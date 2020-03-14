В Литве с понедельника - карантин: 15 ограничений /дополнено/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером. BNS представляет рассматриваемые ограничения:



1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.



2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву. С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером. BNS представляет рассматриваемые ограничения:1. Запрещается въезд в страну иностранцам, за исключением лиц, которые обеспечивают доставку необходимых товаров в Литву, членов экипажей, членов семей граждан Литвы, лиц, у которых есть право на проживание и работу в Литве, дипломатов, представителей военных миссий НАТО. Временно будет предоставлен гуманитарный коридор гражданам Латвии и Эстонии для возвращения домой.2. Сократится количество пограничных пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву. 3. Гражданам Литвы запрещается ездить в затронутые коронавирусом страны всеми видами транспорта. Также рассматривается возможность запретить выезд за границу не с рабочими целями.



4. Запрещена торговля в магазинах, за исключением продовольственных магазинов, аптек, специализированных ветеринарных аптек, рынков, торгующих пищевыми продуктами.



5. Запрещена деятельность кафе, баров, за исключением услуг еды на вынос.



6. Запрещаются все мероприятия, как в закрытых помещениях, так и на воздухе.



7. Запрещается вход круизных лайнеров в Клайпедский порт.



8. Учреждениям публичного администрирования запрещается оказываться необязательные услуги.



9. Запрещается посещение пациентов в лечебных учреждениях, а также заключенных в местах заключения.



10. Запрещается предоставлять услуги SPA, реабилитации, если они не связаны с лечением, запрещается деятельность парикмахерских, салонов красоты.



11. Ограничивается количество пассажиров в междугородних автобусах и поездах, чтобы сохранять дистанцию между пассажирами. Рекомендуется это применять и в отношении городского транспорта.



12. Гостиницы, при необходимости, должны будут впускать людей на карантин, государство будет это оплачивать.



13. Образовательные учреждения остаются закрытыми.



14. В лечебных учреждениях откладываются плановые операции, за исключением необходимой медицинской помощи, отзываются услуги реабилитации, одонтологии, плановые прививки.



15. Как в государственном, так и в частном секторе работникам рекомендуется работать на дому.



За невыполнение всех этих обязательств грозит административная и уголовная ответственность.



* * *



В связи с подготовкой к введению карантина в Литве премьер-министр Саулюс Сквернялис призывает жителей не поддаваться панике и не осаждать магазины продовольственных товаров.



С. Сквернялис подчеркивает, что правительство не будет принимать меры по ограничению приобретения пищевых продуктов, поскольку, по его словам, торговцы заверили, что угрозы нехватки продуктов в стране нет.



"Ограничения торговли, приобретения еды не применяются, и точно не следует подаваться желанию, панике купить побольше. Нас заверили, мы знаем, что не будет нехватки продуктов, разве что если будем покупать их в неадекватных количествах – тогда поставки могут нарушиться", – заявил С. Сквернялис журналистам в правительстве в субботу.



Он подчеркнул, что запрет на въезд иностранцев во время карантина не коснется никакого коммерческого транспорта, который перевозит пищевые продукты и прочие необходимые товары.



Премьер также сказал, что для пищевых рынков и других мест торговли продовольственными товарами предусмотрены высокие стандарты гигиены, например, обязательно использование одноразовых перчаток, средств дезинфекции.



Торговые сети заверяют, что распространением нового коронавируса жители активно опустошают прилавки магазинов и аптек – больше всего закупают пищевых продуктов, средств гигиены, дезинфицирующих жидкостей, сообщили BNS торговцы в субботу.



Торговые сети утверждают, что на складах товаров достаточно, и нехватки в них не будет, однако работники иногда просто не успевают заполнять прилавки. Между тем, аптеки утверждают, что в них клиенты чаще всего закупают дезинфицирующие жидкости, пищевые добавки, лекарства от простуды.



* * *



С субботы гражданам Литвы запрещены поездки в 18 стран особого риска, сообщило правительство.



Это – Китай, Специальный административный регион Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет.



Этот запрет означает, что не только самолетами, но и сухопутными, морскими путями нельзя будет ездить в эти страны. Все прибывающие в Литву из этих стран должны находиться на самоизоляции дома.



Об этих мерах объявили Министерства здравоохранения и иностранных дел.



МИД также не рекомендует поездки и в другие зарубежные страны.



"С учетом сложной ситуации и того, что государства начинают ограничивать передвижение лиц, гражданам рекомендуется прекратить неотложные поездки, а находящимся за грацией искать возможности вернуться в Литву через государства, не применяющие ограничений", – говорится в сообщении МИД.



Рекомендации по поездкам в конкретную страну можно проверить на странице https://keliauk.urm.lt.



С целью ограничить распространение вируса, по всей Литве с понедельника Кабмин планирует ввести карантин.



* * *



В субботу правительство Литвы решило ввести с понедельника карантин с тем, чтобы остановить распространение коронавируса.



"Литовское правительство (...) решает объявить карантин по всей Литовской Республике", – заявил премьер Саулюс Сквернялис на заседании правительства.



С введением карантина с ночи на понедельник гражданам Литвы будет запрещено выезжать из страны, за исключением работающих за границей, будет запрещен въезд большинству иностранцев.



Жителям зарубежных стран будет предоставлен "гуманитарный коридор" в течение трех суток с возможностью пересечь страну транзитом, чтобы вернуться в свои государства. Последних иностранцев будут впускать в Литву до полуночи 19 марта.



Также будут закрыты большинство магазинов, за исключением продуктовых, и аптек.



По словам С. Сквернялиса, запрет на пересечение границу не будут касаться передвижения товаров.



Вводится запрет на выезд из страны за несколькими редкими исключениями для людей, работающих за границей.



"Запрет является абсолютным, за исключением тех случаев, когда рабочее место находится за границей. Мы предусмотрели исключения, в жизни бывают всякие случаи, поэтому придется обращаться в Государственную службу охраны границы и получать индивидуальное разрешение главы службы или его заместителя", – подчеркнул премьер.



Правительство также обратилось ко всем религиозным общинам страны с рекомендацией отказаться временно от религиозных обрядах в военных домах.



С понедельника ограничиваются и пассажирские потоки в общественном междугороднем транспорте, такие же рекомендации предоставлены и в отношении городского транспорта.



Правительство решило также запретить посещение заключенных, больных в больницах, за исключением малолетних с разрешения врача, указано отложить операции, не являющиеся необходимыми, консультации в больницах.



Сокращено количество пограничных пунктов, через которые можно прибыть в Литву, а круизные суда не смогут заходить в Клайпедский порт.



Также с понедельника в течение минимум двух недель будут запрещены все публичные мероприятия.



Кроме названных запретов, жителям рекомендуется не использовать наличные деньги.



* * *



В субботу правительство Литвы опубликовало рекомендацию действующим в стране религиозным общинам "не организовывать религиозные обряды, которые требуют публичных собраний".



Такое положение внесено в проект постановления правительства, в котором предусмотрены ограничения для превенции распространения коронавируса. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 4349 раз Комментарии