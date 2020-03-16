Wizz Air со вторника останавливает полёты в Литву и из неё 🔊 Воспроизвести



Авиакомпания-лоукостер Wizz Air в воскресенье сообщила, что со вторника останавливает все полёты в Литву и из неё.



Это решение принято потому, что правительства стран закрывают границы с целью замедлить расползание коронавируса.



В том случае, если пассажиры приобрели билеты непосредственно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение компании, 100% уплаченной суммы будет автоматически возвращено на их счета в Wizz Air и будет действовать в течение 24 месяцев для приобретения услуг и продуктов авиакомпании.



Отдельным письмом пассажиры получат всю информацию о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть деньги на банковский счет. В таком случае пассажиры смогут вернуть 100% уплаченной суммы.



Пассажирам, которые заказали билеты через турагентства, включая интернет-агентства, следует связаться с предприятием, в котором они приобрели билеты.



В Литве с понедельника вводится карантин. На время карантина большинству иностранцев въезд в страну будет запрещён, а большинству литовцев будет запрещён выезд из страны. Авиакомпания-лоукостер Wizz Air в воскресенье сообщила, что со вторника останавливает все полёты в Литву и из неё.Это решение принято потому, что правительства стран закрывают границы с целью замедлить расползание коронавируса.В том случае, если пассажиры приобрели билеты непосредственно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение компании, 100% уплаченной суммы будет автоматически возвращено на их счета в Wizz Air и будет действовать в течение 24 месяцев для приобретения услуг и продуктов авиакомпании.Отдельным письмом пассажиры получат всю информацию о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть деньги на банковский счет. В таком случае пассажиры смогут вернуть 100% уплаченной суммы.Пассажирам, которые заказали билеты через турагентства, включая интернет-агентства, следует связаться с предприятием, в котором они приобрели билеты.В Литве с понедельника вводится карантин. На время карантина большинству иностранцев въезд в страну будет запрещён, а большинству литовцев будет запрещён выезд из страны. BNS Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: рейсы, Wizz Air, направления География: Литва — статья прочитана 182 раза Комментарии