Загрузка... В Токио отметили самое раннее начало цветения сакуры 🔊 Воспроизвести



Самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры отмечено в Токио, сообщило главное метеорологическое управление, сообщает



Начало цветения сакуры объявляется, когда на "контрольном" дереве, которое в столице страны находится в храме Ясукуни, распустится 5 бутонов. Накануне на сакуре в храме Ясукуни распустился только один бутон. Каждый год в это время по несколько раз в день специалисты главного метеорологического управления Японии приходят к дереву и считают распустившиеся бутоны.



В субботу, когда в Токио резко похолодало и местами пошел даже мокрый снег, распустились 5 бутонов и начало цветения было провозглашено официально. Это на 7 дней раньше прошлого года и на 12 раньше среднегодового показателя. В этом году цветение сакуры опередило рекордно ранние до сих пор 2002 и 2013 годы, когда первые 5 цветков раскрылись 16 марта. Статистика ведется с 1953 года. Самое раннее за все время наблюдений начало цветения сакуры отмечено в Токио, сообщило главное метеорологическое управление, сообщает РИА Новости Начало цветения сакуры объявляется, когда на "контрольном" дереве, которое в столице страны находится в храме Ясукуни, распустится 5 бутонов. Накануне на сакуре в храме Ясукуни распустился только один бутон. Каждый год в это время по несколько раз в день специалисты главного метеорологического управления Японии приходят к дереву и считают распустившиеся бутоны.В субботу, когда в Токио резко похолодало и местами пошел даже мокрый снег, распустились 5 бутонов и начало цветения было провозглашено официально. Это на 7 дней раньше прошлого года и на 12 раньше среднегодового показателя. В этом году цветение сакуры опередило рекордно ранние до сих пор 2002 и 2013 годы, когда первые 5 цветков раскрылись 16 марта. Статистика ведется с 1953 года. Обычно в это время в парках и скверах собираются компании друзей и сослуживцев, семьи, чтобы провести несколько часов под цветущими деревьями. Это время пикников и выездов на природу, в парки, известные своими деревьями. Есть и любование ночной сакурой – в парках и храмах сделана подсветка, от чего деревья в пышном розовом облаке цветов выглядят еще красивее. Но в этом году из-за распространения нового типа коронавируса в стране решено отказаться от этого обычая, чтобы не спровоцировать рост заражений. О том, что вся страна готовилась к "ханами" - любованию цветами – напоминают только заранее организованные отделы в магазинах, предлагающие напитки и утварь для пикников. Загрузка... РИА Новости Категории: общество, в мире, образование Ключевые слова: Япония, сакура, цветение — статья прочитана 110 раз Комментарии