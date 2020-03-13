Начинается регистрация литовцев, которые не могут выехать из стран особого риска 🔊 Воспроизвести



МИД в пятницу сообщил, что начинает регистрацию граждан Литвы, у которых нет возможности выехать из стран с особым риском коронавируса.



В группу стран особого риска сейчас входят Китай, Гонконг, Иран, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария и Египет.



Регистрацию проводят литовские посольства в каждой из этих стран, в представительстве в Китае просят регистрироваться и литовцев, находящихся в Гонконге и Южной Корее, а литовцам Сингапура следует регистрироваться в посольстве в Японии.



Находящихся в этих странах литовцев просят незамедлительно связаться с аккредитованным для их страны пребывания представительством Литвы по электронной почте.



Их просят указать имя и фамилию, дату рождения, контактный телефон и адрес электронной почты, точное место нахождения.



Как только появится возможность организовать поездку в Литву, посольство свяжется с гражданами отдельно и информирует об условиях поездки.



Регистрация будет проводиться до 18 часов по литовскому времени 15 марта (воскресенья). МИД в пятницу сообщил, что начинает регистрацию граждан Литвы, у которых нет возможности выехать из стран с особым риском коронавируса.В группу стран особого риска сейчас входят Китай, Гонконг, Иран, Южная Корея, Сингапур, Италия, Франция, Германия, Испания, Исландия, Норвегия, Швеция, Австрия, Дания, Нидерланды, Швейцария и Египет.Регистрацию проводят литовские посольства в каждой из этих стран, в представительстве в Китае просят регистрироваться и литовцев, находящихся в Гонконге и Южной Корее, а литовцам Сингапура следует регистрироваться в посольстве в Японии.Находящихся в этих странах литовцев просят незамедлительно связаться с аккредитованным для их страны пребывания представительством Литвы по электронной почте.Их просят указать имя и фамилию, дату рождения, контактный телефон и адрес электронной почты, точное место нахождения.Как только появится возможность организовать поездку в Литву, посольство свяжется с гражданами отдельно и информирует об условиях поездки.Регистрация будет проводиться до 18 часов по литовскому времени 15 марта (воскресенья). BNS Категории: общество, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: туристы, Италия, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 134 раза Комментарии