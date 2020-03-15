Загрузка... Финансовый апокалипсис и третья мировая. От чего на самом деле нас отвлекают коронавирусом 🔊 Воспроизвести Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock, © Агентство городских новостей "Москва"



Вместе с появлением в Китае нового типа коронавируса CoViD-19 и распространением его по миру с той же скоростью стали возникать и расходиться конспирологические версии о том, что на самом деле болезнь не так страшна, а гораздо страшнее — нагнетаемая паника. Якобы с помощью неё что-то пытаются от нас скрыть.



Сама ситуация со вспышкой эпидемии коронавируса в Китае всё больше напоминает голливудский фильм-катастрофу. Вспыхнув накануне наступления Нового года по григорианскому календарю, мутировавший вирус уже убил пять тысяч человек, парализовал экономику всего мира, отменил сотни важных мероприятий, улицы многих городов опустели, люди поддаются панике и пытаются любыми средствами защититься от заболевания. А тем временем... Вместе с появлением в Китае нового типа коронавируса CoViD-19 и распространением его по миру с той же скоростью стали возникать и расходиться конспирологические версии о том, что на самом деле болезнь не так страшна, а гораздо страшнее — нагнетаемая паника. Якобы с помощью неё что-то пытаются от нас скрыть. ЛАЙФ собрал для вас несколько версий — что именно.Сама ситуация со вспышкой эпидемии коронавируса в Китае всё больше напоминает голливудский фильм-катастрофу. Вспыхнув накануне наступления Нового года по григорианскому календарю, мутировавший вирус уже убил пять тысяч человек, парализовал экономику всего мира, отменил сотни важных мероприятий, улицы многих городов опустели, люди поддаются панике и пытаются любыми средствами защититься от заболевания. А тем временем... "Пытаются протащить поправки в конституцию"



Фото © ТАСС / Новодережкин Антон



Это одна из главных версий, которая обсуждается в основном на просторах Сети. Люди записывают видео, боты раскидывают комментарии к новостям: мол, "кровавый режим настолько хитёр и жесток, что заразил целый мир, лишь бы удержать власть". По мнению таких диванных конспирологов, от процесса обсуждения и принятия поправок в Конституцию России власти пытаются отвлечь всеми силами, что чуть ли не сами придумали этот коронавирус. Более того, запрет в Москве на проведение массовых мероприятий численностью свыше 5000 человек и 1000 человек в Петербурге якобы ввели не для того, чтобы коронавирус не распространился, а чтобы люди протестовать не вышли.



Фото © WattsApp



Правда, в погоне за хайпом и лайками некоторые не учли, что при таком раскладе, если бы вовремя не были приняты меры, то и само голосование могло бы быть под угрозой. Да и насколько нужно быть всесильным, чтобы целый мир ради этого заразить.



Грядёт третья мировая



Фото © shutterstock



Такую гипотезу стали высказывать почти сразу после появления вируса. Представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Дай Ху заявил, что спецслужбы США ещё в 2003 году запустили к ним вирус H7N0. Америка тогда воевала с Ираком и боялась, что Китай воспользуется этим в своих целях. И вот для того, чтобы отвлечь китайское руководство, американцы применили биологическое оружие.



В этот раз, по мнению военных, кто-то использует коронавирус, чтобы провести таким образом разведку боем. Пока весь мир пытается побороть распространившуюся заразу, заинтересованная сторона наблюдает за действием войск химической и биологической обороны разных стран и делает выводы. И так, по одной из версий, происходит подготовка к третьей мировой войне. То есть коронавирус — не только оружие-приманка, но и способ отвлечь от подготовки к реальным боевым действиям.



Фармакологический заговор



Фото © shutterstock



Ещё одна обсуждаемая в местных чатах и комментариях ко многим статьям о коронавирусе версия — на этом зарабатывают фармакологические компании. Деньги в этой сфере вращаются огромные. Пока мы все с вами думаем, какое же средство эффективнее против вируса, лаборатории срывают куш на разработке действующей вакцины. Так, главврач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников напомнил, что первая вспышка острой вирусной инфекции, вызванной коронавирусом летучих мышей (SARS-CoV), произошла в Китае в 2002 году. По мнению многих вирусологов, тогда вспышку инфекции не победили, она просто сама сошла на нет. То есть кто-то переложил существенные государственные средства, полученные от налогоплательщиков, в карманы частных фармацевтических компаний.



"Титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 млрд долларов, по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболели, 774 умерли. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе... (Нет, от осложнений гриппа куда больше!) А тут почти 20 лет сидеть на таком финансировании!" - говорит Александр Мясников, главврач ГКБ № 71 г. Москвы.



Грядёт финансовый апокалипсис



Ещё одна версия, связанная с деньгами: все знали, что на мировом рынке возникнет кризис, причём более серьёзный, чем все предыдущие, поэтому и решили разгонять тему с коронавирусом. И действительно, всё сходится: как только CoViD-19 стал выходить на пик заболеваемости, рухнули цены на нефть, а за ними и рубль. Но людям, конечно, куда там думать о мировой экономике, им бы о своём здоровье позаботиться. А пока цены растут.



А ведь Грета предупреждала



И ещё одна глобальная проблема, от которой пытаются отвлечь коронавирусом, — экологическая катастрофа. На самом деле, говорят конспирологи, экологическая фобия в современном мире распространяется куда быстрее, чем любая другая информация. Ведь Грета Тунберг в своём выступлении на форуме в Давосе напрямую сказала: "Я хочу, чтобы вы паниковали". А вот чтобы от паники экологической как-то людей отвлечь и заставить их, например, перестать пользоваться многоразовыми сумками при походе за продуктами, а брать пластиковые пакеты и поддерживать их производство, коронавирус и придумали. Самой шведской активистке даже пришлось отменить "забастовки школьников и студентов", придуманные ею в защиту окружающей среды.



