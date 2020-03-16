В Нидерландах из-за коронавируса образовались огромные очереди за марихуаной 🔊 Воспроизвести Фото © Facebook / NOS



Магазины будут закрыты до 6 апреля, поэтому легальные наркотики будет негде приобрести.



В Нидерландах образовались огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешённые в стране наркотические средства. Местные жители спешат закупиться травкой впрок, поскольку власти закрывают для посещения эти магазины из-за пандемии коронавируса, рассказал на странице в "Фейсбуке" портал NOS.nl, передает



Магазины будут закрыты до 6 апреля, поэтому легальные наркотики будет негде приобрести.В Нидерландах образовались огромные очереди в кофешопы, где продаются разрешённые в стране наркотические средства. Местные жители спешат закупиться травкой впрок, поскольку власти закрывают для посещения эти магазины из-за пандемии коронавируса, рассказал на странице в "Фейсбуке" портал NOS.nl, передает ЛАЙФ Запрет был объявлен внезапно и начал действовать практически немедленно. Он будет актуален до 6 апреля, поэтому огромное количество людей буквально атаковало наркомагазины.



Как отметила в "Инстаграме" одна из пользовательниц, такой очереди не было даже за туалетной бумагой. В соцсетях появились ироничные комментарии, что местные наркоманы успеют заразить друг друга в этой огромной толпе и все умрут от коронавируса.



По данным на конец 2019 года, в Амстердаме находится 173 кофешопа, где легально продаётся марихуана и гашиш.



Паника на фоне пандемии охватывает многие страны. В Варшаве жители скупают продукты, полки в супермаркетах пустеют, такая же ситуация в Испании, наблюдается не только дефицит медицинских масок, но и еды. В России торговые сети уверяют, что дефицита продуктов не будет. А в Бельгии, похоже, заболевания не боятся, люди устроили массовые гулянья перед введением общенационального карантина и совершили набег на рестораны и магазины, чем привели в бешенство Минздрав. life.ru Категории: общество, здоровье, чп и криминал Ключевые слова: Нидерланды, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 499 раз Комментарии