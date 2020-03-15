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ВОЗ назвала причину высокой смертности в Италии от коронавируса
Представитель Всемирной организации здоровья (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщила, что в Европе большее число заболевших коронавирусом зарегистрировано в Италии - 17600 человек. При этом в Италии также оказалась самая высокая смертность от заболевания, вызываемого этим вирусом - большее тысячи случаев. Она также назвала причину такой печальной статистики.
Эпидемию невозможно распознать, сказала Вуйнович, добавив, что в Италии, видимо, сразу заболело много людей и пока непонятно, как это произошло. Исследования только ведутся. И многие люди могли просто не понимать, что больны, не знать о симптомах и о том, куда обращаться. Также она добавила, что чем старше население, тем больше смертность.
Вуйнович добавила, что в возрастной группе старше 80 лет смертность может достигать и 14%, но в среднем смертность от коронавируса составляет около 3%.
Источник: MK.RU
Ключевые слова: кризис, Италия, кроронавирус
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