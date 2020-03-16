Мэр Вильнюса предложил отсрочить коммунальные платежи из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести © Flickr / Lithuanian Ministry of Foreign Affairs / JURIJUS AZANOVAS



Градоначальник рассказал, что муниципалитет обсудит список мер, которые бы ослабили платежное бремя жителей на время вирусного периода, сообщает



Глава города сообщил, что такая возможность будет у тех, кто в течение вирусного периода потерял работу или источник дохода. Также мэр напомнил, что лучше совершать платежи в электронном виде, а не ходить в банк. Особенно нужно позаботиться о том, чтобы электронные платежи смогли совершать пожилые люди. Градоначальник рассказал, что муниципалитет обсудит список мер, которые бы ослабили платежное бремя жителей на время вирусного периода, сообщает Sputnik Литва . Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс объявил о планировании временной отсрочки коммунальных платежей из-за коронавируса. Об этом он написал в Facebook.Глава города сообщил, что такая возможность будет у тех, кто в течение вирусного периода потерял работу или источник дохода. Также мэр напомнил, что лучше совершать платежи в электронном виде, а не ходить в банк. Особенно нужно позаботиться о том, чтобы электронные платежи смогли совершать пожилые люди. Шимашюс также напомнил, что родители, чьи дети ходят в муниципальные детские сады, могут не вносить оплату за вирусный период. За частные детские сады муниципалитет призвал выплатить компенсацию в размере около сотни евро.



Также, по словам мэра, будут продлены бизнес-лицензии для тех, кто не может перевести своих сотрудников на удаленную работу. Отсрочить Шимашюс предложил и арендную плату для тех, кто не может использовать муниципальные помещения из-за вируса.



Муниципалитет призвал правительство также перенести оплату налога на доходы физических лиц (НДФЛ).



Кроме того, мэр пообещал по возможности не останавливать производство и строительство, применяя все нужные меры безопасности.



Шимашюс отметил, что все эти меры находятся на стадии планирования, список их пока неполный, а для их утверждения потребуется положительное решение городского совета. Он также напомнил, что они отразятся на налогоплательщиках Вильнюса.



Шимашюс сообщил, что муниципалитет не может рассчитывать на помощь Министерства здравоохранения в обеспечении города средствами защиты, поэтому придется покупать все самостоятельно. Мэр отметил, что это "не великая трагедия", однако очень жаль, что информация об этом поступила только сейчас.



Мэр также напомнил, что найти ответы на вопросы о карантинной ситуации в городе можно на специальном сайте.



Ранее в Литве объявили карантин по всей стране. Режим будет действовать в течение 15 дней, однако при необходимости может быть продлен.



В страну смогут въезжать члены семей граждан Литвы, лица, имеющие право на проживание в Литве, и лица, принадлежащие к дипломатическому корпусу, а также лица, служащие в воинских частях НАТО, и обслуживающий их военный персонал.



В воскресенье в Литве подтвердили три новых случая заболевания коронавирусом. На данный момент всего подтверждено 12 случаев. Все заболевшие прибыли в балтийскую республику из-за границы. lt.sputniknews.ru Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: оплата, мэр, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 119 раз Комментарии