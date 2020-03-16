Зеленский подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка 🔊 Воспроизвести Фото © ТАСС / Hennadii Minchenko / Ukrinform via ZUMA Wire



Как заявляла бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, документ буквально делит детей на три сорта: украиноязычных, говорящих на языках ЕС и русскоязычных.



Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который в том числе предусматривает разделение обучения в школах на три модели по языковому признаку. При этом для национальных меньшинств предусмотрено сокращение преподавания на родных языках. Больше всего это затронет русскоговорящих детей, для которых устанавливается лимит в использовании родной речи во время обучения — не более 20% от общего времени начиная с пятого класса.



— Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году, — говорится на официальном сайте Президента Украины. Как заявляла бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, документ буквально делит детей на три сорта: украиноязычных, говорящих на языках ЕС и русскоязычных.Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который в том числе предусматривает разделение обучения в школах на три модели по языковому признаку. При этом для национальных меньшинств предусмотрено сокращение преподавания на родных языках. Больше всего это затронет русскоговорящих детей, для которых устанавливается лимит в использовании родной речи во время обучения — не более 20% от общего времени начиная с пятого класса.— Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году, — говорится на официальном сайте Президента Украины.



Третья модель касается тех представителей нацменьшинств, которые не попали в первые две группы. Однако фактически это русскоязычные дети. До пятого класса они имеют право обучаться на родном языке наряду с изучением украинского. Но начиная с пятого класса обучение на украинском языке должно составлять уже не менее 80% от общего времени учёбы.



Также закон предусматривает ещё ряд нововведений в образовательную систему. Отменяется конкурсный принцип записи в начальные школы, при этом гарантируется право обучения рядом с местом проживания. Образовательный процесс будет поделён на циклы: 1–2-й классы — адаптационно-игровой, 3–4-й классы — основной цикл начального образования, 5–6-й классы — адаптационный, а 7–8-й классы — базовый предметный цикл обучения, 10-й класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11–12-й классы — профильным циклом среднего образования. Продолжительность уроков для разных классов будет отличаться: в 1-м классе — 35 минут, в 2–4-м классах — 40 минут, в 5–12-м классах — 45 минут. Учебный год должен длиться с 1 сентября по 1 июля и насчитывать не менее 175 учебных дней.



Напомним, с 2014 года на Украине последовательно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка в стране. Например, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения. При этом только коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) получили право на полное образование на родном языке.



Однако, как сообщал Лайф, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.



Автор: Гладких Алексей для Согласно документу, первая модель изучения государственного (украинского) языка в школах относится к коренным народам: крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут учиться на родном языке наравне с изучением украинского. Вторая модель касается детей из нацменьшинств, говорящих на языках стран Евросоюза. До пятого класса им позволено обучаться на родном языке наряду с изучением украинского, но с пятого класса доля исключительно украинского языка в обучении должна составлять не менее 20%, с девятого класса — не менее 40%, в старшей школе — не менее 60%.Третья модель касается тех представителей нацменьшинств, которые не попали в первые две группы. Однако фактически это русскоязычные дети. До пятого класса они имеют право обучаться на родном языке наряду с изучением украинского. Но начиная с пятого класса обучение на украинском языке должно составлять уже не менее 80% от общего времени учёбы.Также закон предусматривает ещё ряд нововведений в образовательную систему. Отменяется конкурсный принцип записи в начальные школы, при этом гарантируется право обучения рядом с местом проживания. Образовательный процесс будет поделён на циклы: 1–2-й классы — адаптационно-игровой, 3–4-й классы — основной цикл начального образования, 5–6-й классы — адаптационный, а 7–8-й классы — базовый предметный цикл обучения, 10-й класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11–12-й классы — профильным циклом среднего образования. Продолжительность уроков для разных классов будет отличаться: в 1-м классе — 35 минут, в 2–4-м классах — 40 минут, в 5–12-м классах — 45 минут. Учебный год должен длиться с 1 сентября по 1 июля и насчитывать не менее 175 учебных дней.Напомним, с 2014 года на Украине последовательно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка в стране. Например, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения. При этом только коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) получили право на полное образование на родном языке.Однако, как сообщал Лайф, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.Автор: Гладких Алексей для ЛАЙФ life.ru Категории: политика, общество, образование Ключевые слова: русский язык, образование, запрет, культура География: Украина — статья прочитана 136 раз Комментарии