Бундесвер прекратил участие в самых масштабных учениях США в Европе 🔊 Воспроизвести



Германские военнослужащие из-за распространения коронавируса не будут задействованы в маневрах Defender Europe 20, сообщает



Бундесвер отказался от участия в маневрах Defender Europe 20 - самых крупномасштабных учениях НАТО по переброске военнослужащих США через Атлантику за минувшие 25 лет. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в командовании вооруженными силами ФРГ. Германские военнослужащие из-за распространения коронавируса не будут задействованы в маневрах Defender Europe 20, сообщает DW Бундесвер отказался от участия в маневрах Defender Europe 20 - самых крупномасштабных учениях НАТО по переброске военнослужащих США через Атлантику за минувшие 25 лет. Об этом сообщили в пятницу, 13 марта, в командовании вооруженными силами ФРГ. Решение принято в связи с "фактической приостановкой" маневра американских войск на фоне роста числа инфицированных коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии. Речь, в частности, идет о задействовании 250 военнослужащих ФРГ на полигонах Берген-Хон и в Мюнстере (федеральная земля Нижняя Саксония) с 16 по 30 апреля.



Министерство обороны США пока официально не подтвердило приостановку маневров. Разгрузка кораблей с предназначавшимся для учений грузом в Бельгии и Нидерландах, а также дальнейшая переброска американских солдат в воздушные гавани ФРГ продолжены не будут, уточняет агентство AFP.



Пентагон сократил число военных



Ранее в Европейском командовании вооруженных сил США (US European Command, USEUCOM) сообщили, что Пентагон сокращает число задействованных в маневрах военных из-за коронавируса. В НАТО подчеркивали, что учения должны были проходить именно под американским командованием. Структуры Североатлантического альянса должны были играть подчиненную роль, занимаясь логистикой и координацией действий контингентов 17 стран - партнеров США. Всего в маневрах предполагалось задействовать 37 тысяч военных, центром проведения объявлялась Германия, но различные операции в рамках этих учений должны были проходить на территории целого ряда государств НАТО (Бельгии, Нидерландов, Литвы, Латвии, Эстонии, в том числе близ границ РФ с Польшей и странами Балтики.



Учения Defender Europe 20 начались в феврале и должны были продолжаться до июня. dw.com Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: Германия, граница, Китай, вирус, учения, отказ, пандемия — статья прочитана 231 раз Комментарии