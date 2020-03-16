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Врачи в Гонконге рассказали о проблемах с легкими у вылечившихся от коронавируса
Пациентам будет назначен курс физиотерапии, пишет ТАСС со ссылкой на газету South China Morning Post.
Врачи в Гонконге выяснили, что у некоторых пациентов, вылечившихся от вызываемого коронавирусом заболевания, наблюдается снижение функции легких.
"Они (выздоровевшие - прим. ТАСС) задыхаются, если идут чуть быстрее [обычного]. У некоторых пациентов, вероятно, функция легких снизилась на 20-30%", - передает издание слова представителя одной из гонконгских больниц.
Такой вывод был сделан врачами по результатам наблюдения за несколькими пациентами после выписки. Он отметил, что для восстановления работы легких им будет назначен курс физиотерапии.
ТАСС
Категории: чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, пандемия, заболевшие, осложнения
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