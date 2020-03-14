Балтия не хочет из-за Литвы терять энергию из Белоруссии, считают в Минске 🔊 Воспроизвести



По словам представителя "Белэнерго", согласно оценке, при исключении Белоруссии цена может вырасти на 25 процентов. Латвия и Эстония считают нецелесообразным исключение Белоруссии с общего энергетического рынка, заявил первый заместитель генерального директора "Белэнерго" Владимир Бобров, сообщает



По его словам, в парламенте Латвии не раз при обсуждении этого вопроса заявляли, что это приведет к увеличению стоимости электроэнергии. Бобров заявил, что, согласно оценке, при исключении Белоруссии цена может вырасти на 25 процентов. По словам представителя "Белэнерго", согласно оценке, при исключении Белоруссии цена может вырасти на 25 процентов. Латвия и Эстония считают нецелесообразным исключение Белоруссии с общего энергетического рынка, заявил первый заместитель генерального директора "Белэнерго" Владимир Бобров, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на портал Navini.by.По его словам, в парламенте Латвии не раз при обсуждении этого вопроса заявляли, что это приведет к увеличению стоимости электроэнергии. Бобров заявил, что, согласно оценке, при исключении Белоруссии цена может вырасти на 25 процентов. "Предложено также рассмотреть вопросы расширения наших связей с Латвийской Республикой. В настоящее время у нас нет линий, но если будет заинтересованность с противоположной стороны (а такие вопросы сейчас обсуждаются), возможно строительство линии электропередачи 330 киловатт для связи с Латвией", – цитирует портал топ-менеджера "Белэнерго".



Однако Бобров напомнил, что отношение Литвы к Белорусской АЭС достаточно негативное, республика не собирается принимать электричество из Белоруссии после запуска станции и хочет блокировать его поступление на рынок Nord Pool.



Споры вокруг Белорусской АЭС



Белоруссия при участии "Росатома" строит атомную электростанцию в Гродненской области, примерно в 50 километрах от Вильнюса. Литовские власти считают выбранную площадку небезопасной. В своих заявлениях они постоянно называют БелАЭС "угрозой" национальной безопасности.



Вильнюс на законодательном уровне постановил, что электричество с БелАЭС не может поступать на рынок республики.



Литовские власти повсеместно призывают соседние республики не закупать энергию с "небезопасной станции" и на всех международных площадках пытаются обратить внимание на проблемную станцию.



Многие эксперты отмечали, что резкое сопротивление Вильнюса в вопросе БелАЭС обусловлено вовсе не технической или экологической стороной вопроса или безопасностью, а "обидой" за потерю Игналинской АЭС.



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Литовские консерваторы предлагают ввести ограничительные меры на территории всего ЕС против любых компаний, участвующих в реализации проекта. В Сейме Литвы зарегистрировали резолюцию, в которой предлагается ввести санкции против компаний, участвующих в строительстве Белорусской АЭС. Текст резолюции опубликован на сайте парламента.



Документ составлен представителями партии "Союз Отечества – Христианские демократы Литвы" (СО-ХДЛ). В резолюции напомнили, что ранее литовский Сейм признал БелАЭС небезопасным сооружением, представляющим "угрозу национальной безопасности" Литвы.



В этой связи консерваторы призывают использовать технические меры, ограничивающие доступ к электроэнергии из Белоруссии, а также обеспечить, чтобы ЕС принял юридически обязывающее решение об угрозах, создаваемых БелАЭС, и соответствующие меры в отношении Белоруссии и России.



Более того, в резолюции сформулировано требование добиваться санкций со стороны Европейского союза против оператора Белорусской АЭС – компании "Росатом" и других компаний, занимающихся строительством и маркетингом станции.



Кроме того, консерваторы призвали литовские власти стремиться к тому, чтобы ЕС поддержал позицию Литвы по запрету доступа на рынки ЕС белорусской электроэнергии.



Еще одним требованием является выход Литвы из Венской конвенции, поскольку, по мнению инициаторов резолюции, ее требования мешают эффективно бороться против БелАЭС и требовать полных компенсаций в случае "ядерной аварии". lt.sputniknews.ru Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: безопасность, угроза, бойкот, БелАЭС — статья прочитана 121 раз Комментарии