Литва возобновляет контроль на внутренних границах ЕС: иностранцам въезд запрещает /дополняется/ 🔊 Воспроизвести фото: bns.lt



В субботу в Литве подтверждён новый случай коронавируса, он установлен у жителя Кретинги в Клайпеде, подтвердил BNS мэр города Витаутас Грубляускас.



"Да, подтверждён случай, больше информации должна предоставить больница", – сказал BNS В. Грубляускас.



Мэр указал в фейсбуке, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании.



"Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.



Более подробную информацию обещает Минздрав на пресс-конференции до обеда.



В Литве зарегистрировано семь случаев заражения COVID-19. В субботу в Литве подтверждён новый случай коронавируса, он установлен у жителя Кретинги в Клайпеде, подтвердил BNS мэр города Витаутас Грубляускас."Да, подтверждён случай, больше информации должна предоставить больница", – сказал BNS В. Грубляускас.Мэр указал в фейсбуке, что в Каунасскую больницу доставлен заражённый коронавирусом молодой житель Кретинги, вернувшийся из Дании."Это молодой студент, 10 марта прилетевший из Дании в Литву, а из Вильнюса он уже ехал на автобусе, так что факторов риска, учитывая большое количество вероятных контактов, довольно много", – пишет мэр.Более подробную информацию обещает Минздрав на пресс-конференции до обеда.В Литве зарегистрировано семь случаев заражения COVID-19. * * *



Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига признает, что после выявления нового случая коронавирус у жителя Кретинги, вернувшегося из Дании, всех контактировавших с ним лиц выявить не удастся. По словам министра, уже в понедельник Кабмин может объявить самую строгую меру – карантин.



"У нас есть новый выявленный случай, это житель Кретинги, который 10 марта прибыл из Дании в Каунасский аэропорт, автобусом он приехал в Вильнюс к подруге, в Вильнюсе он гулял, бывал в кафе, был в публичных местах, а 11 марта вернулся с подругой в Кретингу", – рассказал министр.



По его словам, в пятницу, когда у него уже проявились симптомы, мужчина обратился в Клайпедскую больницу, после выявления коронавируса он был изолирован.



"Мы связались с его родителями, с его другом (с которым он также контактировал – BNS). Родители находятся в самоизоляции, друг живет в бабушкой, он также в самоизоляции. Но, как вы понимаете из информации, всех контактов не установить – практически невозможно. (...) Мы точно не должны себя обманывать – такие люди в Литве есть еще", – подчеркнул А. Верига.



По его словам рассматривается возможность предать гласности маршруты жителя Кретинги и другие маршруты заразившихся, места со временем пребывания.



Министр также сказал, что всех пассажиров, которые прибывают из зон повышенного риска в аэропорты или Клайпедский порт не планируется доставлять, поскольку это было бы очень сложно, им рекомендуется возвращаться на личных автомобилях или просить подвести членов семьи.



Он также пояснил, что есть процедура доставки пассажиров с повышенной температурой, все же остальные должны отправляться домой и самоизолироваться.



В понедельник планируется объявить карантин



Между тем, советник премьера и глава группы коммуникации по вопросам коронавируса Гедрюс Сурплис сказал, что в понедельник в стране "Скорее всего, будет объявлен карантин" и планы контроля коронавируса будут представлены каждому самоуправлению отдельно. Кабинет министров собирается в субботу на совещание по дальнейшим мерам.



А. Верига добавил, что, если коронавирус распространится в каком-либо самоуправлении, при объявлении карантина эта территория будет закрыта, из нее нельзя будет выехать и въехать в нее.



"У меня почти нет сомнений в том, что он (карантин – BNS) будет, его предложат правительству. Условия сейчас согласуются. (...) Теоретически может быть все, и ограничения на передвижение внутри, и очень строгая ответственность для тех, кто не соблюдает карантинные нормы", – сказал А. Верига.



Рейсы не останавливаются для того, чтобы позволить иностранцам покинуть страну.



