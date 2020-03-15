На границе с Польшей образуется очередь грузовиков, Литва отдалживает соседям оборудование /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В воскресение на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков. Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщил, что очередь на контрольном пункте Кальвария-Будзиско образовалось по причине неисправности оборудования с польской стороны, поэтому Литва одолжила свое оборудование.



Глава литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava считает, что очередь провоцировала утрата "навыков труда у пограничников". По его словам, гораздо большей проблемой является то, как Литве вернуть своих водителей из Германии, если Польша их не пропускает.



"Если говорить о польской границе, то проблема образовалась в связи с тем, что испорчены используемые поляками термометры для измерения температуры тела, поэтому они остановили пропуск. С тем, чтобы решить эту проблемы, мы передали свои термометры польским коллегам, чтобы они могли хотя бы начать пропускать", – сказал Р. Любаевас. В воскресение на границе с Польшей образовались очереди из грузовиков. Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) сообщил, что очередь на контрольном пункте Кальвария-Будзиско образовалось по причине неисправности оборудования с польской стороны, поэтому Литва одолжила свое оборудование.Глава литовской Ассоциации автоперевозчиков Linava считает, что очередь провоцировала утрата "навыков труда у пограничников". По его словам, гораздо большей проблемой является то, как Литве вернуть своих водителей из Германии, если Польша их не пропускает."Если говорить о польской границе, то проблема образовалась в связи с тем, что испорчены используемые поляками термометры для измерения температуры тела, поэтому они остановили пропуск. С тем, чтобы решить эту проблемы, мы передали свои термометры польским коллегам, чтобы они могли хотя бы начать пропускать", – сказал Р. Любаевас. Гендиректор Linava Мечислав Атрошкевич считает, что очередь спровоцировала "утрата трудовых навыков пограничников".



"У нас уже 16 лет не было таможни, после вступления в Шенген у нас не было границы, впервые такие события здесь, поэтому должностные лица пока ориентируются в новых ситуациях", – сказал BNS в воскресенье М. Атрошкевич.



"Гораздо большей проблемой являются возвращающиеся. Поляки ввели свои требования, никто не знает, как они действуют. Сейчас есть водители, которые на микроавтобусах возвращаются, и они не могут добраться до Литвы", – сказал BNS глава Linava.



По его словам, в Германии застряли "действительно много водителей", о проблеме на германо-польской границе знают и премьер, и министр транспорта.



По данным главы СОГГЛ, у польской границы образовалась шестикилометровая очередь из грузовых машин, и она продолжает расти: "По моей новейшей информации она составляла шесть километров, но, насколько я понимаю, она растет".



На границе с Латвией, по словам главы пограничников, пока спокойно, данных об очередях и каких-либо препятствиях у него нет. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Польша — статья прочитана 184 раза Комментарии