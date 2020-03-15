Французский венец сезона в биатлоне 🔊 Воспроизвести Фото: biathlonworld.com







Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший без зрителей в финском городе Контиолахти, стал и последним в нынешнем сезоне, хотя в программе ещё значились эстафеты и девятый этап – в норвежском Холменколлене.



Причину досрочного завершения сегодня называть, наверное, не стоит: нет той сферы нашей жизни, которую не затронул бы коронавирус.



Последняя гонка у мужчин стала прощальной дл Мартена Фуркада – великий француз заявил, что уходит из большого спорта.



М.Фуркад ушёл на «золотой» ноте. А ведь он мог увезти не только золотую медаль в гонке преследования, но и главный трофей всего сезона – Большой хрустальный глобус. Чтобы обойти Йоханнеса Тингеса Бё и восьмой раз взять «Глобус», Мартену не хватило всего лишь трёх очков, или одного точного выстрела (или ещё одного промаха Йоханнеса, промазавшего в пасьюте 4 (!) раза). Причину досрочного завершения сегодня называть, наверное, не стоит: нет той сферы нашей жизни, которую не затронул бы коронавирус.Последняя гонка у мужчин стала прощальной дл Мартена Фуркада – великий француз заявил, что уходит из большого спорта.М.Фуркад ушёл на «золотой» ноте. А ведь он мог увезти не только золотую медаль в гонке преследования, но и главный трофей всего сезона – Большой хрустальный глобус. Чтобы обойти Йоханнеса Тингеса Бё и восьмой раз взять «Глобус», Мартену не хватило всего лишь трёх очков, или одного точного выстрела (или ещё одного промаха Йоханнеса, промазавшего в пасьюте 4 (!) раза).



Причём Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже поледней гонки сезона допустила сразу три промаха и в итоге обошла Доротею Вирер только на одно место на границе топ-10, чего оказалось недостаточно, чтобы забрать главный трофей.



К слову, женский биатлон также лишился своего символа: субботний старт в Контиолахти стал последним в карьере великой Кайсы Мякярайнен.



Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия



Мужчины. Спринт 10 км. 12 марта.



1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).



2. Мартен Фуркад (Франция) — (+21,1; 0).



3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+22,3; 0)…



32. Витаутас Строля (Литва) – (+1.41,1; 1).



61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,8; 1).



69. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.45,0; 3).



Женщины. Спринт 7,5 км. 13 марта



1. Денизе Херрман (Германия) – (1 штрафной круг).



2. Франциска Пройс (Германия) – (+20,1; 1).



3. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+32,3; 2)…



74. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.19,4; 3).







Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 14 марта



1. Мартен Фуркад (Франция) — (3 штрафных круга).



2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+2,9; 2)



3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+4,5; 4).



33. Витаутас Строля (Литва) – (+3.06,4; 6).



Женщины. Гонка преследования 10 км. 14 марта



1. Жулия Симон (Франция) – (2 штрафных круга).



2. Селина Гаспарин (Швейцария) – (+17,3; 4).



3. Лиза Виттоцци (Италия) – (+20,9; 4).







Женщины. Общий зачёт



1. Доротея Вирер (Италия) – 793,



2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786,



3. Денизе Херрман (Германия) – 745,



4. Ханна Эберг (Швеция) – 741,



5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…



89. Наталья Кочергина (Литва) – 7.







Мужчины. Общий зачёт



1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 913,



2. Мартен Фуркад (Франция) – 911,



3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 843,



4. Тарьей Бё (Норвегия) – 740,



5. Эмильен Жаклен (Франция) – 726,



6. Симон Детьё (Франция)- 672,



7. Александр Логинов (Россия) – 629…



49. Витаутас Строля (Литва) – 86,



73. Кароль Домбровский (Литва) – 24,



85. Томас Каукенас (Литва) – 10.



И у женщин имя обладательницы Большого хрустального глобуса определилось также лишь в последней гонке: итальянская биатлонистка Доротея Вирер в борьбе за Кубок мира по итогам 21 гонки всего на 6 очков опередила норвежку Тириль Экхофф.Причём Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже поледней гонки сезона допустила сразу три промаха и в итоге обошла Доротею Вирер только на одно место на границе топ-10, чего оказалось недостаточно, чтобы забрать главный трофей.К слову, женский биатлон также лишился своего символа: субботний старт в Контиолахти стал последним в карьере великой Кайсы Мякярайнен.1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).2. Мартен Фуркад (Франция) — (+21,1; 0).3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+22,3; 0)…32. Витаутас Строля (Литва) – (+1.41,1; 1).61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,8; 1).69. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.45,0; 3).1. Денизе Херрман (Германия) – (1 штрафной круг).2. Франциска Пройс (Германия) – (+20,1; 1).3. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+32,3; 2)…74. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.19,4; 3).1. Мартен Фуркад (Франция) — (3 штрафных круга).2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+2,9; 2)3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+4,5; 4).33. Витаутас Строля (Литва) – (+3.06,4; 6).1. Жулия Симон (Франция) – (2 штрафных круга).2. Селина Гаспарин (Швейцария) – (+17,3; 4).3. Лиза Виттоцци (Италия) – (+20,9; 4).1. Доротея Вирер (Италия) – 793,2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786,3. Денизе Херрман (Германия) – 745,4. Ханна Эберг (Швеция) – 741,5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…89. Наталья Кочергина (Литва) – 7.1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 913,2. Мартен Фуркад (Франция) – 911,3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 843,4. Тарьей Бё (Норвегия) – 740,5. Эмильен Жаклен (Франция) – 726,6. Симон Детьё (Франция)- 672,7. Александр Логинов (Россия) – 629…49. Витаутас Строля (Литва) – 86,73. Кароль Домбровский (Литва) – 24,85. Томас Каукенас (Литва) – 10. Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Контиолахти, этап, Фуркад — статья прочитана 130 раз Комментарии