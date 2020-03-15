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Французский венец сезона в биатлоне

Фото: biathlonworld.com




Очередной этап Кубка мира по биатлону, прошедший без зрителей в финском городе Контиолахти, стал и последним в нынешнем сезоне, хотя в программе ещё значились эстафеты и девятый этап – в норвежском Холменколлене.

Причину досрочного завершения сегодня называть, наверное, не стоит: нет той сферы нашей жизни, которую не затронул бы коронавирус.

Последняя гонка у мужчин стала прощальной дл Мартена Фуркада – великий француз заявил, что уходит из большого спорта.

М.Фуркад ушёл на «золотой» ноте. А ведь он мог увезти не только золотую медаль в гонке преследования, но и главный трофей всего сезона – Большой хрустальный глобус. Чтобы обойти Йоханнеса Тингеса Бё и восьмой раз взять «Глобус», Мартену не хватило всего лишь трёх очков, или одного точного выстрела (или ещё одного промаха Йоханнеса, промазавшего в пасьюте 4 (!) раза).
И у женщин имя обладательницы Большого хрустального глобуса определилось также лишь в последней гонке: итальянская биатлонистка Доротея Вирер в борьбе за Кубок мира по итогам 21 гонки всего на 6 очков опередила норвежку Тириль Экхофф.

Причём Экхофф шла лидером, но на заключительном огневом рубеже поледней гонки сезона допустила сразу три промаха и в итоге обошла Доротею Вирер только на одно место на границе топ-10, чего оказалось недостаточно, чтобы забрать главный трофей.

К слову, женский биатлон также лишился своего символа: субботний старт в Контиолахти стал последним в карьере великой Кайсы Мякярайнен.

Биатлон. Кубок мира. Восьмой этап. Контиолахти, Финляндия

Мужчины. Спринт 10 км. 12 марта.

1. Йоханнес Бё (Норвегия) — (0 штрафных кругов).

2. Мартен Фуркад (Франция) — (+21,1; 0).

3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+22,3; 0)…

32. Витаутас Строля (Литва) – (+1.41,1; 1).

61. Томас Каукенас (Литва) – (+2.25,8; 1).

69. Кароль Домбровский (Литва) – (+2.45,0; 3).

Женщины. Спринт 7,5 км. 13 марта

1. Денизе Херрман (Германия) – (1 штрафной круг).

2. Франциска Пройс (Германия) – (+20,1; 1).

3. Тириль Экхофф (Норвегия) – (+32,3; 2)…

74. Наталья Кочергина (Литва) – (+3.19,4; 3).



Мужчины. Гонка преследования 12,5 км. 14 марта

1. Мартен Фуркад (Франция) — (3 штрафных круга).

2. Кентен Фийон Майе (Франция) — (+2,9; 2)

3. Эмильен Жаклен (Франция) — (+4,5; 4).

33. Витаутас Строля (Литва) – (+3.06,4; 6).

Женщины. Гонка преследования 10 км. 14 марта

1. Жулия Симон (Франция) – (2 штрафных круга).

2. Селина Гаспарин (Швейцария) – (+17,3; 4).

3. Лиза Виттоцци (Италия) – (+20,9; 4).



Женщины. Общий зачёт


1. Доротея Вирер (Италия) – 793,

2. Тириль Экхофф (Норвегия) – 786,

3. Денизе Херрман (Германия) – 745,

4. Ханна Эберг (Швеция) – 741,

5. Марте Рёйселанд (Норвегия) – 597…

89. Наталья Кочергина (Литва) – 7.



Мужчины. Общий зачёт

1. Йоханнес Бё (Норвегия) – 913,

2. Мартен Фуркад (Франция) – 911,

3. Кентен Фийон Майе (Франция) – 843,

4. Тарьей Бё (Норвегия) – 740,

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 726,

6. Симон Детьё (Франция)- 672,

7. Александр Логинов (Россия) – 629…

49. Витаутас Строля (Литва) – 86,

73. Кароль Домбровский (Литва) – 24,

85. Томас Каукенас (Литва) – 10.

Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: биатлон, Кубок мира, Контиолахти, этап, Фуркад
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добавлена сегодня, 15 марта, 13:20

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