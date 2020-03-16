Польша впустила группу литовцев, застрявших у границы с Германией 🔊 Воспроизвести



Польша вечером в воскресенье впустила застрявшую на границе с Германией группу литовцев, чтобы она могла вернуться в Литву, другую группу литовцев привезет транспортный самолёт Spartan ВВС Литвы, сообщили представители правительства.



"По данным МИД, восемь литовцев пересекли границу. Посольство позаботилось о транспорте для их возвращения в Литву", – сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что еще как минимум 30 литовцев в понедельник будут доставлена из Берлина самолётом.



"Завтра ближе к вечеру из Берлина самолётом Spartan будут доставлены 30–35 застрявших там литовцев. Остается уладить с разрешениями на полёт", – сообщил премьер в фейсбуке.



По его словам, МИД Польши информировал, что разрешит осуществить конвой через территорию страны автобусами и поездами.



Группе желающих вернуться в Литву людей застряла на границе, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за распространения коронавируса.



Литва просила Польшу временно пропустить желающих вернуться на родину литовцев через территорию Польши по так называемому гуманитарному коридору.



Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья. Литва сделает это же в ближайшую полночь, однако намерена разрешить гуманитарный коридор для желающих вернуться в свои страны латышей и эстонцев. Польша вечером в воскресенье впустила застрявшую на границе с Германией группу литовцев, чтобы она могла вернуться в Литву, другую группу литовцев привезет транспортный самолёт Spartan ВВС Литвы, сообщили представители правительства."По данным МИД, восемь литовцев пересекли границу. Посольство позаботилось о транспорте для их возвращения в Литву", – сказала BNS пресс-атташе министра иностранных дел Раса Якилайтене.Премьер-министр Саулюс Сквернялис сообщил, что еще как минимум 30 литовцев в понедельник будут доставлена из Берлина самолётом."Завтра ближе к вечеру из Берлина самолётом Spartan будут доставлены 30–35 застрявших там литовцев. Остается уладить с разрешениями на полёт", – сообщил премьер в фейсбуке.По его словам, МИД Польши информировал, что разрешит осуществить конвой через территорию страны автобусами и поездами.Группе желающих вернуться в Литву людей застряла на границе, когда Польша закрыла границы для иностранцев из-за распространения коронавируса.Литва просила Польшу временно пропустить желающих вернуться на родину литовцев через территорию Польши по так называемому гуманитарному коридору.Польша закрыла границы для иностранцев с полуночи воскресенья. Литва сделает это же в ближайшую полночь, однако намерена разрешить гуманитарный коридор для желающих вернуться в свои страны латышей и эстонцев. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 154 раза Комментарии