School strike week 82. In a crisis we change our behaviour and adapt to the new circumstances for the greater good of society.



Join the #DigitalStrike - post a pic of you with a sign and use #ClimateStrikeOnline ! #schoolstrike4climate #fridaysforfuture #climatestrike #COVIDー19 pic.twitter.com/fZkjqN3DOw — Greta Thunberg (@GretaThunberg) March 13, 2020



Подобных теорий о том, что коронавирусом нас на самом деле от чего-то отвлекают, ещё немало. Мы привели лишь основные. Но рождаются они и распространяются в Сети едва ли не быстрее самой болезни. Вот только с коронавирусом-то в конце концов справятся, а с тягой рождать фейки всё гораздо сложнее.



автор: Алексей Соков Это одна из главных версий, которая обсуждается в основном на просторах Сети. Люди записывают видео, боты раскидывают комментарии к новостям: мол, "кровавый режим настолько хитёр и жесток, что заразил целый мир, лишь бы удержать власть". По мнению таких диванных конспирологов, от процесса обсуждения и принятия поправок в Конституцию России власти пытаются отвлечь всеми силами, что чуть ли не сами придумали этот коронавирус. Более того, запрет в Москве на проведение массовых мероприятий численностью свыше 5000 человек и 1000 человек в Петербурге якобы ввели не для того, чтобы коронавирус не распространился, а чтобы люди протестовать не вышли.Правда, в погоне за хайпом и лайками некоторые не учли, что при таком раскладе, если бы вовремя не были приняты меры, то и само голосование могло бы быть под угрозой. Да и насколько нужно быть всесильным, чтобы целый мир ради этого заразить.Такую гипотезу стали высказывать почти сразу после появления вируса. Представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Дай Ху заявил, что спецслужбы США ещё в 2003 году запустили к ним вирус H7N0. Америка тогда воевала с Ираком и боялась, что Китай воспользуется этим в своих целях. И вот для того, чтобы отвлечь китайское руководство, американцы применили биологическое оружие.В этот раз, по мнению военных, кто-то использует коронавирус, чтобы провести таким образом разведку боем. Пока весь мир пытается побороть распространившуюся заразу, заинтересованная сторона наблюдает за действием войск химической и биологической обороны разных стран и делает выводы. И так, по одной из версий, происходит подготовка к третьей мировой войне. То есть коронавирус — не только оружие-приманка, но и способ отвлечь от подготовки к реальным боевым действиям.Ещё одна обсуждаемая в местных чатах и комментариях ко многим статьям о коронавирусе версия — на этом зарабатывают фармакологические компании. Деньги в этой сфере вращаются огромные. Пока мы все с вами думаем, какое же средство эффективнее против вируса, лаборатории срывают куш на разработке действующей вакцины. Так, главврач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников напомнил, что первая вспышка острой вирусной инфекции, вызванной коронавирусом летучих мышей (SARS-CoV), произошла в Китае в 2002 году. По мнению многих вирусологов, тогда вспышку инфекции не победили, она просто сама сошла на нет. То есть кто-то переложил существенные государственные средства, полученные от налогоплательщиков, в карманы частных фармацевтических компаний."Титанические усилия были проделаны и средства потрачены. То есть освоены. Повторюсь: 100 млрд долларов, по некоторым опубликованным данным. Мне продолжать мысль, или нашему человеку ничего дальше объяснять не надо?! За 18 лет 8092 заболели, 774 умерли. От гриппа ежегодно столько заболевает и умирает в любом миллионном городе... (Нет, от осложнений гриппа куда больше!) А тут почти 20 лет сидеть на таком финансировании!" - говорит Александр Мясников, главврач ГКБ № 71 г. Москвы.Ещё одна версия, связанная с деньгами: все знали, что на мировом рынке возникнет кризис, причём более серьёзный, чем все предыдущие, поэтому и решили разгонять тему с коронавирусом. И действительно, всё сходится: как только CoViD-19 стал выходить на пик заболеваемости, рухнули цены на нефть, а за ними и рубль. Но людям, конечно, куда там думать о мировой экономике, им бы о своём здоровье позаботиться. А пока цены растут.И ещё одна глобальная проблема, от которой пытаются отвлечь коронавирусом, — экологическая катастрофа. На самом деле, говорят конспирологи, экологическая фобия в современном мире распространяется куда быстрее, чем любая другая информация. Ведь Грета Тунберг в своём выступлении на форуме в Давосе напрямую сказала: "Я хочу, чтобы вы паниковали". А вот чтобы от паники экологической как-то людей отвлечь и заставить их, например, перестать пользоваться многоразовыми сумками при походе за продуктами, а брать пластиковые пакеты и поддерживать их производство, коронавирус и придумали. Самой шведской активистке даже пришлось отменить "забастовки школьников и студентов", придуманные ею в защиту окружающей среды.Подобных теорий о том, что коронавирусом нас на самом деле от чего-то отвлекают, ещё немало. Мы привели лишь основные. Но рождаются они и распространяются в Сети едва ли не быстрее самой болезни. Вот только с коронавирусом-то в конце концов справятся, а с тягой рождать фейки всё гораздо сложнее.автор: Алексей Соков Загрузка... life.ru Категории: экономика, общество, в мире, чп и криминал Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус — статья прочитана 456 раз Комментарии