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В Нидерландах из-за коронавируса образовались огромные очереди за марихуаной

Фото © Facebook / NOS


Магазины будут закрыты до 6 апреля, поэтому легальные наркотики будет негде приобрести.

В Нидерландах образовались огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешённые в стране наркотические средства. Местные жители спешат закупиться травкой впрок, поскольку власти закрывают для посещения эти магазины из-за пандемии коронавируса, рассказал на странице в "Фейсбуке" портал NOS.nl, передает ЛАЙФ.

Запрет был объявлен внезапно и начал действовать практически немедленно. Он будет актуален до 6 апреля, поэтому огромное количество людей буквально атаковало наркомагазины.

Как отметила в "Инстаграме" одна из пользовательниц, такой очереди не было даже за туалетной бумагой. В соцсетях появились ироничные комментарии, что местные наркоманы успеют заразить друг друга в этой огромной толпе и все умрут от коронавируса.

По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.

Паника на фоне пандемии охватывает многие страны. В Варшаве жители скупают продукты, полки в супермаркетах пустеют, такая же ситуация в Испании, наблюдается не только дефицит медицинских масок, но и еды. В России торговые сети уверяют, что дефицита продуктов не будет. А в Бельгии, похоже, заболевания не боятся, люди устроили массовые гулянья перед введением общенационального карантина и совершили набег на рестораны и магазины, чем привели в бешенство Минздрав.
life.ru
Категории: общество, здоровье, чп и криминал
Ключевые слова: Нидерланды, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена вчера, 15 марта, 23:55

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