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Поддерживали за руки. Обессиленного экс-премьера Украины заметили в столичной клиникеБорис - СМИ

Арсений Яценюк. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy


Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.

Как передает СТРАНА со ссылкой на "Обозреватель", машина экс-чиновника прибыла черному ходе медицинского учреждения.

"На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.

Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках.
Между тем, пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявила, что его визит в клинику не был связан с вирусными заболеваниями, это была плановая процедура.

"С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - написала она.

Скриншот: Facebook/ Ольга Лаппо


До этого "Страна" писала, что бывший премер-министр Арсений Яценюк рассматривался на должность нового главы Национального банка Украины.

Также сообщалось, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с одним из своих предшественников Арсением Яценюком. Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним.
strana.ua
Категории: общество, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: Китай, вирус, Яценюк, украинцы, пандемия
География: Украина
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добавлена сегодня, 16 марта, 09:00

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