскольку водитель – гражданин Латвии", – сказал BNS один из пассажиров 33-лейтний Андрюс Смолин.



Мужчина, работающий монтировщиком мобильной связи в Норвегии сказал, что компания, в которой он работает, отозвала своих работников и разрешила им вернуться домой, мужчины следовали в Вильнюс.



"Наш транспорт остался в Швеции, поскольку мы пытались ехать на своем транспорте через Данию, Германию, Польшу и узнали, что датская граница полностью закрыта", – сказал мужчина.



"Тогда мы развернулись, поехали до Стокгольма и самолетом добрались до Латвии, оставили свои автомобили и все прочее", – добавил он.



Андрюс и другие его спутники были вынуждены забрать чемоданы из автомобиля и продолжить дорогу к Вильнюсу пешком, а такси было вынуждено вернуться в Латвию.



Поездка в Литву, как и у латвийского таксиста, завершилась у КПП Салочяй и для еще одного иностранца – 40-летнего эстонца, главы строительной компании.



"Я еду в Шальчининкай забрать своих работников, поскольку автобусы не ездят", – рассказал BNS директор стройкомпании Денис Комар.



Через полчаса он был вынужден развернуться и вернуться туда, откуда прибыл.



Свободное передвижение граждан в Евросоюзе литовцы считали самым большим преимуществом членства в блоке, однако с ночи понедельнка оно блокируется для преверенции распространения коронавируса. В Литве зафиксированы 14 случаев COVID-19, все они являются привозными.



Литва впускает своих граждан, однако они обязаны самоизолироваться на 14 дней после возвращения. В страну также впускают грузовые автомобили, постоянно живущих в Литве иностранцев, дипломатов и военных НАТО.



До вечера среды Литва также обещает пропускать транзитных иностранных пассажиров, возвращающихся в свои страны.



Пограничники вернулись на границу Литвы с Латвией в субботу вечером. Тогда Литва стала пятой страной, восстановившей контроль на внутренних границах в Шенгенском пространстве, затем ее примеру последовали и многие другие страны Европы.



Литва стала членом Шенгенского пространства в декабре 2007 года.



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С полуночи до утра понедельника из Вильнюсского и Каунасского аэропортов не разрешили вылететь шести гражданам Литвы, не впустили одного норвежца, сообщил пресс-секретарь Службы охраны госграницы Литвы (СООГЛ) Гедрюс Мишутис.



"С начала карантина не впустили одного гражданина Норвегии в Вильнюсском аэропорту. Но вернулся тем же самолетом обратно. В Вильнюсском и Каунасском аэропортах за это время из Литвы не выпустили шесть граждан Литвы, которые не соответствовали указанным исключениям в связи с объявлением карантина", – сказал BNS Г. Мишутис.



По его словам, пока отозвано более половины ранее запланированных рейсов из Литвы.



СОГГЛ еще уточняет последние данные о количестве не впущенных в страну иностранных лиц и не выпущенных граждан Литвы. По данным на 9 час. утра на границе Литвы с Польшей в Кальварии не допущено два иностранца, а из Литвы в Польшу не допущены 15 человек.



По словам Мишутиса, жители хорошо информированы об условиях карантина, поэтому больших проблем и инцидентов удается избегать.



"Люди недовольны, но никаких эксцессов", – сказал он.



В сведения карантина с ночи на понедельник в страну запрещен въезд иностранцам, также запрещен выезд гражданам Литвы, за исключением тех, кто работает за границей или обладает разрешением СОГГЛ.



В течении трех суток у граждан других стран есть возможность пересечь территорию Литвы транзитом, без остановок, которые не являются необходимыми. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 117 раз Комментарии