Загрузка... Кому и когда Швейцария продавала «препарированную» криптотехнику? 🔊 Воспроизвести Эта шифровальная машинка впервые появилась на рынке в 1952 году. Проведенный газетой NZZ анализ экспортных лицензий на вывоз швейцарской шифровальной технологии охватывает, однако, более поздний период — с 1997 по 2019 годы. (Keystone / Ennio Leanza)



Стоило в мире появиться новой «горячей» точке, как в адрес швейцарских фирм по производству шифровальной и, якобы, абсолютно надёжной техники, начинали потоком поступать заказы, пишет Стоило в мире появиться новой «горячей» точке, как в адрес швейцарских фирм по производству шифровальной и, якобы, абсолютно надёжной техники, начинали потоком поступать заказы, пишет SWI . Таковы результаты аналитического исследования документальных архивных данных, проведенного газетой Neue Zürcher Zeitung (NZZ). Издание, в частности, проанализировало при помощи количественных методов все лицензии на экспорт шифровальной аппаратуры, выданные курирующими властями Швейцарии в период с 1997 по 2019 годы. За этот период Государственный секретариат по экономическим вопросам (SECO, подразделение Минэкономики страны) утвердил в общей сложности 40 000 разрешений на вывоз за рубеж товаров военного, а также двойного (гражданского и военного) назначения, из них 2 600 лицензий относились к технологиям, обеспечивающим безопасный обмен секретной информацией.



В качестве получателей были указаны 148 стран, общий стоимостной объём экспортных операций: 500 миллионов швейцарских франков. При этом не все разрешения на вывоз были фактически использованы. Подавляющее большинство вывозимой продукции из области информационной безопасности составляло именно шифровальное оборудование. Ссылаясь на отраслевых экспертов, газета NZZ пишет, что в качестве основных экспортеров могут рассматриваться три швейцарские компании, одной из которых была компания Crypto AG в кантоне Цуг.



Взгляд на структуру мировой торговли швейцарской шифротехникой показывает: «стоило где-то в мире появиться новой „горячей“ точке, как в адрес швейцарских фирм по производству шифровальной и якобы абсолютно надёжной техники начинали потоком поступать заказы», — пишет газета NZZ. И если данное шифровальное устройство было «препарировано как надо», то секретным службам ФРГ и США оставалось только одно: сидеть, слушать, записывать и докладывать «кому следует».



Период с 1997 по 2019 годы газета разделила на четыре периода и пришла к следующим выводам:



1997-2000 годы: Через шесть месяцев после избрания Уго Чавеса президентом Венесуэлы весной 1999 года Seco одобрил экспорт в эту латиноамериканскую страну продукции сферы криптотехнологий на сумму в 18,9 миллионов швейцарских франков. Есть мнение, что США сыграли значительную роль в сюжете с неудачным госпереворотом, направленным против У. Чавеса.



2001-2008 годы: В этот период крупнейшими потребителями и покупателями швейцарских криптографических технологий были США (экспорт на 14,4 млн. швейцарских франков) и Ливия (чуть менее 10 млн. швейцарских франков). Как раз на это время пришелся террористический акт 11 сентября. И если до этой даты основным покупателем шифровальной техники были США, то после эту позицию в качестве самого крупного покупателя криптотехники заняла Ливия.



2009-2013 годы: Основным событием этого периода стала «Арабская весна». Страны Северной Африки и Аравийского полуострова были в это время крупнейшими клиентами Швейцарии. Например, в 2011 году Seco разрешила экспорт шифровальных машин на сумму в 19,5 млн. швейцарских франков в Бахрейн, страну, которая переживала в тот момент серьёзный социально-политический кризис. В 2013 году последовал экспорт криптотехники в Марокко (13,4 млн.) и в Иорданию (16,6 млн.). В этих двух странах серьёзных гражданских волнений не было.



2014-2019 годы: В последнее пять лет экспорт шифровальной техники проходил прежде всего в страны, имеющие то или иное отношение к войне в Сирии или к террористической организации «Исламское государство». Особенно много экспортных лицензий было SECO выдано на поставки криптотехники в Саудовскую Аравию. Как отмечает NZZ, после 2018 года объемы экспортных поставок криптотехники из Швейцарии очень резко и заметно сократились. Загрузка... swissinfo.ch Категории: политика, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: скандал, продажа, Швейцария, шифротехника — статья прочитана 161 раз Комментарии