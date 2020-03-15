В Польшу не впустили автобус из Германии, в котором были и литовцы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести Фото: lrt.lt Автобус компании Ecolines, следовавший из Германии, в котором находились и десять граждан Литвы, не пропустили через контрольный пункт Слубице, что на польско-германской границе, сообщил портал lrt.lt. Сложившуюся ситуацию в воскресенье утром обсуждают представители властей Литвы и Польши. Жительница Литвы, бывшая в этом автобусе, рассказала, что автобус прибыл на границу за несколько минут до полуночи, однако ему отказали в пропуске, поскольку закончились процедуры проверки. С полуночи Польша официально закрыла границы для иностранцев. Жительница Литвы, бывшая в этом автобусе, рассказала, что автобус прибыл на границу за несколько минут до полуночи, однако ему отказали в пропуске, поскольку закончились процедуры проверки. С полуночи Польша официально закрыла границы для иностранцев. "Мы видели и другие автомобили с литовскими номерами, однако всех отправили обратно. Мы приехали вовремя, это зафиксировано камерами, поэтому и не уехали никуда", – сказала пассажир. Министерство иностранных дел Литвы утверждает, что о ситуации известно, и Польшу предупредили об инциденте. "МИД знает о ситуации, в связи с этим Польше направлена нота. По нашим данным, в полдень по этому поводу собирается Комиссия по экстремальным ситуациям", – сказала BNS представитель министра иностранных дел по связям с общественностью Раса Якилайтене. Он также подтвердил, что в воскресенье эту ситуацию обсуждают премьеры Литвы и Польши, МИД двух стран, представители министерств транспорта. Польша закрыла границы иностранцам в ночь с субботы на воскресенье, однако литовский премьер заявлял журналистам, что получал заверения в том, что для граждан Литвы будут созданы условия для возвращения через польскую территорию в течение более длительного срока. "Если говорить о соседней с нами Польше, то после продолжительных дискуссий мы получили предварительное подтверждение, правда, что гуманитарный коридор для сухопутного транспорта на 72 часа будет предоставлен", – сказал журналистам в субботу вечером С. Сквернялис. * * * Граждан Литвы, застрявших на границе Польши и Германии, правительство намерено доставить транспортным самолетом ВВС Литвы Spartan, сообщил в воскресенье премьер-министр Салуюс Сквернялис. "Мы попытаемся доставить людей с польско-германской границы через Берлин на "Спартане", если не удастся убедить Польшу открыть гуманитарный коридор. Первую группу мы планируем доставить еще сегодня", – сказал BNS премьер в воскресенье. По словам главы правительства, доставку самолетом сейчас согласуют Министерство иностранных дел и Минобороны. Группа людей, стремящихся вернуться в Литву, застряла на границе, когда Польша закрыла границы в связи с распространением коронавируса. BNS Категории: здоровье Ключевые слова: нота, Ecolines, контрольный пункт, Слубице — статья прочитана 198 раз Комментарии