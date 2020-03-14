Загрузка... Международная политика за 13 марта 🔊 Воспроизвести



Мадридское свинство: побег из карантина, принцип домино в Италии, бундестаг и бизнес, США “моргнули”, Марсу — привет



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Европа — на грани финансового кризиса. Он неминуем и начнётся в Италии. Такой прогноз озвучил экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.



Италия, как известно, несколько дней назад была окружена железным занавесом коронавирусного карантина. Жизнь страны замерла: улицы опустели, бары-рестораны обезлюдели, занятия в школах отменили.



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В Мадриде и его окрестностях — самый большой процент заражённых вирусом COVID-19. Больше половины выявленных в Испании больных — именно в Мадриде, здесь же самая высокая смертность от новой заразы. И вот, население этого эпидем неблагополучного региона Испании игнорирует карантин, коронавирус, нормы общественного порядка и выезжает туда, где инфекцию пока удаётся контролировать. Но, судя по наплыву “пофигистов”, контроль этот скоро станет невозможен. Европа — на грани финансового кризиса. Он неминуем и начнётся в Италии. Такой прогноз озвучил экономический обозреватель The Washington Post Дэвид Линч.Италия, как известно, несколько дней назад была окружена железным занавесом коронавирусного карантина. Жизнь страны замерла: улицы опустели, бары-рестораны обезлюдели, занятия в школах отменили.* * *В Мадриде и его окрестностях — самый большой процент заражённых вирусом COVID-19. Больше половины выявленных в Испании больных — именно в Мадриде, здесь же самая высокая смертность от новой заразы. И вот, население этого эпидем неблагополучного региона Испании игнорирует карантин, коронавирус, нормы общественного порядка и выезжает туда, где инфекцию пока удаётся контролировать. Но, судя по наплыву “пофигистов”, контроль этот скоро станет невозможен. * * *



Пятница, 13, оказалась для нефтяной отрасли вполне удачным днём, несмотря на суеверия. Стоимость барреля марки Brent поднялась к вечеру предвыходного дня почти на 8% по сравнению с данными четверга.



Рост цены на чёрное золото явился следствием решения, принятого 10 марта Министерством энергетики США, о приостановке продажи 12 млн баррелей сырого продукта из стратегических запасов.



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Правительство Германии не исключают возможности проведения временной национализации важных для государства компаний. “На такую меру придётся пойти, если стратегические предприятия будут испытывать трудности в работе по причине распространения эпидемии коронавируса COVID-19”, — сообщил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Загрузка... fitzroymag.com Категории: экономика, политика, общество, в мире Ключевые слова: мировые СМИ, новости — статья прочитана 182 раза Комментарии