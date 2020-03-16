На Кальварийском КПП въезда в Польшу ожидает автомобильная очередь в 13 км 🔊 Воспроизвести



В понедельник утром на границе Литвы с Польшей протянулась очередь грузовых автомобилей в 13 километров, очереди также образуются на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Медининкай, что на границе с Беларусью, сообщил в понедельник BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас.



"Основная проблема – на внутренних границах с Польшей, сейчас у КПП Кальвария-Будзиско образовалась очередь в 13 километров, несколько сократившаяся за ночь", – сообщил он.



По данным полиции, в воскресенье вечером, очередь в Кальварии составляла 24 километра.



По данным главы СОГГЛ, очереди формируются из-за больших потоков автомобилей, и по причине тщательных проверок на границе.



"Польские пограничники и прочие ведомства очень тщательно проверяют всех водителей и автомобили, по этой причине также формируется очередь, мы пытаемся согласовывать эти вопросы", – сказал Р. Любаевас. В понедельник утром на границе Литвы с Польшей протянулась очередь грузовых автомобилей в 13 километров, очереди также образуются на контрольно-пропускном пункте (КПП) в Медининкай, что на границе с Беларусью, сообщил в понедельник BNS глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас."Основная проблема – на внутренних границах с Польшей, сейчас у КПП Кальвария-Будзиско образовалась очередь в 13 километров, несколько сократившаяся за ночь", – сообщил он.По данным полиции, в воскресенье вечером, очередь в Кальварии составляла 24 километра.По данным главы СОГГЛ, очереди формируются из-за больших потоков автомобилей, и по причине тщательных проверок на границе."Польские пограничники и прочие ведомства очень тщательно проверяют всех водителей и автомобили, по этой причине также формируется очередь, мы пытаемся согласовывать эти вопросы", – сказал Р. Любаевас. По его данным на утро понедельника, очередей на границе с Латвией нет.



"Только с белорусской стороны в направлении Медининкай образовались очереди, но, поскольку там всегда осуществлялся контроль, то была такая ситуация", – сказал Р. Любаев.



В понедельник утром на КПП Медининкай-Каменный Лог была очередь и на выезд из Литвы – ожидали 218 грузовиков.



Глава СОГГЛ также подтвердил, что есть иностранцы, которых не впустили в Литву, также есть не впущенные граждане Литвы из других стран, однако точные цифры будут ясны позднее в понедельник.



С понедельника в Литве вступил в силу карантин, поэтому запрещен въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, обладающих правом работы и проживания в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО.



До 23.59 часов среды остается возможность гражданам иностранных государств пересекать территорию Литвы транзитом. Ограничения не применяются в отношении движения товаров.



Гражданам Литвы также запрещается выезжать из страны, исключение, если они живут или работают за границей. В исключительных случаях разрешение на выезд можно получить у главы Службы охраны госграницы Литвы или у его уполномоченного лица. На территории Литвы передвижение не ограничивается.



Пересечение границы возможно только на восьми пограничных пунктах. Границу можно пересечь в аэропортах, в государственном морском порту. BNS Категории: экономика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, очередь, контроль, фуры, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 150 раз Комментарии