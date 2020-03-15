Назван очаг вероятного мирового финансового кризиса 🔊 Воспроизвести Если в мире наступит глобальный финансовый кризис, то его очагом станет Италия. Об этом пишет американская газета Washington Post.



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Как утверждает в своей



«Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения коронавируса может повлиять на то, насколько хорошо итальянские банки, долгое время считавшиеся самыми слабыми в Европе, выдержат испытание», - отмечает Линч. Как утверждает в своей статье экономический обозреватель газеты Дэвид Линч, если дальнейшее распространение коронавируса COVID-19 вызовет мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии. Автор отмечает, что вирус парализовал экономическую деятельность в стране, работу прекратили практически все магазины за исключением аптек и бакалейных лавок.«Поскольку в восьмой по величине экономике мира прекращается коммерческая деятельность, риск более широкого распространения коронавируса может повлиять на то, насколько хорошо итальянские банки, долгое время считавшиеся самыми слабыми в Европе, выдержат испытание», - отмечает Линч.



Банковская система Италии является «слабым местом» Европы еще и потому, что на сегодняшний день банки страны имеют в два раза больше плохих кредитов, чем средний континентальный банк В общей сложности им принадлежит около 25% непогашенного государственного долга в размере 2,4 трлн долларов. Это связывает судьбу кредитных организаций и правительство страны таким образом, что может стать дестабилизирующим фактором в условиях резкого спада.



Источник: mk.ru Ситуация может привести к тому, что оставшиеся без дохода предприятия и домашние хозяйства могут прекратить погашать свои банковские кредиты. В то же время государственные облигации, составляющие большую часть банковских активов, могут обесцениться, так как дорогостоящие антикризисные расходы Рима пугают инвесторов. Это подорвет резервы капитала банков и приведет к ограничению их кредитования, что спровоцирует дальнейшее замедление экономики.Банковская система Италии является «слабым местом» Европы еще и потому, что на сегодняшний день банки страны имеют в два раза больше плохих кредитов, чем средний континентальный банк В общей сложности им принадлежит около 25% непогашенного государственного долга в размере 2,4 трлн долларов. Это связывает судьбу кредитных организаций и правительство страны таким образом, что может стать дестабилизирующим фактором в условиях резкого спада. Категории: в мире Ключевые слова: кризис, экономика, Италия, кроронавирус — статья прочитана 272 раза Комментарии