Литва восстановила контроль на границе с Польшей и Латвией в связи с коронавирусом /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В субботу вечером Литва восстановила контроль на границах с Польшей и Латвией с целью обуздания распространения коронавируса.



В Кальварии оборудован временный контрольно-пропускной пункт, который после введения Польшей контроля на границе станет единственным путем из Польши и в нее, сообщил корреспондент BNS из этого приграничного города.



Транспортные средства, прибывающие сюда из Польши, направляются по двум дорогам. По одной из них следуют только грузовые машины, по другой – все прочие транспортные средства.



Работающие пограничники и военные обеспечены респираторами, они осуществляют контроль на коронавирус – опрашивают прибывающих, из какой страны они едут, если из стран повышенного риска – записываются их контактные данные, измеряется температура. В субботу вечером Литва восстановила контроль на границах с Польшей и Латвией с целью обуздания распространения коронавируса.В Кальварии оборудован временный контрольно-пропускной пункт, который после введения Польшей контроля на границе станет единственным путем из Польши и в нее, сообщил корреспондент BNS из этого приграничного города.Транспортные средства, прибывающие сюда из Польши, направляются по двум дорогам. По одной из них следуют только грузовые машины, по другой – все прочие транспортные средства.Работающие пограничники и военные обеспечены респираторами, они осуществляют контроль на коронавирус – опрашивают прибывающих, из какой страны они едут, если из стран повышенного риска – записываются их контактные данные, измеряется температура. Проверок на внутренних границах ЕС в Литве не было более десятилетия, после того, как в 2007 году страна стала членом Шенгенской зоны.



Правительство ввело контроль с учетом того, что диагностированные в стране случаи коронавируса были привезены из-за границы.



"В данный момент путешествия представляют наибольшую угрозу. Это привезенный вирус, поэтому необходимо ограничить передвижение", – сказала министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Правительство с субботы запретило гражданам Литвы выезжать в 18 стран, где отмечаются большие вспышки COVID-19.



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С целью обуздания распространения коронавируса во всей Литве в ближайшее время планируется ввести карантин, сообщил премьер-министр Саулюс Сквернялис.



По информации премьера, окончательное решение будет принято на заседании Кабмина в субботу вечером.



"Вероятно, что в 20 часов правительство примет постановление об объявлении карантина на всей территории Литовской Республики", – заявил С. Сквернялис в правительстве.



По его словам, после введения карантина будет запрещен въезд иностранным гражданам за небольшим исключением.



В Литве пока выявлены восемь случаев коронавируса, два из них – в субботу.



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Литва и Польша ведут консультации о гуманитарном коридоре, который позволит жителям Литвы вернуться на родину в течение 72 часов, сообщил в субботу премьер-министр Саулюс Сквернялис.



"Похоже, что нам удастся согласовать, и я надеюсь, что к моменту правительственного заседания у нас уже будет официальное подтверждение так называемого гуманитарного коридора для проезда через Польшу. Но он будет ограничен во времени, вероятно, сейчас речь идет о 72 часах", – заявил глава правительства после совещания Кабмина.



По его словам, граждане Литвы, желающие вернуться по суше через Польшу, должны будут поспешить, чтобы уложиться в этот срок и пересечь литовско-польскую границу.



"Поэтому граждане нашей страны, находящиеся не в Литве, которые планируют вернуться по суше в Литву через Польшу, должны сделать это не позднее чем в течение 72 часов, позднее такой возможности не будет", – добавил С. Сквернялис.



Глава правительства в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.



По словам С. Сквернялиса, гуманитарные коридоры в Литве будут открыты для граждан Латвии и Эстонии, которые транзитом через Литву возвращаются домой.



"Мы также оставим возможность аналогичного гуманитарного коридора в течение некоторого времени, прежде всего, мы говорим о гражданах Латвии, Эстонии, которые по суше будут следовать через Литовскую Республику", – сказал С. Сквернялис.



По его словам, в субботу на заседании кабинет министров рассматривает предложение сократить количество пропускных пунктов, через которые можно будет въехать в Литву.



Список конкретных пунктов, по словам С. Сквернялиса, будет опубликован после приятия правительственного постановления. Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 684 раза Комментарии