Несмотря на то, что Литва опубликовала список 18 стран с повышенным риском коронавируса, рейсы с понедельника отменены только в Италию. Некоторые авиакомпании государств из списка по собственной воле прекращают полеты.



А. Верига объясняет, что рейсы пока не отменяются для того, чтобы иностранцы этих стран могли бы вернуться домой.



"Это лишь вопрос нескольких дней, когда их граждане уедут, наши уже не смогут улететь", – акцентировал он.



Всех уехавших за границу граждан правительство призывает вернуться в Литву, и не дожидаться срока окончания заказанной путевки.



"Вполне реально, что тогда вернуться будет очень сложно. Страны уже сейчас организуют доставку своих граждан – сейчас этим следует воспользоваться, поскольку передвижения будут очень осложнены", – акцентировал А. Верига.



Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.



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Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, въезд иностранцам будет запрещён.



"Это будет сделано с сегодняшнего дня, 14 марта, с 18 часов. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем это целесообразным", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.



Пограничники будут осуществлять проверку, также будет запрещён выезд в страны риска коронавируса, однако перевозка грузов будет осуществляться по-прежнему.



Граждане Литвы могут без ограничений возвращаться в страну, однако после возвращения они должны будут провести дома в самоизоляции 14 дней.



Она также сказала, что в Литву будет запрещён въезд всем иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешение на работу в стране.



"С возобновлением пограничного контроля в Литву будет запрещён въезд иностранцам, за исключением тех, у кого есть разрешения. Для всех вернувшихся из затронутых (вирусом – ред.) стран – это касается наших граждан – обязательна самоизоляция на 14 дней", – сказала министр ВД.



Позже советник министра Божена Заборовска-Зданович уточнила BNS, что если у иностранцев, даже имеющих разрешение на работу или вид на жительство в Литве, будут симптомы, то в Литву им въехать не разрешат.



В частности, с пятницы на санитарных постах производится измерение температуры и санитарно-информационная проверка.



Особенно тщательно проверяются микроавтобусы и автобусы, а также автомобили с зарубежными номерами и те, которые везут, например, оборудования для катания на лыжах.



Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что передвижение между Польшей и Литвой будет осуществляться только через Калварийский погранпереход.



"Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП", – сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.



В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на десять дней сообщила Польша, это же сделали Чехия, Словакия, Венгрия и Австрия.



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Из-за угрозы коронавируса в аэропортах Литвы с субботы вводится проверка всех прибывающих пассажиров, желающие выехать в объявленные опасными государства не смогут это сделать, сообщила объединяющая аэропорты страны компания Lietuvos oro uostai.



"В аэропортах Литвы с 14 марта начинается проверка всех без исключения прибывающих пассажиров, которую осуществляет Национальный центр общественного здоровья (НЦОЗ) с помощью военных", – информировала Lietuvos oro uostai.



Это означает, что все прибывающие пассажиры будут проверяться тепловизорами, они все должны будут заполнить анкеты ещё в самолёте и отдать их специалистам НЦОЗ в терминале прибытия в аэропорту.



"Пассажиров выпустят из аэропорта только после того, как убедятся, что всё это выполнено", – подчёркивает Lietuvos oro uostai.



Во исполнение решения органов властей о запрете на выезд в объявленные опасными государства с субботы во всех аэропортах отбывающих пассажиров будут встречать сотрудники Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



"Они проверяют дорожные документы, по необходимости не разрешают выезд, если целью поездки является именно одна из стран опасных территорий", – отмечает компания Lietuvos oro uostai.



Пассажиров предупреждают, что, отправляясь в опасные по коронавирусу страны, они берут на себя ответственность, предусмотренную в правовых актах страны, включая Уголовный кодекс и Закон о чрезвычайном положении.



К странам особого риска в Литве отнесены 18 государств, в которые рекомендуется не ехать. МИД призывает всех находящихся в них граждан Литвы регистрироваться в диппредставительствах. Как только появится возможность поездки в Литву, эти граждане будут об этом информированы.



