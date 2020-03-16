В ночь на понедельник в Литве были подтверждены еще 2 случая коронавируса, общее число -14 🔊 Воспроизвести



В ночь с субботы на воскресенье в Литве были подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, их общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения.



Один зараженный вернулся домой из Испании, другой – из Германии, оба они изолированы и находятся на лечении Вильнюсской клинике Сантарос.



"В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев COVID-19. Все они – привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", – говорится в сообщении министерства.



В понедельник по всей Литве введен карантин. В данный момент, за редкими исключениями, иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не действуют школы, детские сады, университеты.



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В понедельник президент Литвы Гинатас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис обсудят ситуацию с коронавирусом.



На встрече в Президентском дворце речь пойдет о сложившейся ситуации с введением карантина, также обещается обсудить план мер по поощрению экономики, сообщил BNS советник президента Антанас Бубнялис.



В понедельник по всей Литве на две неделе введен карантин, практически закрыты государственные границы страны.



В понедельник Кабмин планирует утвердить пакет меры по поощрению экономики и помощи бизнесу, пострадавшему во время вспышки коронавируса. В ночь с субботы на воскресенье в Литве были подтверждены еще два случая коронавирусной инфекции, таким образом, их общее число выросло до 14, сообщило Министерство здравоохранения.Один зараженный вернулся домой из Испании, другой – из Германии, оба они изолированы и находятся на лечении Вильнюсской клинике Сантарос."В Литве на данный момент подтверждено 14 случаев COVID-19. Все они – привозные. Первая пациентка уже выздоровела и отпущена домой", – говорится в сообщении министерства.В понедельник по всей Литве введен карантин. В данный момент, за редкими исключениями, иностранцам запрещен въезд в Литву, закрываются непродуктовые магазины, не действуют школы, детские сады, университеты.* * *В понедельник президент Литвы Гинатас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис обсудят ситуацию с коронавирусом.На встрече в Президентском дворце речь пойдет о сложившейся ситуации с введением карантина, также обещается обсудить план мер по поощрению экономики, сообщил BNS советник президента Антанас Бубнялис.В понедельник по всей Литве на две неделе введен карантин, практически закрыты государственные границы страны.В понедельник Кабмин планирует утвердить пакет меры по поощрению экономики и помощи бизнесу, пострадавшему во время вспышки коронавируса. BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 203 раза Комментарии