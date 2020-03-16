Сообщения о том, что Роналду отдаст свои гостиницы под больницы в Португалии, оказались фейком 🔊 Воспроизвести Криштиану Роналду у своего отеля © EPA/GREGORIO CUNHA



Сначала было сообщение, что футболист оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала



Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса.



Об этом сообщает



По информации издания, Роналду оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Футболист итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду предоставит отели, которыми он владеет в Португалии, под бесплатные больницы для борьбы с распространением коронавируса.Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанскую газету Marca.По информации издания, Роналду оплатит все необходимые расходы, в том числе зарплаты врачей и обслуживающего персонала. Футболист находится в Португалии на карантине после того, как у его одноклубника Даниэле Ругани 12 марта был обнаружен коронавирус.



В Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом.



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Испанское издание Marca, накануне сообщившее о том, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под бесплатные больницы, удалило эту новость со своего сайта.



Журналист Ману Сайнс подтвердил, что Роналду не собирается переоборудовать свои гостиницы под больницы.



— Это неправда, что Криштиану собирается превратить свои отели в Португалии в больницы. Фэйк ньюз, — написал Сайнс в "Твиттере".



Ранее Роналду прилетел на Мадейру, где будет находиться на карантине. В соцсетях он выступил с заявлением: "Мы должны прислушиваться к властям, защищая нашу жизнь выше любых интересов".



Напомним, Лайф сообщал, что футболист не вернётся в Турин из-за коронавируса, который был обнаружен у его одноклубника Даниеле Ругани. Португалец также сдал анализы на наличие инфекции. Розыгрыш чемпионата Италии был приостановлен как минимум до 3 апреля.



На сегодняшний день в Португалии зафиксировано 169 случаев заражения коронавирусом. ТАСС Категории: общество, спорт, чп и криминал Ключевые слова: Китай, вирус, Португалия, Роналду, пандемия, гостиницы — статья прочитана 212 раз Комментарии