Из-за угрозы коронавируса в Литве объявлена экстремальная ситуация, на две недели остановлены учебный процесс, деятельность учреждений культуры, спорта, досуга, запрещены массовые мероприятия в закрытых помещениях, жителям рекомендовано работать из дома.



В мире зарегистрировано более 145 тыс. заболеваний COVID-19, 5,4 тыс. человек умерло, почти 72 тыс. выздоровело. В Литве выявлено 7 случаев заражения коронавирусом.



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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис в субботу обсудил ситуацию с коронавирусом по телефону с премьером Польши Матеушем Моравецким.



Правительство сообщило, что С. Сквернялис попросил премьера Польши обеспечить возможность для граждан Литвы вернуться в Литву через территорию Польши.



"Правительство Польши заверило, что решает этот вопрос. Договорено поддерживать постоянный контакт", – говорится в сообщении.



Беседа двух премьером состоялась после того, как обе страны объявили о возобновлении проверок на внутренних границах Евросоюза. Польша сообщила об этом в пятницу, Литва – в субботу после обеда.



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Правительство уточнило, что запрет на въезд в страну для иностранцев еще не принят, уточнения и дополнения во всем тексте.



ВИЛЬНЮС, 14 марта, BNS – Из-за угрозы коронавируса Литва в субботу возобновляет контроль на внутренних границах Евросоюза (ЕС) с Польшей и Латвией, рассматривается возможность запрета на въезд иностранцам.



"Это произойдет сегодня, в 18 часов 14 марта. Такие меры применяют наши соседи, мы считаем, что это целесообразно", – сказала журналистам на пресс-конференции в субботу возле правительства министр внутренних дел Рита Тамашунене.



С возобновлением контроля пограничники будут проводить процедуры проверки, также будут запрещаться поездки в страны повышенного риска, однако транспортировка грузов продолжится.



В отношении граждан Литвы не применяются ограничения на возвращение, однако после возвращения они должны будут пробыть дома 14 дней.



Правительство также рассматривает возможность в ближайшее время запретить въезд иностранцам в страну, за исключением тех, у кого есть разрешения на работу и проживание в Литве.



Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас сказал, что с 18 часов возобновляется контроль на внутренних границах Евросоюза, не будут впускаться лишь иностранцы с симптомами.



"Уже сейчас мы не впускаем тех иностранцев, у которых есть определенные симптомы болезни, и этот порядок пока остается и после решения сегодняшнего дня с 18 часов. Но в данный момент рассматривается возможность с введением карантина более значительно ограничить приезд иностранцев, рассматривается и вариант запрета на их въезд", – подчеркнул он.



По словам Р. Любаева, даже в таком случае будут предусмотрены исключения для создания транзитных коридоров для граждан других стран Евросоюза, например для граждан Латвии или Эстонии, возвращающихся домой из Польши.



Кроме того, с пятницы на санитарных пунктах планируется измерять температуру и проводить санитарно-информационную проверку.



Особенно внимательно будут контролироваться микроавтобусы и автобусы, а также автомобили с иностранными номерами, провозящие, например, оснащение для лыжного спорта.



Р. Любаев утверждает, что передвижение между Литвой и Польшей сейчас может осуществляться только через Калварийский погранпереход.



"Движение через границу Литвы и Польши будет осуществляться только через Калварийский КПП", – сказал журналистам возле правительства глава СОГГЛ.



Он также сказал, что в данный момент поддерживаются тесные связи с пограничными службами Польши и Латвии.



В пятницу о запрете на въезд для иностранцев на десять дней сообщила Польша, это же сделали Чехия и Словакия. инф."Обзор" BNS.LT Категории: общество, чп и криминал, здоровье, в Европе Ключевые слова: Китай, литовцы, вирус, пандемия География: Литва — статья прочитана 2812 раз Комментарии