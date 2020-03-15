У культуры нет границ 🔊 Воспроизвести







В г. Висагинас пришла культурная весна! Для почитателей народной музыки, русской песни 4 марта в ВКЦ «Драугисте» прошёл концерт полюбившейся уже в городе солистки Калининградского областного оркестра русских народных инструментов (КООРНИ) Елены Елисеевой. Концерт назывался «Разноцветная судьба» и был посвящен Международному Женскому Дню 8 Марта.



Название концерта выбрано не случайно. В нем собрано всё: и творческий путь певицы, и ее личная жизнь. И как бы они ни складывались, Елена Елисеева всегда полна оптимизма, любви к своей профессии, и, конечно же, к нам, ее поклонникам. Поэтому песни в ее исполнении звучат задорно, с большим теплом, проникают до самой глубины души каждого зрителя. Название концерта выбрано не случайно. В нем собрано всё: и творческий путь певицы, и ее личная жизнь. И как бы они ни складывались, Елена Елисеева всегда полна оптимизма, любви к своей профессии, и, конечно же, к нам, ее поклонникам. Поэтому песни в ее исполнении звучат задорно, с большим теплом, проникают до самой глубины души каждого зрителя.



Длившийся два часа концерт прошел как одно мгновение – так каждая песня в исполнении Елены Елисеевой завораживала зрителей, не отпускала, добавляла наслаждения, хорошего настроения. Зрители бурными аплодисментами не отпускали певицу, а ведь среди них были и те, которым через несколько часов предстояло отправиться в культурно-познавательное путешествие в янтарный край, в город Калининград, по приглашению старых друзей - артистов КООРНИ и лично его директора – большого энтузиаста своего дела Надежды Федоровны Смолинской.







Калининград встретил нас хорошей погодой, спешащими по делам жителями и огромным количеством цветов, которые накануне первого весеннего праздника продавались повсюду.



Наш гид Ольга – патриот Калининграда, большой знаток своего дела и обладатель энциклопедических знаний во многих областях, начала знакомство с городом экскурсией по довоенному Калининграду – Кёнигсбергу. Мы узнали, что дома, в которых жили рабочие вагонного завода, обитаемы и сегодня. Жители любовно ухаживают за старыми домиками, маленькими двориками. В некоторых еще до сих пор новогоднее украшение.







На острове Канта царит эпоха средневековья, кажется, что каждый камень дышит прошлым. Так сильна энергетика этого места! Окунувшись в историю, вдохнув воздух прошедших времен, встретившись заодно с молодым Петром Первым, прогулявшись по набережной реки Преголи под увлекательнейший рассказ нашего гида, мы продолжили знакомство с городом в музее «Фридландские ворота». Это настоящие крепостные ворота, памятник архитектуры XIX в. И если вам интересно узнать, как жил старый Кенигсберг, встретиться с его фотоисторией, увидеть предметы быта тех времен, примерить платье прусской дамы – вам туда, в музей, который стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2007 г.



Переполненные впечатлениями первого дня, усталостью от бессонной ночи мы отправились дальше – в гости к нашим друзьям – коллективу Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, которые во главе с Надеждой Федоровной Смолинской встретили нас очень тепло и хлебосольно, по русскому обычаю - с пирогами, за накрытыми столами. А так как музыканты в это время давали концерт в Зеленоградске, то для нас пели Елена Елисеева, которая вместе с нами вернулась в родной город, и баритон Евгений.







Второй день нашего путешествия – посёлок Янтарный! Мы побывали в поселке, который поразил нас чистейшим пляжем, четвертый год удерживающим Международную награду «Голубой флаг». В старинном парке прошлись по Литературно-янтарной тропе, прогулялись по улочкам Города Мастеров. Прикоснулись к местной святыне – немецкой кирхе, в которой сейчас православная церковь, освященная в 1991 г. Патриархом Кириллом в бытность его Митрополитом в этих краях. И, наконец, совершили космическое путешествие в прошлое – побывали на Смотровой площадке Приморского карьера, где добывают янтарь. Впечатление незабываемое!



Огромная площадка, похожая на поверхность Луны или Земли, когда на ней только что зарождалась жизнь. А рядом плоды современной цивилизации: огромная техника, современный комбинат. К услугам туристов – гиды, уютное кафе, песочница, где самому можно «добыть» янтарь и великолепный магазин изделий из «солнечного камня» местного комбината. Поверьте, без покупки из этого магазина еще никто не уходил!







