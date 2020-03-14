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В Литве без электроэнергии остаются еще 27 тыс. жителей
В субботу после обеда в Литве без электроэнергии все еще остаются около 27 тыс. жителей, сообщил оператор линий электропередачи ESO.
"Вторые сутки неполадки интенсивно устраняют более 250 бригад", – говорится в сообщении.
В субботу утром без электроэнергии оставалось 37 тыс. домашних хозяйств, к обеду их сократилось до 36 тыс.
В субботу утром по Литве пронесся сильнейший ветер, который нанес новый ущерб сети низкого напряжения, по этой причине регистрируется много мелких неполадок.
По данным ESO, в Литве такого массового природного воздействия на электросети не было уже более 15–20 лет.
В ночь на пятницу ураганный ветер в 31 метр в секунду оставил без электроэнергии 250 тыс. домашних хозяйств.
Последний раз массовые неисправности электросети фиксировались в 2005 году после урагана "Эрвин" и еще ранее – в 1999 году после урагана "Анатолий".
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: электричество, порт, судоходство, ураган
География: Литва
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