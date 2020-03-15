Из-за вируса прекращается движение международных пассажирских поездов – железные дороги Литвы 🔊 Воспроизвести



Из-за вводимого в Литве карантина останавливается движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).



С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", – сообщает компания.



Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.



Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.



Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.



Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны. Из-за вводимого в Литве карантина останавливается движение международных пассажирских поездов, сообщили Литовские железные дороги (Lietuvos gelezinkeliai).С 00:00 часов 16 марта останавливаются все маршруты международных пассажирских поездов", – сообщает компания.Поезда временно не будут ходить по маршрутам Белосток-Каунас-Белосток и Вильнюс-Минск-Вильнюс.Поезда по маршруту Вильнюс-Игналина-Турмантас-Даугавпилс будут ходить до Турмантаса. Также останавливается движение поезда на маршруте четырёх столиц Киев-Минск-Вильнюс-Шяуляй-Рига.Транзитные поезда через Литву будут ходить, но с понедельника посадка и высадка пассажиров на Вильнюсском ж/д вокзале запрещена.Правительство Литвы из-за коронавируса с понедельника вводит карантин на всей территории страны. BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 184 раза Комментарии