Куда можно отправиться после такого приобщения к янтарному миру? Конечно же, в Музей Янтаря! После посещения, которого, думаю, что даже самый равнодушный из нас окончательно влюбился в этот красивый камень, доставшийся нам в наследие от первозданной природы на нашей планете.



Оставшиеся два дня нашего путешествия приготовили для нас не менее интересные культурные мероприятия, но обо всем по порядку.



Калининградский областной историко-художественный музей. Посещение его упорядочило разрозненные знания об этом крае (думаю, что не у меня одной!). Экспозиция музея посвящена тому времени, когда Кенигсберг стал Калининградом. Кто такие добровольные переселенцы, приехавшие из разных краев, восстанавливающие сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны город. Как и почему пришлось уехать немецкой диаспоре.



А трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм», выполненная очень реалистично, вызывающая чувство собственного присутствия там, на улицах истекающего кровью города, заставила нас еще раз задуматься о том, как важно жить в мире, всеми силами стараться не допустить повторения этих страшных событий. Военной тематике было посвящено и посещение Форта №5, который был построен в конце XIX, как оборонительное сооружение.







Калининградская область – приморский край и, конечно же, мы не могли не посетить Музей Мирового океана – Научно-исследовательское судно «Витязь», а самые смелые из нас - и настоящую подводную лодку. Описывать словами романтико-юношеское настроение, возникшее после экскурсии по этому музею, сложно, да и не стоит! Надо побывать там, пройтись по палубе, загадать желание и ударить в настоящий судовой колокол, почувствовать легкую качку, побродить по лабиринту помещений на судне. И по праву восхититься отвагой, стойкостью духа, смелостью мореплавателей!



После таких познавательно-информационных экскурсий самое время отдохнуть. А лучший культурный отдых был, есть и, надеюсь, будет – это посещение театра! Мы побывали на премьерном спектакле «Тайна парижских бриллиантов» в Калининградском областном драматическом театре. В основе спектакля новелла Э.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времен Людовика XIV». Перед постановщиками и актерами стояла непростая задача: показать современному зрителю события, происходившие в XVI веке, описанные в XVIII, да к тому же автор – уроженец Кенигсберга! И им это удалось, добавив в мрачные события того времени иронии, шумного веселья, современной музыки. А еще, вызвав желание прочитать новеллу, ведь у многих из нас знакомство с творчеством Э.А. Гофмана ограничивается его сказкой «Щелкунчик и мышиный король».







Нам также повезло побывать на концерте наших друзей – оркестра русских народных инструментов из Калининграда и дуэта HIDExHIDE из Японии. Программа называлась «Запад встречается с Востоком». Проходил концерт в здании "Тильзит-театра", построенном в 1893г. Вот такое чудесное переплетение времен, культур, частей света создавало интригу, ожидание чего–то необыкновенного. И оно состоялось!



Виртуозное исполнение на старинных русских и японских инструментах народной музыки поражало точностью воспроизведения самобытности культур наших народов, А современные мелодии М. Таривердиева зазвучали по-новому, исполненные на бамбуковой флейте - сякухати, трехструнном щипковом инструменте - сямисэн вместе с русскими балалайками, баяном, домрой.







Наше путешествие закончилось. Мы уезжали одухотворенные, наполненные позитивом и прекрасным настроением. Расставаясь, желали друг другу: «До скорой встречи в новой поездке!».



Пусть так оно и случится!



P.S.



А еще очень хочется поделиться впечатлением от сети пиццерий «Папаша Беппе» не в качестве рекламы, а дружеского совета собрату путешественнику. Если вы приехали в Калининград и не знаете, где вас быстро обслужат, накормят вкусным обедом, смело заходите в вышеуказанное заведение. Пиццу вам предложат на первом этаже, зато на втором – отличное разнообразное меню.



