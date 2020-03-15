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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Из-за вируса прекращается движение международных пассажирских поездов – железные дороги Литвы
Из-за вводимого в Литве карантина останавливается движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).
С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", – сообщает компания.
Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.
Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.
Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.
Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны.
Категории: общество, чп и криминал
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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