Кабмин Литвы рекомендует отменить групповые религиозные обряды /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам "не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний".



Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для превенции распространения коронавируса.



* * *



Поскольку с понедельника правительство объявляет в Литве карантин, епископы Католической церкви Литвы, следуя рекомендациям, отзывают все публичные мессы.



Конференция епископов Литвы (КЕЛ) сообщила, что решение вступает в силу с понедельника, поэтому в это воскресенье службы должны состояться.



"Душевное благополучие верующих – высшая забота Церкви. Церкви также важна безопасность и здоровье верующих", – говорится в заявлении КЕЛ. В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам "не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний".Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для превенции распространения коронавируса.* * *Поскольку с понедельника правительство объявляет в Литве карантин, епископы Католической церкви Литвы, следуя рекомендациям, отзывают все публичные мессы.Конференция епископов Литвы (КЕЛ) сообщила, что решение вступает в силу с понедельника, поэтому в это воскресенье службы должны состояться."Душевное благополучие верующих – высшая забота Церкви. Церкви также важна безопасность и здоровье верующих", – говорится в заявлении КЕЛ. "По этой причине епископы Литвы, с учетом решения литовского правительства объявить карантин по всей стране, решили, что с нуля часов 16 марта и до тех пор, пока будет действовать объявленный правительством карантин, не будут проходить публичные молебны", – утверждают епископы.



В ответ на вопрос не видят ли они риска в не запрещении воскресной мессы, представители КЕЛ напомнили, что глава конференции, Вильнюсский архиепископ Гинтарас Грушас в пятницу уже предупредил болеющих верующих не участвовать в мессе.



"Каждого верующего, ощутившего симптомы гриппа или простуды (жар, кашель, удушье, прочие проблемы с дыхательными путами и тому подобное), находящегося в группе риска коронавируса, болеющего хроническими заболеваниями, ухаживающего за больными или людьми пожилого возраста, призывают остаться и молиться дома", – отметила КЕЛ.



Объявляя карантин с понедельника, Кабмин в субботу вечером утвердил рекомендацию для всех действующих в Литве религиозных общин не организовывать обряды, которые требуют публичных собраний.



Епископы также призывают верующих не идти в храмы, а следить за службой по телевидению, интернету, радио.



"Давайте защитим себя и других, особенно людей пожилого возраста!", – отмечают священники.



Храмы по-прежнему будут "открыты для частной молитвы", и для похоронных служб, крещения, или прочих обрядных таинств, однако участвовать в них смогут лишь самые близкие члены семьи.



Верующим рекомендуется больше придаваться молитве дома, в кругу семьи, и молиться "за больных и страждущих". BNS Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, храмы, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 333 раза Комментарии