В Литве выявлены еще 3 новых случая заражения коронавирусом- всего 12 🔊 Воспроизвести



По данным министерства здравоохранения Литвы, в воскресение, 15 марта, выявлены еще 3 новых случая коронавируса. Все три человека недавно вернулись из заграницы. Таким образом, в Литве зафиксированы уже 12 случаев заражения, сообщает



Минзрав информирует, что все зараженные помещены в больницу -один изолирован в Клайпедской университетской больнице, еще два - в Вильнюсской больнице Сантаришкес.



Также сообщается, что в данный момент под наблюдением находятся 9 176 человек, сделаны 520 проб на выявление болезни.



Напомним, что с понедельника 16 марта по понедельник 30 марта кабмин Литвы принял решение объявить карантин в масштабах всей страны. По данным министерства здравоохранения Литвы, в воскресение, 15 марта, выявлены еще 3 новых случая коронавируса. Все три человека недавно вернулись из заграницы. Таким образом, в Литве зафиксированы уже 12 случаев заражения, сообщает L24 Минзрав информирует, что все зараженные помещены в больницу -один изолирован в Клайпедской университетской больнице, еще два - в Вильнюсской больнице Сантаришкес.Также сообщается, что в данный момент под наблюдением находятся 9 176 человек, сделаны 520 проб на выявление болезни.Напомним, что с понедельника 16 марта по понедельник 30 марта кабмин Литвы принял решение объявить карантин в масштабах всей страны. l24.lt Категории: здоровье, чп и криминал, общество Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 254 раза Комментарии