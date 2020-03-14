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В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров

Наиболее сильно от венерических заболеваний страдает молодежь в возрасте до 25 лет


Две крупнейшие организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. По данным фонда Terrence Higgins Trust и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, за последние десять лет число диагнозов гонореи в Британии выросло на 249%, а сифилиса - на 165%, сообщает ВВС.

Новый диагноз ставится в Британии каждые 70 секунд, говорится в их докладе, и хотя почти половина приходится на пациентов возрастом до 25 лет, всё чаще заражаются также пенсионеры и пожилые люди.
Эксперты говорят, что причины такого резкого роста не уникальны, и схожие проблемы наблюдаются в разных странах, в том числе в России.

"Очевидно, что уже очень долго сексуальному здоровью уделяют недостаточно внимания, - говорит председатель фонда Terrence Higgins Trust Джонатан Макшейн. - Оно не является приоритетом".

С 2014 года, как говорят эксперты фонда, британское правительство сократило финансирование профилактики и борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, на четверть.

Пенсионеры в опасности

Хотя большинство инфекций, передаваемых половым путем, традиционно выявляется у молодых людей, в последние годы взрослые и даже пожилые люди оказались в отдельной группе риска.

Недавнее исследование программы Би-би-си Inside Out West установило, что число инфицированных венерическими заболеваниями пенсионеров в Британии выросло на 41% за четыре года с 2014 по 2018 год.

Среди наиболее распространённых венерических заболеваний у британских пенсионеров - сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес и генитальные бородавки (вирус папилломы).

У 59-летнего Эшли из Бристоля диагностировали ВИЧ.

"Люди за 50, которые живут в браке или разведены, думают, что им не грозят заболевания, передаваемые половым путем. Но они ошибаются, - говорит Эшли, просивший не называть его фамилию. - Пожилые ищут новых сексуальных партнеров. Они думают, что уже никто в таком возрасте не может забеременеть, поэтому им не нужно пользоваться презервативами. Они думают, что венерические инфекции бывают только у молодежи".

Особенно он не доволен плохой диагностикой в Британии. О том, что у него ВИЧ, Эшли узнал спустя примерно два года после заражения. До этого врачи не могли разобраться, что с ним происходит.

Сейчас, по оценкам экспертов, шестерым из десяти британцев старше 50 лет диагноз ВИЧ ставится слишком поздно. Просто потому, что часто врачи, точно так же как и пациенты, не думают об этом как о возможном диагнозе. А это означает, что к моменту начала лечения иммунная система пациента оказывается уже сильно подорвана.
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bbc.com
Категории: общество, здоровье, в Европе
Ключевые слова: Британия, старики, заболеваемость, венерические болезни
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добавлена сегодня, 14 марта, 17:00

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