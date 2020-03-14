Выявлен еще один случай коронавируса в Литве у мужчины, вернувшегося из Италии 🔊 Воспроизвести



В Литве выявлен еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, вернувшегося из Италии, сообщило Министерство здравоохранения Литвы.



"Сегодня, 14 марта, в Литве подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в сообщении.



Сообщается, что мужчина вернулся из Италии. В данный момент он изолирован и находится на лечении клинике Сантарос.



Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.



В список стран повышенного риска, куда гражданам Литвы ездить не рекомендуется ездить, находятся Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет. В Литве выявлен еще один случай заражения коронавирусом у мужчины, вернувшегося из Италии, сообщило Министерство здравоохранения Литвы."Сегодня, 14 марта, в Литве подтвержден еще один случай коронавирусной инфекции (COVID-19)", – говорится в сообщении.Сообщается, что мужчина вернулся из Италии. В данный момент он изолирован и находится на лечении клинике Сантарос.Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.В список стран повышенного риска, куда гражданам Литвы ездить не рекомендуется ездить, находятся Китай, Гонконг, Иран, Япония, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария, Египет. * * *



Министерство иностранных дел Литвы призывает граждан Литвы, находящихся за рубежом, как можно быстрее вернуться в Литву, сократив свои поездки.



Пресс-секретарь министра иностранных дел Раса Якилайтене сообщила BNS, что граждан Литвы призывают поменять билеты на самолеты на возможно более ранние даты, поскольку государства ужесточают меры по борьбе с распространением коронавируса, поэтому возможностей уехать потом, может не остаться.



"Всем, у кого рейсы в Литву на следующей неделе и через неделю мы советуем попытаться их поменять и искать возможность вернуться воздушным транспортом в Литву. Поскольку ситуация меняется каждое мгновение и возможностей вернуться в Литву остается все меньше", – сказала Р. Якилайтене.



В пятницу о закрытии границ для иностранцев на десять дней заявила Польша, тоже, по утверждению министерства внутренних дел сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия.



МИД Литвы напоминает, что до 18 часов воскресенья (по литовскому времени) посольства Литвы в в десяти государствах, внесенных ранее в список стран повышенного риска, регистрируются граждане, у которых есть проблемы с возвращением в Литву.



"Оценим потребность, сколько у скольких людей реально нет возможности вернуться в Литву. Также в данный момент мы получаем много запросов в связи с закрываемыми границами, мы стараемся ответить всем по возможности", – отметила Р. Якилайтене.



В субботу правительство Литвы сообщило о возобновлении контроля на внутренних границах Евросоюза, с Латвией и Польшей. По информации правительства премьер-министр Саулюс Сквернялис также попросил премьера Польши Матеуша Моравецкого обеспечить гражданам Литвы возможность вернуться в Литву через территорию Польши. Польша закрывает границы для иностранцев в ночь с субботы на воскресенье.



Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.



* * *



Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что в рамках возобновления контроля на внутренней границы Евросоюза в Литве основные мощности будут сконцентрированы на границе с Латвией.



"Мы считаем, что, пожалуй, потребуется сконцентрировать больше мощностей на литовско-латвийской границе, поскольку это достаточно протяженный участок границы, почти 600 километров. Наше внимание будет там, поскольку мы слышали, что польское правительство приняло решение ввести контроль на границе с Литовской Республикой, значит, там нам будет несколько легче действовать, действия будут координироваться с польскими коллегами", – сказал BNS Р. Любаев.



Он также сказал, что напрямую общается с главами погранслужб Польши и Латвии, а также с полицией Эстонии, которая выполняет пограничные функции, действия также координируются.



По словам Р. Любаеваса, руководство погранслужбы Латвии уже выдвинуло своему правительству предложение возобновить проверки на границах ЕС, однако это еще не одобрено.



Глава СОГГЛ сказал, что должностных лиц мобилизуют: отменяются учения, командировки, пока решается вопрос о дежурстве на бывших пунктах контроля, а также об усилении сил в аэропортах в Клайпедском морском порту.



Он сообщил, что на помощь придут и военные, а также прочие службы.



"Уже сейчас мы осуществляем санитарный контроль с привлечением армии, это решение уже было принято главой Оперативного центра. При потребности и далее будут привлекаться представители армии, ведомств МВД", – отметил Р. Любаевас.



Он пояснил, что пограничники сейчас не разрешают гражданам Литвы выезжать в 18 стран повышенного риска, включая Италию, Германию, Испанию, Францию, между тем, иностранцам разрешают выезжать из Литвы в эти страны.



С пятницу также действует порядок, согласно которому в Литву не впускают иностранцев с симптомами. Между тем, здоровых иностранцев из стран риска впускают только, если они смогут закрыться в Литве на двухнедельный карантин.



Согласно решению правительства, контроль внутренних границах ЕС в Литве пока возобновлен на десять дней. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 1670 раз Комментарии