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Wizz Air со вторника останавливает полёты в Литву и из неё



Авиакомпания-лоукостер Wizz Air в воскресенье сообщила, что со вторника останавливает все полёты в Литву и из неё.

Это решение принято потому, что правительства стран закрывают границы с целью замедлить расползание коронавируса.

В том случае, если пассажиры приобрели билеты непосредственно на сайте wizzair.com или через мобильное приложение компании, 100% уплаченной суммы будет автоматически возвращено на их счета в Wizz Air и будет действовать в течение 24 месяцев для приобретения услуг и продуктов авиакомпании.

Отдельным письмом пассажиры получат всю информацию о шагах, которые необходимо предпринять, чтобы вернуть деньги на банковский счет. В таком случае пассажиры смогут вернуть 100% уплаченной суммы.

Пассажирам, которые заказали билеты через турагентства, включая интернет-агентства, следует связаться с предприятием, в котором они приобрели билеты.

В Литве с понедельника вводится карантин. На время карантина большинству иностранцев въезд в страну будет запрещён, а большинству литовцев будет запрещён выезд из страны.
BNS
Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: рейсы, Wizz Air, направления
География: Литва
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добавлена сегодня, 16 марта, 13:30

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