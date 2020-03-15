Банки Литвы обсуждают работу в условиях карантина, людей призывают не ходить в банки /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



Все коммерческие банки Литвы в воскресенье решают, как будут обслуживать клиентов в условиях карантина и организовывать свою работу. В большинстве банков проходят заседания групп по контролю за особым положением.



"Сегодня все банки решают вопрос о том, как лучше всего обслуживать своих клиентов в условиях карантина, поскольку необходимо решать множество вопросов, например, сколько людей может быть в одном отделении, как обеспечить дистанцию между работником и клиентом, чтобы им было безопасно", – сказал BNS президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс.



Он просит клиентов без нужды не ходить в банки – все они готовы обслуживать людей по телефону, прочими удаленными способами, действует интернет-банкинг, банкоматы, платёжные карты. Все коммерческие банки Литвы в воскресенье решают, как будут обслуживать клиентов в условиях карантина и организовывать свою работу. В большинстве банков проходят заседания групп по контролю за особым положением."Сегодня все банки решают вопрос о том, как лучше всего обслуживать своих клиентов в условиях карантина, поскольку необходимо решать множество вопросов, например, сколько людей может быть в одном отделении, как обеспечить дистанцию между работником и клиентом, чтобы им было безопасно", – сказал BNS президент Ассоциации банков Литвы (АБЛ) Мантас Залаторюс.Он просит клиентов без нужды не ходить в банки – все они готовы обслуживать людей по телефону, прочими удаленными способами, действует интернет-банкинг, банкоматы, платёжные карты. "Есть несколько важных вещей: прежде всего, рассматривается возможность обеспечить эпидемиологическую безопасность клиентов в отделениях, во-вторых, в любом случае все расчеты действуют, как обычно, расчеты платежными картами функционируют прекрасно, интернет-банкинг также действует. Очень важно, чтобы основная часть людей в Литве пользовалась банковской системой в интернете активно, наши финансы могут функционировать даже в условиях карантина", – сказал глава ассоциации.



Он подчеркнул, что режим карантина для всех в стране является новым.



По его словам, уже сейчас ответственно рассматриваются действия, которые могут быть предприняты, если ситуация в Литве ухудшится, поддерживается постоянный диалог с представителями властей.



М. Залаторюс подчеркнул, что финансовая система Литвы за все годы независимости ещё никогда не была такой сильной.



"Мы и Банк Литвы (БЛ, Центробанк) подсчитали, что эта система может выдержать очень сильные шоки. Сейчас и достаточность капитала банков, и ликвидность очень высоки. Что банковская система не выдержит – об этом вопрос даже не стоит", – сказал президент АБЛ.



По словам М. Залаторюса, всем нужно понять, что это не экономический кризис, а сложная временная социальная ситуация, связанная со здоровьем, которая может повлечь экономические последствия: "А что они будут иметь место, мы даже не сомневаемся, но какими они будут, насколько глубокими, насколько мягкими, это уже другой вопрос".



Глава АБЛ пока не комментировал пакет экономических поощрений, над которым сейчас работает правительство, так как сначала нужно, чтобы кабмин его в понедельник утвердил.



Правительство намерено в понедельник утвердить план поощрения экономики и помощи бизнесу стоимостью не менее 1 млрд евро. BNS Категории: экономика, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: контроль, банки, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 783 раза Комментарии