Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США 🔊 Воспроизвести



Американский лидер Дональд Трамп предлагает провести в Соединённых Штатах саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, инициативу о котором внёс российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил



«Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятёрки» и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».



При этом он добавил, что точное место и дата проведения саммита, а также повестка встречи пока не согласованы.



Ранее стало известно о согласии Трампа на саммит «пятёрки».



23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора. Американский лидер Дональд Трамп предлагает провести в Соединённых Штатах саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, инициативу о котором внёс российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил RT посол США в Москве Джон Салливан.«Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятёрки» и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».При этом он добавил, что точное место и дата проведения саммита, а также повестка встречи пока не согласованы.Ранее стало известно о согласии Трампа на саммит «пятёрки».23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора. russian.rt.com Категории: политика, в мире Ключевые слова: Путин, встреча, СБ ООН, Трамп, пятерка — статья прочитана 80 раз Комментарии