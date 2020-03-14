Первая пациентка с коронавирусом в Литве выздоровела и отпущена домой - премьер 🔊 Воспроизвести



Жительница Шяуляй, ставшая первой в Литве пациенткой, у которой несколько недель назад был выявлен коронавирус COVID-19, выздоровела и отпущена домой, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Первая гражданка, которая заболела этим вирусом, отпущена домой и выздоровела", – сказал журналистам премьер.



39-летняя жительница Шяуляй вернулась из итальянского города Верона 24 февраля, коронавирус был выявлен у нее через несколько дней – 28 февраля.



Это был первый подтвержденный в Литве случай этого вируса. Женщина была изолирована и находилась на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице.



На данный момент в Литве подтверждены 8 случаев заражения вирусом COVID-19.



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В понедельник литовское правительство планирует утвердить план поощрения экономики как минимум на один миллиард евро, чтобы помочь бизнесу сократить негативные последствия кризиса, вызванного коронавирусом. Жительница Шяуляй, ставшая первой в Литве пациенткой, у которой несколько недель назад был выявлен коронавирус COVID-19, выздоровела и отпущена домой, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис."Первая гражданка, которая заболела этим вирусом, отпущена домой и выздоровела", – сказал журналистам премьер.39-летняя жительница Шяуляй вернулась из итальянского города Верона 24 февраля, коронавирус был выявлен у нее через несколько дней – 28 февраля.Это был первый подтвержденный в Литве случай этого вируса. Женщина была изолирована и находилась на лечении в Шяуляйской Республиканской больнице.На данный момент в Литве подтверждены 8 случаев заражения вирусом COVID-19.* * *В понедельник литовское правительство планирует утвердить план поощрения экономики как минимум на один миллиард евро, чтобы помочь бизнесу сократить негативные последствия кризиса, вызванного коронавирусом. "В понедельник на заседании правительство утвердит пакет экономического поощрения, поддержки и компенсаций частному бизнесу, связанному как с применением этих ограничений, так и с прочими сложностями, которые возникают из-за процессов, связанных с распространением коронавируса как в Европе, так и в мире", – заявил в субботу вечером журналистам премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Мы говорим о сумме, не меньшей, чем миллиард евро", – добавил премьер.



С целью остановки распространения коронавируса в Литве обсуждается возможность ввести карантин с понедельника. Правительство планирует принять решение об этом на заседании, которое созывается в субботу вечером. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал Ключевые слова: экономика, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 192 раза Комментарии