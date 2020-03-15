Загрузка... 60 тысяч украинцев зависли в Египте из-за коронавируса 🔊 Воспроизвести



Из-за отечественных туристических операторов, которые отменили обратные билеты 60 тысячам украинцев, люди буквально застряли в Египте. Более того, временных жителей курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада уже поместили на карантин, сообщает



Как рассказала туристка Антонина Мавроди в Facebook, ее билет, который датирован 14 марта, оказался недействительным.



"Когда такой долгожданный отпуск пошел не по плану, и я не могу вернуться домой. Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14 марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap: "летать пустыми из Борисполя чартерам просто не выгодно". Нужно отдать должное нашему туроператору - пребывание в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное радио" сообщает, что так с турфирмой повезло не всем. Рейсы ...теоретически... могут восстановить в понедельник. И как за два дня вернуть Украине такое количество людей?" – говорится в сообщении. Из-за отечественных туристических операторов, которые отменили обратные билеты 60 тысячам украинцев, люди буквально застряли в Египте. Более того, временных жителей курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада уже поместили на карантин, сообщает СТРАНА Как рассказала туристка Антонина Мавроди в Facebook, ее билет, который датирован 14 марта, оказался недействительным."Когда такой долгожданный отпуск пошел не по плану, и я не могу вернуться домой. Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14 марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap: "летать пустыми из Борисполя чартерам просто не выгодно". Нужно отдать должное нашему туроператору - пребывание в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное радио" сообщает, что так с турфирмой повезло не всем. Рейсы ...теоретически... могут восстановить в понедельник. И как за два дня вернуть Украине такое количество людей?" – говорится в сообщении.



Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что отдыхающих на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада уже закрыли на карантин.



"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - подчеркивается в сообщении.



Украинцы смогут вернуться в страну только после того, если не будет выявлен коронавирус Covid-19.



"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - утверждают в ведомстве.



Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта. Украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, советуют обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся. Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что отдыхающих на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада уже закрыли на карантин."Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - подчеркивается в сообщении.Украинцы смогут вернуться в страну только после того, если не будет выявлен коронавирус Covid-19."Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - утверждают в ведомстве.Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта. Украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, советуют обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся. Загрузка... strana.ua Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: граница, туристы, Египет, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Украина — статья прочитана 321 раз Комментарии