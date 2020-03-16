Загрузка... Прочти и передай товарищу 22 важнейших указания и рекомендации 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В понедельник по всей территории Литвы введен двухнедельный карантин. BNS представляет важнейшие указания и рекомендации.



УКАЗАНИЯ



* Запрещается въезд иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставки необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на работу и проживание в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО, До 23.59 часов среды остается возможность гражданам иностранных государств пересекать территорию Литвы транзитом. Ограничения не применяются в отношении движения товаров.



* Гражданам Литвы также запрещается выезжать из страны, исключение, если они живут или работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы Литвы или у его уполномоченного лица. На территории Литвы передвижение не ограничивается. В понедельник по всей территории Литвы введен двухнедельный карантин. BNS представляет важнейшие указания и рекомендации.* Запрещается въезд иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставки необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на работу и проживание в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО, До 23.59 часов среды остается возможность гражданам иностранных государств пересекать территорию Литвы транзитом. Ограничения не применяются в отношении движения товаров.* Гражданам Литвы также запрещается выезжать из страны, исключение, если они живут или работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы Литвы или у его уполномоченного лица. На территории Литвы передвижение не ограничивается. * Пересечение границы возможно только на восьми пограничных пунктах. Границу можно пересечь в аэропортах, в государственном морском порту.



* Лица, возвращающиеся из иностранных государств, обязаны самоизолироваться на две недели.



* На две недели обязательна остановка работы всех образовательных и воспитательных учреждений, за исключением детских садов для детей медработников, сотрудников спецслужб. Объявлены школьные каникулы, идет подготовка к ведению образовательного процесса удаленно.



*Запрещается торговля в магазинах, за исключением магазинов пищевых продуктов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами. Аптеки обязаны избегать прямого контакта лиц.



*Запрещена деятельность кафе, баров, ресторанов, за исключением услуги еды на вынос.



* Запрещены все публичные мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на открытых пространствах.



* Запрещается заход круизных лайнеров в Клайпедский морской порт.



* Публичным административным учреждениям запрещено оказывать услуги, которые не являются необходимыми.



* Запрещено посещение культурных, спортивно-развлекательных учреждений.



* Запрещены занятия для детей, в центрах дневной занятости людей с недугом и пожилых людей.



* Запрещено посещение пациентов в больницах, за исключением малолетних и с разрешения врача, в социальных учреждениях, детских домах семейного типа, в домах группового и общественного проживания. Запрещено посещение заключенных.



* Обязательно откладываются плановые операции, за исключением необходимой медпомощи, консультаций и прочих процедур в медучреждениях, которые не являются необходимыми, включая прививки, одонтологические услуги.



* Запрещается предоставлять услуги SPA, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты, казино, салонов игровых автоматов.



* Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Накладывается обязательство дезинфицировать транспортные средства. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.



* Госсектор обязан обеспечить необходимые неотложные функции, отказавшись от услуг, не являющихся необходимыми. Это рекомендуется и частному сектору.



* Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин по соглашению самоуправлений и поставщиков услуг.



* Специалисты в сфере здравоохранения, медики должны быть доступны для работы, невзирая на их подчиненность.



РЕКОМЕНДАЦИИ



* Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.



*Рекомендуется вести безналичные расчеты.



* Всем действующим в Литве религиозным общинам рекомендуется не организовывать религиозных обрядов, чтобы избегать скопления людей.



Срок завершения карантина – полночь с 29 на 30 марта. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 680 раз Комментарии