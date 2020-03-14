И рекорд перед уходом 🔊 Воспроизвести В минувший четверг были сыграны только 6 из 8 матчей одной восьмой финала Лиги Европы. Когда состоятся два отложенных матча и ответные поединки, пока неизвестно.



А среди тех встреч, что удалось провести, выделяется матч в австрийском Линце, где



«Манчестер Юнайтед» разгромил хозяев с рекордным в своей новейшей истории счётом – 5:0.



Эта победа, как замечает championat.com, стала самой крупной для английского клуба в гостевых еврокубковых матчах с 12 мая 1965 года. Тогда манкунианцы с таким же счётом разгромили французский «Страсбург» в 1/4 финала Кубка ярмарок. В ответном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл с французами вничью со счётом 0:0 и вышел в полуфинал, где проиграл будущему победителю турнира — венгерскому «Ференцварошу». А среди тех встреч, что удалось провести, выделяется матч в австрийском Линце, где«Манчестер Юнайтед» разгромил хозяев с рекордным в своей новейшей истории счётом – 5:0.Эта победа, как замечает championat.com, стала самой крупной для английского клуба в гостевых еврокубковых матчах с 12 мая 1965 года. Тогда манкунианцы с таким же счётом разгромили французский «Страсбург» в 1/4 финала Кубка ярмарок. В ответном матче «Манчестер Юнайтед» сыграл с французами вничью со счётом 0:0 и вышел в полуфинал, где проиграл будущему победителю турнира — венгерскому «Ференцварошу». Лига Европы. 1/8 финала



Первые матчи



«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 1:1 (голы: Ю.Эль-Араби, 54 – П.Нету, 67). Удаление: Р.Семеду, 28 - «Олимпиакос».



«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:2 (Дж.Энтони Брукс, 48 – Ж.Мораес, 16, М.Антониу, 73). Незабитые пенальти: В.Коваленко, 22 – «Шахтёр», В.Вегорст, 45+2 - «Вольфсбург».



«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (Дж.Эдмундсон, 75 – К.Хаверц, 37 – с пен., Ч.Арангис, 67, Л.Бэйли, 88).



«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0 (Э.Вишча, 88 – с пен.).



«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария) – 0:3 (С.Кампо, 27, К.Буа, 73, Ф.Фрай, 85).



ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:5 (.О.Игало, 28, Д.Джеймс, 58, Х.Мата, 82, М.Гринвуд, 90+1, А.Перейра, 90+3).



Несостоявшиеся из-за коронавируса первые матчи одной восьмой финала Лиги Европы «Севилья» (Испания) – «Рома» (Италия) и «Интер» (Милан, Италия) – «Хетафе» (Испания) отложены.



«Олимпиакос» (Греция) – «Вулверхэмптон» (Англия) – 1:1 (голы: Ю.Эль-Араби, 54 – П.Нету, 67). Удаление: Р.Семеду, 28 - «Олимпиакос».«Вольфсбург» (Германия) – «Шахтёр» (Украина) – 1:2 (Дж.Энтони Брукс, 48 – Ж.Мораес, 16, М.Антониу, 73). Незабитые пенальти: В.Коваленко, 22 – «Шахтёр», В.Вегорст, 45+2 - «Вольфсбург».«Рейнджерс» (Шотландия) – «Байер» (Леверкузен, Германия) – 1:3 (Дж.Эдмундсон, 75 – К.Хаверц, 37 – с пен., Ч.Арангис, 67, Л.Бэйли, 88).«Истанбул Башакшехир» (Турция) – «Копенгаген» (Дания) – 1:0 (Э.Вишча, 88 – с пен.).«Айнтрахт» (Германия) – «Базель» (Швейцария) – 0:3 (С.Кампо, 27, К.Буа, 73, Ф.Фрай, 85).ЛАСК (Австрия) – «Манчестер Юнайтед» (Англия) – 0:5 (.О.Игало, 28, Д.Джеймс, 58, Х.Мата, 82, М.Гринвуд, 90+1, А.Перейра, 90+3). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: футбол, Лига Европы, результаты матчей, 1/8 финала, коронавирус — статья прочитана 174 раза Комментарии