Главная >> Новости >> общество, в мире, чп и криминал, здоровье >> 60 тысяч украинцев зависли в Египте из-за коронавируса
Загрузка...

60 тысяч украинцев зависли в Египте из-за коронавируса



Из-за отечественных туристических операторов, которые отменили обратные билеты 60 тысячам украинцев, люди буквально застряли в Египте. Более того, временных жителей курортов Шарм-эль-Шейх и Хургада уже поместили на карантин, сообщает СТРАНА.

Как рассказала туристка Антонина Мавроди в Facebook, ее билет, который датирован 14 марта, оказался недействительным.

"Когда такой долгожданный отпуск пошел не по плану, и я не могу вернуться домой. Завтра в 5:50 утра я уже должна была вылетать в Борисполь, но мой билет не действителен. 60 тысяч украинцев (и меня вместе с ними) должны эвакуировать из Египта за три дня! Однако, с 14 марта чартеры перестали летать, а значит домой уже не вернулись очень много туристов. Как сказал гид Join Ap: "летать пустыми из Борисполя чартерам просто не выгодно". Нужно отдать должное нашему туроператору - пребывание в отеле нам оплачивают, однако, "сарафанное радио" сообщает, что так с турфирмой повезло не всем. Рейсы ...теоретически... могут восстановить в понедельник. И как за два дня вернуть Украине такое количество людей?" – говорится в сообщении.


Министерство инфраструктуры Украины подтвердило, что отдыхающих на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада уже закрыли на карантин.

"Украинские туристы в Египте, которые отдыхали на курортах Египта Шарм-эль-Шейх и Хургада в отеле Reef Oasis Beach Resort 5* и Sentido Reef Oasis Senses Resort5* находятся на карантине", - подчеркивается в сообщении.

Украинцы смогут вернуться в страну только после того, если не будет выявлен коронавирус Covid-19.

"Мы просим отдыхающих сохранять спокойствие. Пожалуйста, оставайтесь на связи с турагентами для получения от них актуальной информации относительно обратных рейсов, и с представителями МИД", - утверждают в ведомстве.

Напомним, авиакомпания "Международные авиалинии Украины" выполнит дополнительные рейсы до закрытия границы, чтобы вернуть граждан из других стран. Усиленный режим работы продлится 15 и 16 марта. Украинцам, которые не успеют вернуться в страну до закрытия границы, советуют обращаться в консульства Украины на территории стран, которых они находятся.
Загрузка...
strana.ua
Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье
Ключевые слова: граница, туристы, Египет, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Украина
статья прочитана 321 раз
добавлена сегодня, 15 марта, 17:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка