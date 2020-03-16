Главная >> Новости >> общество, в мире, образование >> В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры
Загрузка...

В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры



Самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры отмечено в Токио, сообщило главное метеорологическое управление, сообщает РИА Новости.

Начало цветения сакуры объявляется, когда на "контрольном" дереве, которое в столице страны находится в храме Ясукуни, распустится 5 бутонов. Накануне на сакуре в храме Ясукуни распустился только один бутон. Каждый год в это время по несколько раз в день специалисты главного метеорологического управления Японии приходят к дереву и считают распустившиеся бутоны.

В субботу, когда в Токио резко похолодало и местами пошел даже мокрый снег, распустились 5 бутонов и начало цветения было провозглашено официально. Это на 7 дней раньше прошлого года и на 12 раньше среднегодового показателя. В этом году цветение сакуры опередило рекордно ранние до сих пор 2002 и 2013 годы, когда первые 5 цветков раскрылись 16 марта. Статистика ведется с 1953 года.
Обычно в это время в парках и скверах собираются компании друзей и сослуживцев, семьи, чтобы провести несколько часов под цветущими деревьями. Это время пикников и выездов на природу, в парки, известные своими деревьями. Есть и любование ночной сакурой – в парках и храмах сделана подсветка, от чего деревья в пышном розовом облаке цветов выглядят еще красивее. Но в этом году из-за распространения нового типа коронавируса в стране решено отказаться от этого обычая, чтобы не спровоцировать рост заражений. О том, что вся страна готовилась к "ханами" - любованию цветами – напоминают только заранее организованные отделы в магазинах, предлагающие напитки и утварь для пикников.
Загрузка...
РИА Новости
Категории: общество, в мире, образование
Ключевые слова: Япония, сакура, цветение
статья прочитана 110 раз
добавлена сегодня, 16 марта, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка