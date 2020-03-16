Загрузка... Из-за коронавируса пасхальные службы в Ватикане пройдут без прихожан 🔊 Воспроизвести Папа римский на экране смартфона



Праздничные мероприятия в Ватикане, на которые обычно приезжают десятки тысяч прихожан со всего мира, будут передаваться в режиме видеотрансляции, сообщил



В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи человек со всего мира, в этом году пройдут без "физического присутствия верующих", сообщил в воскресенье, 15 марта, Святой престол. Праздничные мероприятия в Ватикане, на которые обычно приезжают десятки тысяч прихожан со всего мира, будут передаваться в режиме видеотрансляции, сообщил DW Святой престол.В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Ватикан отменил все пасхальные публичные мероприятия. Все богослужения в рамках Страстной недели, в которых обычно участвуют тысячи человек со всего мира, в этом году пройдут без "физического присутствия верующих", сообщил в воскресенье, 15 марта, Святой престол.



8 марта впервые в истории понтифик обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.



В Германии призывают отменить богослужения



Между тем председатель Немецкого совета по этике Петер Даброк (Peter Dabrock) призвал отменить все богослужения в Германии на фоне пандемии коронавируса. Он назвал безответственным проведение церквями массовых мероприятий, многие участники которых представляют группы высокого риска и подвергаются опасности заражения.



На своей странице в Twitter Даброк заявил о "преступной халатности" евангелической и католической церквей".



Merkel: Soziale Kontakte einstellen!

Die Alten- und Pflegeheime werden "dichtgmacht"!



in @ekd + (weniger) @kathkirche? Da glaubt man, ähnlichen Personenkreis morgen einladen zu dürfen. Grob fahrlässig!

Klingt nach Masernparty-Ü70! Unverantwortlich!https://t.co/QRP82qFgog — Peter Dabrock (@just_ethics) March 14, 2020



РПЦ не намерена отменять литургии



Тем временем Русская православная церковь (РПЦ) пока не намерена отказываться от литургий даже в случае резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России. "Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".



Вместе с тем он отметил, что РПЦ будет прислушиваться к рекомендациям властей и медиков. "Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов", - заверил он.



Новый коронавирус SARS-CoV-2 уже выявлен в 155 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели. Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19. Кроме того, все аудиенции папы римского Франциска, как и его воскресные проповеди, до пасхального воскресенья 12 апреля будут проходить в формате видеотрансляции. Трансляции будут доступны в режиме реального времени на официальном сайте Ватикана.8 марта впервые в истории понтифик обратился к пастве по видеотрансляции во время воскресной проповеди и молитвы "Ангелус", а не с балкона Апостольского дворца в Ватикане, как это традиционно происходит.Между тем председатель Немецкого совета по этике Петер Даброк (Peter Dabrock) призвал отменить все богослужения в Германии на фоне пандемии коронавируса. Он назвал безответственным проведение церквями массовых мероприятий, многие участники которых представляют группы высокого риска и подвергаются опасности заражения.На своей странице в Twitter Даброк заявил о "преступной халатности" евангелической и католической церквей".РПЦ не намерена отменять литургииТем временем Русская православная церковь (РПЦ) пока не намерена отказываться от литургий даже в случае резкого роста числа заразившихся коронавирусом в России. "Я вам точно скажу, что мы не будем ни закрывать храмы, ни отменять богослужения", - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия-24".Вместе с тем он отметил, что РПЦ будет прислушиваться к рекомендациям властей и медиков. "Церковь не будет стоять в стороне от того, что происходит, и всегда будет заботиться не только о духовном, но и о телесном здоровье своих членов", - заверил он.Новый коронавирус SARS-CoV-2 уже выявлен в 155 странах и территориях. В мире официально подтверждены более 157 000 случаев заражения, более 5800 человек скончались, почти 76 тысяч больных выздоровели. Почти 81 000 случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на Китай, ставший очагом новой инфекции. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 21 157 случаев заражения, 1441 человек скончался. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса, вызывающего пневмонию COVID-19. Загрузка... dw.com Категории: общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Ватикан, контроль, РПЦ, храмы, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 157 раз Комментарии