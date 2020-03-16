Поддерживали за руки. Обессиленного экс-премьера Украины заметили в столичной клиникеБорис - СМИ 🔊 Воспроизвести Арсений Яценюк. Фото: facebook.com/yatsenyuk.arseniy



Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.



Как передает



"На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.



Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках. Бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка заметили в медицинской маске в киевской клинике "Борис". Политик выглядел обессиленным, а выходить из машины ему помогали охранники.Как передает СТРАНА со ссылкой на "Обозреватель", машина экс-чиновника прибыла черному ходе медицинского учреждения."На переднем пассажирском сидении находился бывший премьер. Он долго собирался с силами, чтобы выйти из салона", - говорится в сообщении.Охранники помогали экс-премьеру дойти до входной двери, поддерживая его за руки. Они также были в медицинских масках.



"С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - написала она.



Скриншот: Facebook/ Ольга Лаппо



До этого "Страна" писала, что бывший премер-министр Арсений Яценюк рассматривался на должность нового главы Национального банка Украины.



Также сообщалось, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с одним из своих предшественников Арсением Яценюком. Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним. Между тем, пресс-секретарь Арсения Яценюка Ольга Лаппо заявила, что его визит в клинику не был связан с вирусными заболеваниями, это была плановая процедура."С Арсением Яценюком все в порядке. Он был в клинике, но по причинам, которые не связаны ни с одним ОРЗ. Это была плановая процедура, которая не имеет ничего общего с диагностикой вирусного заболевания", - написала она.До этого "Страна" писала, что бывший премер-министр Арсений Яценюк рассматривался на должность нового главы Национального банка Украины.Также сообщалось, что новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" пообщался с одним из своих предшественников Арсением Яценюком. Последний предостерег Шмыгаля от сотрудничества с Россией, а глава Кабмина полностью согласился с ним. strana.ua Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, вирус, Яценюк, украинцы, пандемия География: Украина — статья прочитана 216 раз Комментарии