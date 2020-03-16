Главная >> Новости >> политика, в мире >> Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США

Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США



Американский лидер Дональд Трамп предлагает провести в Соединённых Штатах саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, инициативу о котором внёс российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил RT посол США в Москве Джон Салливан.

«Трамп приветствовал идею президента Путина созвать саммит «пятёрки» и предложил провести его на территории США на полях недели высокого уровня сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке», — сказал дипломат в интервью газете «Коммерсантъ».

При этом он добавил, что точное место и дата проведения саммита, а также повестка встречи пока не согласованы.

Ранее стало известно о согласии Трампа на саммит «пятёрки».

23 января в ходе выступления на форуме в Израиле Путин напомнил об ответственности России, КНР, США, Франции и Великобритании за сохранение цивилизации и предложил лидерам встретиться для серьёзного разговора.
russian.rt.com
Категории: политика, в мире
Ключевые слова: Путин, встреча, СБ ООН, Трамп, пятерка
статья прочитана 80 раз
добавлена сегодня, 16 марта, 11:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка