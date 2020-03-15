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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Литве выявлены еще 3 новых случая заражения коронавирусом- всего 12
По данным министерства здравоохранения Литвы, в воскресение, 15 марта, выявлены еще 3 новых случая коронавируса. Все три человека недавно вернулись из заграницы. Таким образом, в Литве зафиксированы уже 12 случаев заражения, сообщает L24.
Минзрав информирует, что все зараженные помещены в больницу -один изолирован в Клайпедской университетской больнице, еще два - в Вильнюсской больнице Сантаришкес.
Также сообщается, что в данный момент под наблюдением находятся 9 176 человек, сделаны 520 проб на выявление болезни.
Напомним, что с понедельника 16 марта по понедельник 30 марта кабмин Литвы принял решение объявить карантин в масштабах всей страны.
l24.lt
Категории: здоровье, чп и криминал, общество
География: Литва
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