Фото автора



В репертуаре певицы, помимо народных, есть и песни современных композиторов, с которыми она лично знакома, пишущих специально для нее. Благодаря певческому таланту и необыкновенному обаянию певицы новые песни быстро находят своих почитателей, становятся любимыми.Длившийся два часа концерт прошел как одно мгновение – так каждая песня в исполнении Елены Елисеевой завораживала зрителей, не отпускала, добавляла наслаждения, хорошего настроения. Зрители бурными аплодисментами не отпускали певицу, а ведь среди них были и те, которым через несколько часов предстояло отправиться в культурно-познавательное путешествие в янтарный край, в город Калининград, по приглашению старых друзей - артистов КООРНИ и лично его директора – большого энтузиаста своего дела Надежды Федоровны Смолинской.И вот белоснежный автобус, словно большой корабль, сквозь дождь и ночную темноту мчится по дорогам Литвы. За рулем знакомые и проверенные по неоднократным поездкам водители. Пассажиры автобуса – сорок два висагинца, из числа тех жителей нашего города, которые в любой момент готовы поменять удобный мягкий диван на твердое ложе путешественника, не потерявшие интерес к новым открытиям и встречам. Огорчало лишь одно – отсутствие нашего бессменного руководителя, организатора и вдохновителя поездок Галины Тигриевны Удовенко. Забегая вперед, очень хочется надеяться, что безмерная благодарность всех путешественников, пожелание крепкого здоровья поддерживали ее, помогали чувствовать себя рядом с нами. А Валентине Шацкой, заменившей Галину Тигриевну в поездке, наша поддержка позволила очень достойно справиться с возложенными на нее нелегкими обязанностями.Калининград встретил нас хорошей погодой, спешащими по делам жителями и огромным количеством цветов, которые накануне первого весеннего праздника продавались повсюду.Наш гид Ольга – патриот Калининграда, большой знаток своего дела и обладатель энциклопедических знаний во многих областях, начала знакомство с городом экскурсией по довоенному Калининграду – Кёнигсбергу. Мы узнали, что дома, в которых жили рабочие вагонного завода, обитаемы и сегодня. Жители любовно ухаживают за старыми домиками, маленькими двориками. В некоторых еще до сих пор новогоднее украшение.«А у нас еще Новый год! Праздников много не бывает!», - пояснили нам приветливые хозяева. Отсюда мы отправились в самую известную часть Калининграда - остров Канта с его Кафедральным собором, могилой Канта и памятником герцогу Альбрехту – основателю Кёнигсбергского университета. Кстати, Кенигсбергский и Вильнюсский университеты - ровесники, оба основаны в XVI веке.На острове Канта царит эпоха средневековья, кажется, что каждый камень дышит прошлым. Так сильна энергетика этого места! Окунувшись в историю, вдохнув воздух прошедших времен, встретившись заодно с молодым Петром Первым, прогулявшись по набережной реки Преголи под увлекательнейший рассказ нашего гида, мы продолжили знакомство с городом в музее «Фридландские ворота». Это настоящие крепостные ворота, памятник архитектуры XIX в. И если вам интересно узнать, как жил старый Кенигсберг, встретиться с его фотоисторией, увидеть предметы быта тех времен, примерить платье прусской дамы – вам туда, в музей, который стал победителем конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2007 г.Переполненные впечатлениями первого дня, усталостью от бессонной ночи мы отправились дальше – в гости к нашим друзьям – коллективу Калининградского областного оркестра русских народных инструментов, которые во главе с Надеждой Федоровной Смолинской встретили нас очень тепло и хлебосольно, по русскому обычаю - с пирогами, за накрытыми столами. А так как музыканты в это время давали концерт в Зеленоградске, то для нас пели Елена Елисеева, которая вместе с нами вернулась в родной город, и баритон Евгений.Сказать, что такая встреча-концерт подняла настроение – ничего не сказать! Мы окунулись в атмосферу доброты и мира, теплых человеческих отношений, радушия и гостеприимства, уважения и желания доставить удовольствие гостям независимо от их возраста и положения, национальной принадлежности. А ведь это есть истинные критерии мирного добрососедства, которые почему-то в последнее время заставляют нас забывать.Второй день нашего путешествия – посёлок Янтарный! Мы побывали в поселке, который поразил нас чистейшим пляжем, четвертый год удерживающим Международную награду «Голубой флаг». В старинном парке прошлись по Литературно-янтарной тропе, прогулялись по улочкам Города Мастеров. Прикоснулись к местной святыне – немецкой кирхе, в которой сейчас православная церковь, освященная в 1991 г. Патриархом Кириллом в бытность его Митрополитом в этих краях. И, наконец, совершили космическое путешествие в прошлое – побывали на Смотровой площадке Приморского карьера, где добывают янтарь. Впечатление незабываемое!