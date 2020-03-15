Французский венец сезона в биатлоне

Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший без зрителей в финском городе Контиолахти, стал и последним в нынешнем сезоне, хотя в программе ещё значились эстафеты и девятый этап – в норвежском Холменколлене.
Причину досрочного завершения сегодня называть, наверное, не стоит: нет той сферы нашей жизни, которую не затронул бы коронавирус.
Последняя гонка у мужчин стала прощальной дл Мартена Фуркада – великий француз заявил, что уходит из большого спорта.
М.Фуркад ушёл на «золотой» ноте. А ведь он мог увезти не только золотую медаль в гонке преследования, но и главный трофей всего сезона – Большой хрустальный глобус. Чтобы обойти Йоханнеса Тингеса Бё и восьмой раз взять «Глобус», Мартену не хватило всего лишь трёх очков, или одного точного выстрела (или ещё одного промаха Йоханнеса, промазавшего в пасьюте 4 (!) раза).
И у женщин имя обладательницы Большого хрустального глобуса определилось также лишь в последней гонке: итальянская биатлонистка Доротея Вирер в борьбе за Кубок мира по итогам 21 гонки всего на 6 очков опередила норвежку Тириль Экхофф.
Причём Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже поледней гонки сезона допустила сразу три промаха и в итоге обошла Доротею Вирер только на одно место на границе топ-10, чего оказалось недостаточно, чтобы забрать главный трофей.
К слову, женский биатлон также лишился своего символа: субботний старт в Контиолахти стал последним в карьере великой Кайсы Мякярайнен.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).
2. Мартен Фуркад (Франция) — (+21,1; 0).
3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+22,3; 0)…
32. Витаутас Строля (Литва) – (+1.41,1; 1).
61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,8; 1).
69. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.45,0; 3).
1. Денизе Херрман (Германия) – (1 штрафной круг).
2. Франциска Пройс (Германия) – (+20,1; 1).
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+32,3; 2)…
74. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.19,4; 3).
1. Мартен Фуркад (Франция) — (3 штрафных круга).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+2,9; 2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+4,5; 4).
33. Витаутас Строля (Литва) – (+3.06,4; 6).
1. Жулия Симон (Франция) – (2 штрафных круга).
2. Селина Гаспарин (Швейцария) – (+17,3; 4).
3. Лиза Виттоцци (Италия) – (+20,9; 4).
1. Доротея Вирер (Италия) – 793,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786,
3. Денизе Херрман (Германия) – 745,
4. Ханна Эберг (Швеция) – 741,
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
89. Наталья Кочергина (Литва) – 7.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 913,
2. Мартен Фуркад (Франция) – 911,
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 843,
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 740,
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 726,
6. Симон Детьё (Франция)- 672,
7. Александр Логинов (Россия) – 629…
49. Витаутас Строля (Литва) – 86,
73. Кароль Домбровский (Литва) – 24,
85. Томас Каукенас (Литва) – 10.
Причём Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже поледней гонки сезона допустила сразу три промаха и в итоге обошла Доротею Вирер только на одно место на границе топ-10, чего оказалось недостаточно, чтобы забрать главный трофей.
К слову, женский биатлон также лишился своего символа: субботний старт в Контиолахти стал последним в карьере великой Кайсы Мякярайнен.
Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия
Мужчины. Спринт 10 км. 12 марта.
1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).
2. Мартен Фуркад (Франция) — (+21,1; 0).
3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+22,3; 0)…
32. Витаутас Строля (Литва) – (+1.41,1; 1).
61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,8; 1).
69. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.45,0; 3).
Женщины. Спринт 7,5 км. 13 марта
1. Денизе Херрман (Германия) – (1 штрафной круг).
2. Франциска Пройс (Германия) – (+20,1; 1).
3. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+32,3; 2)…
74. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.19,4; 3).
Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 14 марта
1. Мартен Фуркад (Франция) — (3 штрафных круга).
2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+2,9; 2)
3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+4,5; 4).
33. Витаутас Строля (Литва) – (+3.06,4; 6).
Женщины. Гонка преследования 10 км. 14 марта
1. Жулия Симон (Франция) – (2 штрафных круга).
2. Селина Гаспарин (Швейцария) – (+17,3; 4).
3. Лиза Виттоцци (Италия) – (+20,9; 4).
Женщины. Общий зачёт
1. Доротея Вирер (Италия) – 793,
2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786,
3. Денизе Херрман (Германия) – 745,
4. Ханна Эберг (Швеция) – 741,
5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…
89. Наталья Кочергина (Литва) – 7.
Мужчины. Общий зачёт
1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 913,
2. Мартен Фуркад (Франция) – 911,
3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 843,
4. Тарьей Бё (Норвегия) – 740,
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 726,
6. Симон Детьё (Франция)- 672,
7. Александр Логинов (Россия) – 629…
49. Витаутас Строля (Литва) – 86,
73. Кароль Домбровский (Литва) – 24,
85. Томас Каукенас (Литва) – 10.