75 особенных работ Владимира Богатырёва

Куратор выставки Валерий Серёгин отметил всех, кто помог претворить в жизнь данный проект. В первую очередь слов благодарности заслуживает сын Владимира Богатырёва - Эрнест, который провёл большую подготовительную работу.Отдельную благодарность заслуживает Юозас Пранцкявичюс, предоставивший выставочные площади. Но больше всего следует отметить, что буквально во всех культурных мероприятиях, проводимых в Вильнюсе, принимает участие Посольство Республики Белоруссии в Литве, представитель которого - Зубко Ирина Геннадьевна - присутствовала на открытии выставки и от имени посольства вручила Владимиру Богатырёву художественный альбом, рассказал "Обзору" куратор выставки Валерий Серёгин.

- Слов благодарности за информационную поддержку выставки заслужили редакции газет «Обзор» и «Литовский курьер», - отметил он во время открытия экспозиции.Владимир Богатырёв рассказал присутствующим о своём творчестве и планах на будущее. После чего гости осматривали выставку из 75 работ и общались с автором, который любезно рассказывал историю создания каждой работы. Хочется отметить, что количество работ, а именно 75, не случайно - в этом году Владимир Богатырёв отмечает свой 75-летний юбилей.Гости, среди которых было много деятелей культуры и ценителей искусства - это музыканты Ирэна и Николай Захаровы, поэт и философ Валерий Иванов, поэт Галина Иванова, художники Виктор и Валерий Шатуновские, Владимир Голуб, Татьяна Мазаева, иконописец и художник по металлу Юрий Вытягоров, фотохудожник Валерий Зубаков, меценаты семья Шолгуновых, минский продюсер Дмитрий Михасёнок с женой-художницей и много других с огромным удовольствием осматривали экспозицию, со словами благодарности к организаторам и отмечая, что недостаточно ещё у нас проводится культурных мероприятий такого уровня.