Огромная площадка, похожая на поверхность Луны или Земли, когда на ней только что зарождалась жизнь. А рядом плоды современной цивилизации: огромная техника, современный комбинат. К услугам туристов – гиды, уютное кафе, песочница, где самому можно «добыть» янтарь и великолепный магазин изделий из «солнечного камня» местного комбината. Поверьте, без покупки из этого магазина еще никто не уходил!Куда можно отправиться после такого приобщения к янтарному миру? Конечно же, в Музей Янтаря! После посещения, которого, думаю, что даже самый равнодушный из нас окончательно влюбился в этот красивый камень, доставшийся нам в наследие от первозданной природы на нашей планете.Оставшиеся два дня нашего путешествия приготовили для нас не менее интересные культурные мероприятия, но обо всем по порядку.Калининградский областной историко-художественный музей. Посещение его упорядочило разрозненные знания об этом крае (думаю, что не у меня одной!). Экспозиция музея посвящена тому времени, когда Кенигсберг стал Калининградом. Кто такие добровольные переселенцы, приехавшие из разных краев, восстанавливающие сильно пострадавший во время Великой Отечественной войны город. Как и почему пришлось уехать немецкой диаспоре.А трёхмерная панорама «Кёнигсберг-45. Последний штурм», выполненная очень реалистично, вызывающая чувство собственного присутствия там, на улицах истекающего кровью города, заставила нас еще раз задуматься о том, как важно жить в мире, всеми силами стараться не допустить повторения этих страшных событий. Военной тематике было посвящено и посещение Форта №5, который был построен в конце XIX, как оборонительное сооружение.Калининградская область – приморский край и, конечно же, мы не могли не посетить Музей Мирового океана – Научно-исследовательское судно «Витязь», а самые смелые из нас - и настоящую подводную лодку. Описывать словами романтико-юношеское настроение, возникшее после экскурсии по этому музею, сложно, да и не стоит! Надо побывать там, пройтись по палубе, загадать желание и ударить в настоящий судовой колокол, почувствовать легкую качку, побродить по лабиринту помещений на судне. И по праву восхититься отвагой, стойкостью духа, смелостью мореплавателей!После таких познавательно-информационных экскурсий самое время отдохнуть. А лучший культурный отдых был, есть и, надеюсь, будет – это посещение театра! Мы побывали на премьерном спектакле «Тайна парижских бриллиантов» в Калининградском областном драматическом театре. В основе спектакля новелла Э.А. Гофмана «Мадемуазель де Скюдери. Хроника времен Людовика XIV». Перед постановщиками и актерами стояла непростая задача: показать современному зрителю события, происходившие в XVI веке, описанные в XVIII, да к тому же автор – уроженец Кенигсберга! И им это удалось, добавив в мрачные события того времени иронии, шумного веселья, современной музыки. А еще, вызвав желание прочитать новеллу, ведь у многих из нас знакомство с творчеством Э.А. Гофмана ограничивается его сказкой «Щелкунчик и мышиный король».В конце нашего путешествия мы посетили город Советск, бывший Тильзит, который стоит на самой границе с Литвой. Город, где Наполеон и Александр I подписывали знаменитый Тильзитский мир. А великолепный мост через реку Неман (Нямунас) посвящен жене короля Пруссии Фридриха Вильгельма III королеве Луизе – одной из самых красивых женщин того времени.Нам также повезло побывать на концерте наших друзей – оркестра русских народных инструментов из Калининграда и дуэта HIDExHIDE из Японии. Программа называлась «Запад встречается с Востоком». Проходил концерт в здании "Тильзит-театра", построенном в 1893г. Вот такое чудесное переплетение времен, культур, частей света создавало интригу, ожидание чего–то необыкновенного. И оно состоялось!Виртуозное исполнение на старинных русских и японских инструментах народной музыки поражало точностью воспроизведения самобытности культур наших народов, А современные мелодии М. Таривердиева зазвучали по-новому, исполненные на бамбуковой флейте - сякухати, трехструнном щипковом инструменте - сямисэн вместе с русскими балалайками, баяном, домрой.Такой необычный концерт вызвал неподдельное чувство восхищения и восторга, лишний раз подтвердив старую истину, что настоящая культура не знает границ. На языке музыки, театра всегда можно договориться, жить в согласии и мире, наслаждаясь высоким искусством разных народов.Наше путешествие закончилось. Мы уезжали одухотворенные, наполненные позитивом и прекрасным настроением. Расставаясь, желали друг другу: «До скорой встречи в новой поездке!».Пусть так оно и случится!А еще очень хочется поделиться впечатлением от сети пиццерий «Папаша Беппе» не в качестве рекламы, а дружеского совета собрату путешественнику. Если вы приехали в Калининград и не знаете, где вас быстро обслужат, накормят вкусным обедом, смело заходите в вышеуказанное заведение. Пиццу вам предложат на первом этаже, зато на втором – отличное разнообразное меню. Елена ВЕСЕЛОВА , специально для «Обзора» Категории: в России, культура Ключевые слова: Калининградский областной оркестр русских народных инструментов, КООРНИ, Елена Елисеева География: Россия, Калининград — статья прочитана 138 раз Комментарии