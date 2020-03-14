Объявлен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта 🔊 Воспроизвести



Объявлен конкурс на замещение должности главы дирекции Клайпедского морского порта, сообщило Министерство транспорта и связи.



Требования к будущему главе порта – иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет на предприятии с числом работников не менее 50. Претендент должен представить свою программу деятельности в должности главы порта.



Кандидаты на эту должность могут подавать документы до 27 марта.



У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, может ли баллотировавшийся с "аграриями" директор порта оставаться объективным в отношении предприятий, которые поддержали его на выборах в местное самоуправление и мэра Клайпеды.



А. Вайткус сказал, что был уволен по политическим мотивам, но его жалобы в судах были отклонены.



Временно порт возглавляет директор по инфраструктуре Видмантас Паукште. Объявлен конкурс на замещение должности главы дирекции Клайпедского морского порта, сообщило Министерство транспорта и связи.Требования к будущему главе порта – иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет на предприятии с числом работников не менее 50. Претендент должен представить свою программу деятельности в должности главы порта.Кандидаты на эту должность могут подавать документы до 27 марта.У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, может ли баллотировавшийся с "аграриями" директор порта оставаться объективным в отношении предприятий, которые поддержали его на выборах в местное самоуправление и мэра Клайпеды.А. Вайткус сказал, что был уволен по политическим мотивам, но его жалобы в судах были отклонены.Временно порт возглавляет директор по инфраструктуре Видмантас Паукште. BNS Категории: экономика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: конкурс, порт, директор, минтранс География: Литва, Клайпеда — статья прочитана 199 раз Комментарии