Загрузка... Американцы в аэропортах часами ждут проверки на коронавирус 🔊 Воспроизвести В аэропорту огромные очереди на проверку. Фото vox-cdn.com



Президент Трамп своим указом запретил въезд в США из Европы, исключение было сделано только для американцев, возвращающихся домой. Такие меры были введены из-за коронавируса, новым очагом которого стала именно Европа, сообщает



Еще до того, как указ вступил в силу 13 марта, американцы раскупили билеты на самолеты, а в аэропортах по приезду домой столкнулись с огромной очередью – людей заставляют несколько часов ждать, пока их проверят на наличие коронавируса.



At JFK today, #CBP and local EMTs have started to process upwards of 5,000 passengers arriving from Europe. #COVIDー19 screening has been orderly and we appreciate the patience of all the travelers as our dedicated officers protect the nation. pic.twitter.com/PX5OFjjccD — Port Director Frank Russo (@CBPPortDirJFK) March 14, 2020



А вот те, кто вынужден проходить скрининг, ждут его по несколько часов.



Так, Кейтлин Дейблер прилетела в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди из Киева и ждала в очереди два часа. Ей сразу выдали два бланка. В одном нужно было заполнить стандартные пункты: номер паспорта, номер рейса, экстренный телефон и так далее. А вот во втором были написаны конкретные вопросы, связанные с коронавирусом. Например, какие страны посетили в недавнее время и не замечали ли симптомов болезни, вроде лихорадки, кашля и затрудненного дыхания.



O'Hare thousands of people going nowhere. This doesn't instill confidence. #COVID19 pic.twitter.com/wYNeHcGXOq — Katy Loves Soil (@katyslittlefarm) March 14, 2020



При этом бланков на всех приезжих не хватает и некоторым приходится ждать некоторое время, пока принесут новые. “У сотрудников аэропорта даже ручек не было, пассажирам пришлось делиться своими.



Это тоже отняло кучу времени. К слову, никаких дезинфицирующих средств нам не выдали, а эти ручки прошли через сотни людей”, – рассказывает Кейтлин.



В самой очереди тоже не соблюдаются элементарные меры предосторожности: все туристы стоят очень близко друг к другу. “Если у нас не было вируса до проверки, не факт, что мы не получили его в этой очереди!”, – жалуются туристы. Если у человека обнаруживают повышенную температуру, его отправляют в ближайшую больницу для сдачи тестов на коронавирус.



Губернатор штата Иллинойс уже прокомментировал эту ситуацию, пообещав разобраться. Он напрямую написал Трампу и вице-президенту Майку Пенсу с просьбой принять меры как можно быстрее.



* * *



Туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире.



Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.



Как уточняется, соответствующая оценка ситуации в туротрасли сделана исходя из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса составит полгода.



Отмечается, что данный показатель почти в семь раз превышает цифры потерь из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.



Вместе с тем потери по количеству туристов в 2020 году могут составить 8,2 млн.



Об очередях в аэропортах Далласа, Чикаго и Нью-Йорка путешественники рассказали CNN. Тех, кто прилетел из Европы и других стран, где бушует коронавирус, отправляют в очередь на проверку температуры. Но из-за суматохи и плохой организации многие встают в очередь из тех, кому проверка не нужна.