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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В ночь на понедельник в Литве были подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число -14
В ночь с субботы на воскресенье в Литве были подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, их общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения.
Один зараженный вернулся домой из Испании, другой – из Германии, оба они изолированы и находятся на лечении Вильнюсской клинике Сантарос.
"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев COVID-19. Все они – привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", – говорится в сообщении министерства.
В понедельник по всей Литве введен карантин. В данный момент, за редкими исключениями, иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не действуют школы, детские сады, университеты.
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В понедельник президент Литвы Гинатас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис обсудят ситуацию с коронавирусом.
На встрече в Президентском дворце речь пойдет о сложившейся ситуации с введением карантина, также обещается обсудить план мер по поощрению экономики, сообщил BNS советник президента Антанас Бубнялис.
В понедельник по всей Литве на две неделе введен карантин, практически закрыты государственные границы страны.
В понедельник Кабмин планирует утвердить пакет меры по поощрению экономики и помощи бизнесу, пострадавшему во время вспышки коронавируса.
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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