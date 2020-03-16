Загрузка... Названы привычки, которые критически ухудшают работу мозга 🔊 Воспроизвести Фото © Pixabay



Привычки, которые сейчас уже считаются едва ли не нормальными, могут негативно влиять на работу мозга. Сказывается влияние новых технологий, режима питания и быстрого ритма жизни. Всё это приводит к тому, что мы затрачиваем больше усилий на мыслительный процесс. А значит, меньше генерируем оригинальные идеи, сообщает



Как показывают исследования, из-за сидячего образа жизни меняется структура конкретных нейронов. Ведь регулярные физические упражнения вырабатывают в организме эндорфины, известные как естественные болеутоляющие. Они нужны, чтобы организм мог выдержать ежедневную нагрузку. Также благодаря физической активности мозг получает больше кислорода, что повышает его производительность.



Занятие двумя делами одновременно также затрудняет работу мозга. Эта привычка приводит к выработке гормонов стресса, кортизола и адреналина. Из-за них происходит чрезмерная стимуляция мозга, человеку трудно собраться с мыслями.



Кроме того, мозг подвергается воздействию огромного количества раздражителей, когда человек всё время находится на связи. Ведь десятки писем на электронной почте, сообщения в мессенджерах, ленты новостей постоянно привлекают внимание. Привычки, которые сейчас уже считаются едва ли не нормальными, могут негативно влиять на работу мозга. Сказывается влияние новых технологий, режима питания и быстрого ритма жизни. Всё это приводит к тому, что мы затрачиваем больше усилий на мыслительный процесс. А значит, меньше генерируем оригинальные идеи, сообщает ЛАЙФ со ссылкой на испанское издание La Vanguardia.Как показывают исследования, из-за сидячего образа жизни меняется структура конкретных нейронов. Ведь регулярные физические упражнения вырабатывают в организме эндорфины, известные как естественные болеутоляющие. Они нужны, чтобы организм мог выдержать ежедневную нагрузку. Также благодаря физической активности мозг получает больше кислорода, что повышает его производительность.Занятие двумя делами одновременно также затрудняет работу мозга. Эта привычка приводит к выработке гормонов стресса, кортизола и адреналина. Из-за них происходит чрезмерная стимуляция мозга, человеку трудно собраться с мыслями.Кроме того, мозг подвергается воздействию огромного количества раздражителей, когда человек всё время находится на связи. Ведь десятки писем на электронной почте, сообщения в мессенджерах, ленты новостей постоянно привлекают внимание. Загрузка... life.ru Категории: общество, технологии, здоровье Ключевые слова: мозг, психика, заболеваемость — статья прочитана 197 раз Комментарии