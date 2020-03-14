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Объявлен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта



Объявлен конкурс на замещение должности главы дирекции Клайпедского морского порта, сообщило Министерство транспорта и связи.

Требования к будущему главе порта – иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет на предприятии с числом работников не менее 50. Претендент должен представить свою программу деятельности в должности главы порта.

Кандидаты на эту должность могут подавать документы до 27 марта.

У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, может ли баллотировавшийся с "аграриями" директор порта оставаться объективным в отношении предприятий, которые поддержали его на выборах в местное самоуправление и мэра Клайпеды.

А. Вайткус сказал, что был уволен по политическим мотивам, но его жалобы в судах были отклонены.

Временно порт возглавляет директор по инфраструктуре Видмантас Паукште.
BNS
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс
География: Литва, Клайпеда
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добавлена сегодня, 14 марта, 10:00

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