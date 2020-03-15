Литва включилась в победную Дорогу памяти 🔊 Воспроизвести







В преддверии 75-летнего юбилея капитуляции гитлеровского режима память людей, самоотверженно сражавшихся и трудившихся во время войны, увековечена в общедоступной единой базе данных



Зайдя по этой онлайн-ссылке, вы можете добавить в галерею "Дороги памяти" родственников своей семьи, приблизивших разгром нацистов.



13 июля 1944 года – день освобождения Вильнюса войсками Третьего Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. В этой операции принимали при поддержке США участие части польской Армии Крайовой и 11 отрядов советских литовских партизан объединенных в Вильнюсскую (командир М. Д. Мицейка) и Тракайскую (командир Т. Ю. Мончунскас) партизанские бригады. В преддверии 75-летнего юбилея капитуляции гитлеровского режима память людей, самоотверженно сражавшихся и трудившихся во время войны, увековечена в общедоступной единой базе данных www.doroga.mil.ru. Зайдя по этой онлайн-ссылке, вы можете добавить в галерею "Дороги памяти" родственников своей семьи, приблизивших разгром нацистов.13 июля 1944 года – день освобождения Вильнюса войсками Третьего Белорусского фронта под командованием генерала армии Ивана Даниловича Черняховского. В этой операции принимали при поддержке США участие части польской Армии Крайовой и 11 отрядов советских литовских партизан объединенных в Вильнюсскую (командир М. Д. Мицейка) и Тракайскую (командир Т. Ю. Мончунскас) партизанские бригады. Освобождение Вильнюса, наряду с Шауляйской и Каунасской операциями стало частью второго этапа операции "Багратион" – одного их крупнейших войсковых операций в истории. 1,2 миллиона солдат группы армии вермахта "Центр" и танковых армий нацистов под командованием генерал-фельдмаршалов Эрнста Буша и Отто Моделя противостояли объединенным силам Красной Армии и поддерживаемой американцами Армии Крайова. В результате операции "Багратион" от нацистов были освобождены Беларусь, Литва и Польша. Дорога памяти объединяет всех потомков освободителей.



На сегодня проект "Дорога памяти" собрал данные более одного миллиона солдат и офицеров фронта, героев, жителей блокадного Ленинграда и партизан, тыловиков, сотрудников учреждений культуры и военных корреспондентов, приближавших капитуляцию нацистского режима. Это, конечно, и ветераны, освобождавшие Германию в 1945-м году и поставившие точку в безумной шестилетней военной эпопее Третьего рейха.



Свое продолжение проект получит к 9 мая этого года в мемориале с именами и портретами героев – галереи протяженностью 1 418 метров, по числу суток войны. Эта галерея строится перед храмом Центрального мультимедийного музея Вооруженных Сил России, который откроется к 75-летию капитуляции нацистской Германии 9 мая 2020 года. Найти своего героя уже на стендах "Дороги памяти" можно будет при помощи сенсорной интерактивной панели: вписываете имя и фамилию – на экранах галереи высвечивается фотография и краткая история.



Для того, чтобы данные (фото, ФИО, дата/год и место рождения, место службы и др.) об участниках Великой Отечественной войны попали в экспозицию мультимедийного музея, самое простое - самостоятельно загрузить данные на сайте www.doroga.mil.ru.



Для участия в проекте нужно внести в форму на сайте минимальный набор информации: фамилию, имя, отчество, год или точную дату рождения и фотографию участника войны из своей семьи. Наверное, у многих, если не у каждого из нас сохранились воспоминания о своих предков. Они – в выцветших личных фотографиях наших дедов и бабушек в семейных архивах, в наградных удостоверениях к медалям и орденам, в воспоминаниях и письмах с фронта. Уникальность проекта в том, что "Дорога памяти" позволяет не только сохранить и сделать общедоступными миллионы имен участников войны, но и лица родственников – наших дедов и бабушек, прадедов и отцов. Именные записки с их портретами останутся в истории навсегда.



Существует возможность также:



- направить информационные материалы о героях на электронную почту дипломатических представительств России в своей стране;



- предоставить информационные материалы о героях в бумажном виде (конверт на имя военного атташе посольства России, ФИО и телефон предъявителя) сотрудникам посольств РФ или консульских отделов российской дипмиссии в Литве. Соб. инф. Категории: история Ключевые слова: "Дорога памяти" — статья прочитана 225 раз Комментарии