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Объявлен конкурс на замещение должности главы Клайпедского порта
Объявлен конкурс на замещение должности главы дирекции Клайпедского морского порта, сообщило Министерство транспорта и связи.
Требования к будущему главе порта – иметь опыт руководящей работы не менее 5 лет на предприятии с числом работников не менее 50. Претендент должен представить свою программу деятельности в должности главы порта.
Кандидаты на эту должность могут подавать документы до 27 марта.
У порта нет постоянного руководителя с марта прошлого года, когда был уволен Арвидас Вайткус. Тогда бывший министр транспорта Рокас Масюлис засомневался, может ли баллотировавшийся с "аграриями" директор порта оставаться объективным в отношении предприятий, которые поддержали его на выборах в местное самоуправление и мэра Клайпеды.
А. Вайткус сказал, что был уволен по политическим мотивам, но его жалобы в судах были отклонены.
Временно порт возглавляет директор по инфраструктуре Видмантас Паукште.
Категории: экономика, общество, в странах Балтии
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