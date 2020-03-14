Литва восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией в связи с коронавирусом /дополнено/

В субботу вечером Литва восстановила контроль на границах с Польшей и Латвией с целью обуздания распространения коронавируса.
В Кальварии оборудован временный контрольно-пропускной пункт, который после введения Польшей контроля на границе станет единственным путем из Польши и в нее, сообщил корреспондент BNS из этого приграничного города.
Транспортные средства, прибывающие сюда из Польши, направляются по двум дорогам. По одной из них следуют только грузовые машины, по другой – все прочие транспортные средства.
Работающие пограничники и военные обеспечены респираторами, они осуществляют контроль на коронавирус – опрашивают прибывающих, из какой страны они едут, если из стран повышенного риска – записываются их контактные данные, измеряется температура.
Проверок на внутренних границах ЕС в Литве не было более десятилетия, после того, как в 2007 году страна стала членом Шенгенской зоны.
Правительство ввело контроль с учетом того, что диагностированные в стране случаи коронавируса были привезены из-за границы.
"В данный момент путешествия представляют наибольшую угрозу. Это привезенный вирус, поэтому необходимо ограничить передвижение", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Правительство с субботы запретило гражданам Литвы выезжать в 18 стран, где отмечаются большие вспышки COVID-19.
* * *
С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером.
"Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики", – заявил С. Сквернялис в правительстве.
По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.
В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.
* * *
Литва и Польша ведут консультации о гуманитарном коридоре, который позволит жителям Литвы вернуться на родину в течение 72 часов, сообщил в субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах", – заявил глава правительства после совещания Кабмина.
По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу.
"Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет", – добавил С. Сквернялис.
Глава правительства в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.
По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой.
"Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику", – сказал С. Сквернялис.
По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.
Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления.
Правительство ввело контроль с учетом того, что диагностированные в стране случаи коронавируса были привезены из-за границы.
"В данный момент путешествия представляют наибольшую угрозу. Это привезенный вирус, поэтому необходимо ограничить передвижение", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.
Правительство с субботы запретило гражданам Литвы выезжать в 18 стран, где отмечаются большие вспышки COVID-19.
* * *
С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.
По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером.
"Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики", – заявил С. Сквернялис в правительстве.
По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.
В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.
* * *
Литва и Польша ведут консультации о гуманитарном коридоре, который позволит жителям Литвы вернуться на родину в течение 72 часов, сообщил в субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис.
"Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах", – заявил глава правительства после совещания Кабмина.
По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу.
"Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет", – добавил С. Сквернялис.
Глава правительства в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.
По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой.
"Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику", – сказал С. Сквернялис.
По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.
Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления.