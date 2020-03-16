Зеленский подписал закон об образовании, ограничивающий использование русского языка

Как заявляла бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш, документ буквально делит детей на три сорта: украиноязычных, говорящих на языках ЕС и русскоязычных.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О полном общем среднем образовании", который в том числе предусматривает разделение обучения в школах на три модели по языковому признаку. При этом для национальных меньшинств предусмотрено сокращение преподавания на родных языках. Больше всего это затронет русскоговорящих детей, для которых устанавливается лимит в использовании родной речи во время обучения — не более 20% от общего времени начиная с пятого класса.
— Президент Владимир Зеленский подписал закон Украины "О среднем образовании", который Верховная рада приняла 16 января 2020 года. Документ вводит практические инструменты, которые помогут воплотить образовательную реформу, которая была основана в 2017 году, — говорится на официальном сайте Президента Украины.
Согласно документу, первая модель изучения государственного (украинского) языка в школах относится к коренным народам: крымские татары, караимы и крымчаки. Они могут учиться на родном языке наравне с изучением украинского. Вторая модель касается детей из нацменьшинств, говорящих на языках стран Евросоюза. До пятого класса им позволено обучаться на родном языке наряду с изучением украинского, но с пятого класса доля исключительно украинского языка в обучении должна составлять не менее 20%, с девятого класса — не менее 40%, в старшей школе — не менее 60%.
Третья модель касается тех представителей нацменьшинств, которые не попали в первые две группы. Однако фактически это русскоязычные дети. До пятого класса они имеют право обучаться на родном языке наряду с изучением украинского. Но начиная с пятого класса обучение на украинском языке должно составлять уже не менее 80% от общего времени учёбы.
Также закон предусматривает ещё ряд нововведений в образовательную систему. Отменяется конкурсный принцип записи в начальные школы, при этом гарантируется право обучения рядом с местом проживания. Образовательный процесс будет поделён на циклы: 1–2-й классы — адаптационно-игровой, 3–4-й классы — основной цикл начального образования, 5–6-й классы — адаптационный, а 7–8-й классы — базовый предметный цикл обучения, 10-й класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11–12-й классы — профильным циклом среднего образования. Продолжительность уроков для разных классов будет отличаться: в 1-м классе — 35 минут, в 2–4-м классах — 40 минут, в 5–12-м классах — 45 минут. Учебный год должен длиться с 1 сентября по 1 июля и насчитывать не менее 175 учебных дней.
Напомним, с 2014 года на Украине последовательно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка в стране. Например, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения. При этом только коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) получили право на полное образование на родном языке.
Однако, как сообщал Лайф, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.
Автор: Гладких Алексей для ЛАЙФ
Третья модель касается тех представителей нацменьшинств, которые не попали в первые две группы. Однако фактически это русскоязычные дети. До пятого класса они имеют право обучаться на родном языке наряду с изучением украинского. Но начиная с пятого класса обучение на украинском языке должно составлять уже не менее 80% от общего времени учёбы.
Также закон предусматривает ещё ряд нововведений в образовательную систему. Отменяется конкурсный принцип записи в начальные школы, при этом гарантируется право обучения рядом с местом проживания. Образовательный процесс будет поделён на циклы: 1–2-й классы — адаптационно-игровой, 3–4-й классы — основной цикл начального образования, 5–6-й классы — адаптационный, а 7–8-й классы — базовый предметный цикл обучения, 10-й класс станет профильно-адаптационным циклом среднего образования, а 11–12-й классы — профильным циклом среднего образования. Продолжительность уроков для разных классов будет отличаться: в 1-м классе — 35 минут, в 2–4-м классах — 40 минут, в 5–12-м классах — 45 минут. Учебный год должен длиться с 1 сентября по 1 июля и насчитывать не менее 175 учебных дней.
Напомним, с 2014 года на Украине последовательно принимаются законы, ограничивающие использование русского языка в стране. Например, экс-президент Незалежной Пётр Порошенко незадолго до ухода с поста подписал закон о государственном языке, по которому украинцы обязаны использовать государственный язык во всех сферах жизни. С сентября 2020 года даже все русскоязычные школы страны перейдут на украинский язык обучения. При этом только коренные народы (крымские татары, караимы и крымчаки) получили право на полное образование на родном языке.
Однако, как сообщал Лайф, согласно опросам, более трети украинцев (35%) считают родным языком русский. А более половины всех граждан Украины так или иначе используют русскую речь в повседневной жизни.
Автор: Гладких Алексей для ЛАЙФ