Загрузка... В Британии выросло число венерических заболеваний. Даже среди пенсионеров 🔊 Воспроизвести Наиболее сильно от венерических заболеваний страдает молодежь в возрасте до 25 лет



Две крупнейшие организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. По данным фонда Terrence Higgins Trust и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, за последние десять лет число диагнозов гонореи в Британии выросло на 249%, а сифилиса - на 165%, сообщает



Новый диагноз ставится в Британии каждые 70 секунд, говорится в их докладе, и хотя почти половина приходится на пациентов возрастом до 25 лет, всё чаще заражаются также пенсионеры и пожилые люди. Две крупнейшие организации Британии, занимающиеся сексуальным здоровьем нации, бьют тревогу. По данным фонда Terrence Higgins Trust и Британской ассоциации сексуального здоровья и ВИЧ, за последние десять лет число диагнозов гонореи в Британии выросло на 249%, а сифилиса - на 165%, сообщает ВВС Новый диагноз ставится в Британии каждые 70 секунд, говорится в их докладе, и хотя почти половина приходится на пациентов возрастом до 25 лет, всё чаще заражаются также пенсионеры и пожилые люди. Эксперты говорят, что причины такого резкого роста не уникальны, и схожие проблемы наблюдаются в разных странах, в том числе в России.



"Очевидно, что уже очень долго сексуальному здоровью уделяют недостаточно внимания, - говорит председатель фонда Terrence Higgins Trust Джонатан Макшейн. - Оно не является приоритетом".



С 2014 года, как говорят эксперты фонда, британское правительство сократило финансирование профилактики и борьбы с заболеваниями, передающимися половым путем, на четверть.



Пенсионеры в опасности



Хотя большинство инфекций, передаваемых половым путем, традиционно выявляется у молодых людей, в последние годы взрослые и даже пожилые люди оказались в отдельной группе риска.



Недавнее исследование программы Би-би-си Inside Out West установило, что число инфицированных венерическими заболеваниями пенсионеров в Британии выросло на 41% за четыре года с 2014 по 2018 год.



Среди наиболее распространённых венерических заболеваний у британских пенсионеров - сифилис, гонорея, хламидиоз, генитальный герпес и генитальные бородавки (вирус папилломы).



У 59-летнего Эшли из Бристоля диагностировали ВИЧ.



"Люди за 50, которые живут в браке или разведены, думают, что им не грозят заболевания, передаваемые половым путем. Но они ошибаются, - говорит Эшли, просивший не называть его фамилию. - Пожилые ищут новых сексуальных партнеров. Они думают, что уже никто в таком возрасте не может забеременеть, поэтому им не нужно пользоваться презервативами. Они думают, что венерические инфекции бывают только у молодежи".



Особенно он не доволен плохой диагностикой в Британии. О том, что у него ВИЧ, Эшли узнал спустя примерно два года после заражения. До этого врачи не могли разобраться, что с ним происходит.



Сейчас, по оценкам экспертов, шестерым из десяти британцев старше 50 лет диагноз ВИЧ ставится слишком поздно. Просто потому, что часто врачи, точно так же как и пациенты, не думают об этом как о возможном диагнозе. А это означает, что к моменту начала лечения иммунная система пациента оказывается уже сильно подорвана. Загрузка... bbc.com Категории: общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: Британия, старики, заболеваемость, венерические болезни — статья прочитана 271 раз Комментарии