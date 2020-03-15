В Италии снизилась смертность от коронавируса 🔊 Воспроизвести



Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли.



"Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", — сказал он на брифинге 14 марта.



Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 30 процентов по сравнению со вчерашним днем, сообщает



Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи — теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.



Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, расширили на всю территорию. В частности, власти запретили перемещения между населенными пунктами и по улице, за исключением случаев особой необходимости. Число выздоровевших от коронавируса в Италии за сутки выросло на треть, заявил глава Службы гражданской обороны страны Анджело Боррелли."Сегодня у нас 527 выздоровевших, всего их стало 1966", — сказал он на брифинге 14 марта.Боррелли также сообщил, что умерли 175 человек за сутки. Накануне их число составляло 250. Таким образом, показатель снизился на 30 процентов по сравнению со вчерашним днем, сообщает РИА Новости Число случаев заразившихся в Италии за сутки увеличилось почти на 3,5 тысячи — теперь их насчитывается 21,1 тысячи человек, включая выздоровевших.Со вторника по решению правительства Италии карантинные меры, введенные ранее для ряда северных регионов страны, расширили на всю территорию. В частности, власти запретили перемещения между населенными пунктами и по улице, за исключением случаев особой необходимости. В Италии закрыты все школы и другие учебные заведения, кинозалы, театры, музеи, спортивные сооружения, дискотеки, бары. Власти запретили массовые мероприятия и закрыли въезд для туристов. Премьер-министр Джузеппе Конте обобщил суть принятых мер одной фразой, которая должна отныне стать девизом для итальянцев: "Я остаюсь дома".



Пандемия COVID-19



В декабре прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Специалисты выявили возбудителя болезни — оказалось, что это коронавирус нового типа 2019-nCoV. Позже ВОЗ дала заболеванию официальное название COVID-19, а 11 марта признала вспышку пандемией.



По последним данным, коронавирусом заразились свыше 148 тысяч человек по всему миру. Вспышки заболевания зафиксированы более чем в 130 странах. Многие пациенты уже вылечились, однако больше пяти тысяч человек скончались.



В Китае 12 марта объявили, что пик эпидемии пройден. Жертвами коронавируса там стали 3189 человек, вылечились более 65,5 тысячи. РИА Новости Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 274 раза Комментарии