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Русский драмтеатр Литвы выражает надежду
Реагируя на решение Правительства и министра культуры Литвы о том, что в связи с опасностью распространения коронавируса с 13 до 27 марта запрещаются все общественные мероприятия, Русский драматический театр Литвы (РДТЛ) останавливает показ всех запланированных спектаклей с 14 до 27 марта.
Премьера спектакля «Утопия» (14 и 15 марта) переносится на 17 апреля. Билеты, купленные на эти спектакли в марте, будут действительны 17 апреля. Вернуть билеты можно будет за неделю до премьеры, т.е. 9-16 апреля. Билеты возвращаются в той же кассе, в которой были куплены. Билеты, купленные по интернету, можно вернуть на своем аккаунте www.tiketa.lt.
Даты других перенесенных спектаклей будут опубликованы на сайте театра и в Facebook в ближайшее время.
В пресс-релизе РДТЛ подчёркивается, что руководство театра надеется на то, что чрезвычайное положение будет длиться недолго, и выражает свою благодарность зрителям за их доброжелательность и терпение в это нелегкое для всех время.
Инф. «Обзора»
Категории: культура, в странах Балтии
Ключевые слова: Русский драмтеатр Литвы
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