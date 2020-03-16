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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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В Вильнюсе нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких
В воскресение руководство Вильнюса собралось на экстренное совещание, чтобы скоординировать действия в условиях карантина, сообщает L24 со ссылкой на портал Lrytas.lt
По словам главы администрации столичной мэрии П. Подерскиса, вильнюсская мэрия в ближайшее время собирается приобрести 2 аппарата искусственной вентиляции легких. Также изыскиваются средства для покупки еще четырех аппаратов искусственной вентиляции легких. Кроме того ведется поиск дополнительных помещений для изоляции больных коронавирусом.
Как известно, карантин во всей Литве начинается с понедельника, 16 марта.
l24.lt
Категории: общество, технологии, здоровье
Ключевые слова: лечение, контроль, карантин, распространение, коронавирус, медтехника
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