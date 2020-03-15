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Американцы в аэропортах часами ждут проверки на коронавирус

В аэропорту огромные очереди на проверку. Фото vox-cdn.com


Президент Трамп своим указом запретил въезд в США из Европы, исключение было сделано только для американцев, возвращающихся домой. Такие меры были введены из-за коронавируса, новым очагом которого стала именно Европа, сообщает RUBIC.

Еще до того, как указ вступил в силу 13 марта, американцы раскупили билеты на самолеты, а в аэропортах по приезду домой столкнулись с огромной очередью – людей заставляют несколько часов ждать, пока их проверят на наличие коронавируса.

Об очередях в аэропортах Далласа, Чикаго и Нью-Йорка путешественники рассказали CNN. Тех, кто прилетел из Европы и других стран, где бушует коронавирус, отправляют в очередь на проверку температуры. Но из-за суматохи и плохой организации многие встают в очередь из тех, кому проверка не нужна.

А вот те, кто вынужден проходить скрининг, ждут его по несколько часов.

Так, Кейтлин Дейблер прилетела в Международный аэропорт имени Джона Кеннеди из Киева и ждала в очереди два часа. Ей сразу выдали два бланка. В одном нужно было заполнить стандартные пункты: номер паспорта, номер рейса, экстренный телефон и так далее. А вот во втором были написаны конкретные вопросы, связанные с коронавирусом. Например, какие страны посетили в недавнее время и не замечали ли симптомов болезни, вроде лихорадки, кашля и затрудненного дыхания.



При этом бланков на всех приезжих не хватает и некоторым приходится ждать некоторое время, пока принесут новые. “У сотрудников аэропорта даже ручек не было, пассажирам пришлось делиться своими.

Это тоже отняло кучу времени. К слову, никаких дезинфицирующих средств нам не выдали, а эти ручки прошли через сотни людей”, – рассказывает Кейтлин.

В самой очереди тоже не соблюдаются элементарные меры предосторожности: все туристы стоят очень близко друг к другу. “Если у нас не было вируса до проверки, не факт, что мы не получили его в этой очереди!”, – жалуются туристы. Если у человека обнаруживают повышенную температуру, его отправляют в ближайшую больницу для сдачи тестов на коронавирус.

Губернатор штата Иллинойс уже прокомментировал эту ситуацию, пообещав разобраться. Он напрямую написал Трампу и вице-президенту Майку Пенсу с просьбой принять меры как можно быстрее.

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Туристическая отрасль США может потерять не менее $24 млрд в 2020 году на фоне стремительного распространения нового типа коронавирусной инфекции COVID-2019 в мире.

Об этом информирует телеканал CNBC со ссылкой на исследование журнала Tourism Economics.

Как уточняется, соответствующая оценка ситуации в туротрасли сделана исходя из предположения, что продолжительность вспышки коронавируса составит полгода.

Отмечается, что данный показатель почти в семь раз превышает цифры потерь из-за эпидемии атипичной пневмонии (SARS) в 2003 году.

Вместе с тем потери по количеству туристов в 2020 году могут составить 8,2 млн.

По данным Tourism Economics, туротрасль также может лишиться 825 тыс. рабочих мест.
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rubic.us
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
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добавлена сегодня, 15 марта, 20:00

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