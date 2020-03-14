Эксперты ждут восстановления цен на нефть и доллар по 65-66 рублей к осени 🔊 Воспроизвести © EPA/ZSOLT CZEGLEDI



Заявление Всемирной организации здравоохранения о признании вспышки нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект для рынков и не повлечет за собой долговременного серьезного ослабления рубля, уверены опрошенные



Они ожидают восстановления нефтяных котировок на фоне роста потребления в перспективе полугода, стоимость нефти марки Brent может вернуться к $45-50 за баррель. В этом случае на фоне сохранения низкой инфляции российская валюта уже к осени может стабилизироваться на уровне 65-66 рублей за доллар. Заявление Всемирной организации здравоохранения о признании вспышки нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект для рынков и не повлечет за собой долговременного серьезного ослабления рубля, уверены опрошенные ТАСС эксперты.Они ожидают восстановления нефтяных котировок на фоне роста потребления в перспективе полугода, стоимость нефти марки Brent может вернуться к $45-50 за баррель. В этом случае на фоне сохранения низкой инфляции российская валюта уже к осени может стабилизироваться на уровне 65-66 рублей за доллар. Сейчас на фоне сильнейшего обвала цен на нефть после провала встречи ОПЕК+ в Вене и объявления вспышки коронавируса пандемией курс доллара на Московской бирже превысил 75 рублей, евро также приближался к 85 рублям. Обе иностранные валюты в последний раз находились на этом уровне в 2016 году. Цена майского фьючерса на Brent на лондонской бирже ICE опускается почти до $33 за баррель (9 марта она падала до $31).



Краткосрочный эффект



Объявление 11 марта пандемии коронавируса во многом было ожидаемо и уже отыграно рынками, поэтому не будет иметь долгосрочных последствий, считают аналитики. "Для экспертов тот факт, что распространение коронавируса принимает характер пандемии, становилось очевидным достаточно давно. Некоторые эксперты прямо говорили об этом. Поэтому сообщение ВОЗ о признании нового коронавируса пандемией будет иметь краткосрочный эффект на рынки, и уже завтра он будет жить новыми информационными потоками", - полагает главный экономист банка "Открытие" Максим Петроневич.



С ним согласна доцент кафедры финансовых рынков и финансового инжиниринга факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Татьяна Сафонова.



"Я думаю, что сейчас правительство будет делать все для стабилизации курса, ЦБ и Минфин уже работают над этим. Регулятор 10 марта в рамках "упреждающих мер" уже продал валюту на 3,6 млрд рублей, думаю, продажи продолжатся. Сегодня мы все ждем встречи министра энергетики [России Александра] Новака с нефтяниками и каких-то словесных интервенций по этому поводу. Также, вероятно, сегодня будут достигнуты какие-то договоренности по объемам добычи с нефтяниками", - сказала она 12 марта.



Главный экономист "Эксперт РА" Антон Табах назвал объявление пандемии коронавируса "формальной историей". "Проблема в реакции правительств и властей, особенно США и Европы. В Китае эпидемия пошла на спад, и, скорее всего, уже в конце марта мы увидим резкое увеличение хозяйственной активности", - напомнил собеседник агентства.



Нефтяные котировки, по его мнению, являются производными от снижения экономической активности из-за коронавируса, что утратит актуальность за несколько месяцев (если эпидемиологическая ситуация не усугубится), и срыва сделки ОПЕК+ - здесь многое зависит "от стратегии и тактики". "Сильное ослабление рубля маловероятно, свободных денег не так много, банки ограничены в валютной позиции, ЦБ готов продавать валюту", - считает Табах.



По словам замдиректора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, по сравнению с 2009 и 2014 годами валютный шок в России будет ощущаться мягче. "Это связано с демпфирующим механизмом валютных интервенций Минфина - они сокращаются при падении нефтяных цен и переходят в продажу валюты из резервов при пробитии нефтью уровня $42,4 за баррель. Благодаря этим интервенциям рубль изначально (еще до шока) был не так крепок, как мог бы быть. Влияние нефтяных цен и коронавируса на курс рубля разделить сейчас фактически невозможно, потому что само падение нефтяных цен было отчасти вызвано именно коронавирусом", - говорит Куликов.



Взгляд в будущее



Волатильность на рынках, по оценкам Татьяны Сафоновой из РАНХиГС, сохранится еще на горизонте нескольких недель, в этот период цены на нефть могут продолжить снижение. "Далее ситуация нормализуется, и можно будет говорить о некоторой стабилизации. На более отдаленную перспективу прогнозировать сложно, так как нужно увидеть макроэкономический анализ по степени влияния на экономику ситуации с пандемией. Пока никто не может сказать, какое оно будет. Необходимо получить информацию от всех стран. Какой-либо реальный результат, думаю, мы увидим на горизонте трех-четырех месяцев", - полагает собеседница агентства.



Она ожидает, что уже в перспективе трех-четырех недель можно будет увидеть стабилизации ситуации с первой волной коронавирусной инфекции и в Европе.



"Мне кажется, сейчас у нас уже будет достаточно четкая привязка курса рубля к нефти. Вероятно, при нефти $35-36 за баррель Brent курс должен быть в районе 74 рублей за доллар, но я думаю, что нефть долго не задержится на этих низких отметках и начнет отрастать до уровней $45 за баррель к осени. Сейчас потребление при таких низких показателях пойдет вверх, поэтому котировки нефти будут расти. При уровне $45 за баррель курс, я думаю, вернется к уровню около 65 рублей за доллар", - полагает Сафонова.



Сейчас на рынке наблюдается паника, которая "не имеет под собой фундаментального основания", считает специалист. "Такие ситуации мы уже неоднократно проходили, вспомнить 2014 год, к примеру", - сказала она.



Антон Табах из "Эксперт РА" также уверен, что при восстановлении нефти выше цены отсечения, то есть $42,4 за баррель (до $45-50), и сохранении низкой инфляции курс российской валюты к концу года достигнет 65-66 рублей за доллар.



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Саудовская Аравия готовится в три раза увеличить поставки нефти в европейские страны по цене 25 долларов за баррель. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.



По его данным, королевство предложило нефть сорта Arab Light в Роттердам по этой цене. Отмечается, что такие компании, как британо-голландская Royal Dutch Shell, британская BP, французская Total, испанские Repsol и CEPSA получили предложения от саудовской Saudi Aramco о поставках, превышающих стандартные объемы на 25-200%.



Как указывает Bloomberg, цена в $25 за баррель значительно меньше, чем цена российской экспортной марки Urals. Кроме того, традиционно Саудовская Аравия поставляла на европейский континент небольшие объемы нефти.



Bloomberg не удалось оперативно получить комментарии указанных компаний.



Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 г. в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне опускается на 6,1% - до $33,6 за баррель.



Цена на нефть упала на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года. Однако против этого предложения выступили Россия и Казахстан. Из-за срыва сделки нефть Brent на торгах 9 марта в моменте упала на 30%, подешевев до $31 за баррель. На следующий день падение чуть отыгралось, цена нефти достигла $35 за баррель. ТАСС Категории: экономика, в мире Ключевые слова: нефть, цена, добыча, себестоимость, ОПЕК+ — статья прочитана 153 раза Комментарии